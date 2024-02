Nice, la vitalité économique et les (vraies) raisons du dynamisme territorial

Nice, métropole des millenials, pointe l'étude Arthur Lloyd. Nice, deuxième métropole pour sa vitalité économique, insiste le cabinet, soulignant le bond fait en la matière par le territoire qui gagne 7 points en deux ans, devançant Montpellier et se rangeant derrière Grenoble.

Bien sûr, Nice Côte d'Azur est dynamique. Depuis dix ans, le territoire a pris position sur des sujets d'innovation et de transition environnementale, à l'image de l'Eco-Vallée, cette Opération d'intérêt national initiée il y a plus d'une décennie avec l'objectif précisément de lier les deux thématiques et de créer une vitrine attrayante du point de vue des investisseurs. Christian Estrosi, le maire de Nice et président de la métropole le répète souvent, c'est lorsqu'il était ministre de l'Industrie que le sujet lui est apparu comme une évidence et Nice avoir toute sa place pour devenir une destination et un laboratoire des éco-technologies. On ne parlait pas encore de transition environnementale...

Innovation pas que technlogique

Côté innovation, c'est le CEEI, installé au sein de l'Eco-Vallée, qui en a posé les premières briques, voyant naître des startups dont certaines sont devenues depuis des PME solides quand d'autres ont su trouver le pivot qui va bien. L'esprit innovant s'est aussi clairement développé ailleurs sur le territoire, avec l'Accélérateur Allianz, niché au cœur même du stade Allianz, preuve que l'assureur avait bien compris l'appétence pour l'émergence de solutions disruptives. C'est ici que Osol, Gandee, Legapass, ExactCure ou Bodyguard ont consolidé leur modèle. C'est ici aussi que la licorne Ledger est venue se conforter, après ses premiers pas.

Parmi les moteurs du territoire, MyCoach demeure celle qui a su, avant le phénomène startup, emprunter le chemin de l'innovation, jouant - sans jeu de mots- un phénomène d'entraînement.

Evidemment, le sujet urbain est un contributeur à l'attractivité de la métropole. Il est important de ne pas minimiser la part du cadre et de la qualité de celle-ci dans les stratégies d'attractivité. De ce point de vue, la création de la Coulée verte en plein centre de Nice - et sa seconde tranche, en cours - tout comme le développement des lignes 2 et 3 du tramway, maillant le territoire de façon complémentaire, liant le centre-ville à l'aéroport, sont des éléments contributifs au dynamisme d'une métropole. A cela s'ajoute la connexion au monde et aux capitales européennes que permet Aéroports de la Côte d'Azur et plus précisément l'aéroport de Nice Côte d'Azur.

Sur le plan environnemental, la nouvelle station d'épuration Haliotis 2, projet piloté avec Suez et nécessitant un investissement de 700 millions d'euros, est présentée comme un pôle européen de technologie de pointe puisqu'elle sera capable de traiter et valoriser les eaux usées de près de 700. 000 habitants, éliminant en même temps tous types de polluants, microplastiques y compris. En somme, une station du futur qui place Nice Côte d'Azur en précurseur. Nice qui sera l'hôte de la conférence des Nations Unies sur l'océan en 2025 et qui connaît de jolies pépites de l'économie bleue telles Biocénanor ou Inalve.

L'effet silo territorial n'existe pas

Mais Nice Côte d'Azur ne vit pas en autarcie. Et le dynamisme que connaît le territoire, les investissements qui y sont faits résultent d'un ensemble plus large. La proximité de Sophia-Antipolis constitue un atout qui ne peut être négligé, ne serait-ce que parce que le parc technologique regorge de laboratoires, de grands comptes et de pépites innovantes qui participent à ce fameux écosystème global, celui qui est précisément perçu par les entreprises exogènes et les investisseurs comme de bonne raison de s'implanter sur les bords de la Méditerranée. N'est-ce pas ensemble que Nice et Sophia-Antipolis ont remporté un institut 3 IA ? Plus globalement encore, ce qui est impulsé au niveau régional contribue de la même façon à l'attractivité de Nice Côte d'Azur. Que ce soit en termes d'innovation, de tourisme, de développement de filières. D'autant plus que telle entreprise sous-traite avec telle autre, installée à l'est ou à l'ouest de la région.

L'UIMM, soit les industriels de la métallurgie, ont déjà montré la voie en collaborant à l'unisson, entre les Alpes-Maritimes et les Bouches-du-Rhône. Les French Tech, qu'elles soient de Nice, de Toulon ou d'Aix-Marseille, ne vivent pas davantage en silo. Nice Côte d'Azur qui, selon le classement Arthur Lloyd, se place après Grenoble et avant Montpellier. Et qui a compris que la compétition, a minima à l'échelon hexagonal est surtout européenne. Le dispositif financier Business Landing Nice Côte d'Azur vise précisément à encourager les entreprises d'ailleurs à choisir le Sud. Doté d'une aide comprise entre 30.000 euros et 50.000 euros il s'adresse aux PME désireuses de s'installer et prévoyant la création d'au moins 10 emplois ETP à horizon 3 ans et venant de filières telles que la santé, l'éco-industrie, l'industrie verte, l'économie bleue ou les TIC.

Reste que comme dans beaucoup de métropoles et de villes, la problématique du logement pour actif est crucial, ce qui donne quelques idées à Pierre Ippolito, le président de l'UPE06 sur ce point.

Nice Côte d'Azur dynamique, volontaire donc, mais Nice faisant partie d'un ensemble qui est très regardé depuis ailleurs en France et en Europe. C'est ce jeu collectif qui est la valeur sûre pour l'emporter. Si la métaphore sportive est à la mode en cette année de Jeux Olympiques, elle résume bien ce qui fait la force de toute stratégie : l'esprit d'équipe.