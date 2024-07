A Marseille, quel avenir pour Sabrina Agresti-Roubache ?

Son omniprésence sur le terrain, ces deux dernières semaines, avait vocation à expliquer, rassurer, conforter. L'accueil de plusieurs ministres du gouvernement, dont le Premier d'entre eux, Gabriel Attal, à démontrer que Marseille comptait depuis Paris.

Au soir de l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale, lorsqu'elle prend la route pour la Cité phocéenne, Sabrina Agresti-Roubache sait que l'exercice sera difficile. A Marseille, Didier Parakian, son suppléent devenu député depuis qu'elle a intégré le gouvernement, n'ignore pas davantage que la tâche sera ardue.

Entre tractages, conférences, visites d'entreprises, soutien aussi des personnalités politiques en première ligne à Marseille, telles Renaud Muselier, le président de la Région Sud ou Martine Vassal, la présidente de la Métropole Aix-Marseille Provence et du Département des Bouches-du-Rhône... Sabrina Agresti-Roubache n'économise pas son temps, ni son sourire, indéfectible durant tout le temps de la campagne. Parce que dit-elle, « c'est mon tempérament d'être optimiste ».

Contre le RN, pour Marseille

A Marseille, elle bénéficie d'une bonne image et tout le monde la connaît. Son surnom, la « Ministre de Marseille », veut tout dire. Sa nomination par Emmanuel Macron pour être le pilote du Plan Marseille en Grand est significatif et démontre de la volonté d'en finir avec les chicayas qui depuis très longtemps divisent dans la deuxième ville de France. Sabrina Agresti-Roubache en rassembleuse des bonnes volontés, souriante certes mais pas langue de bois, ça fonctionne. Main de fer dans un gant de velours.

Les 23,6% engrangés lors du premier tour ? Une déception. Réelle. Si le duo formé avec Didier Parakian n'a jamais été dupe du rejet des citoyens en général et des Marseillais en particulier pour Emmanuel Macron, il espérait son implication terrain et sa connaissance des dossiers locaux être une raison suffisante pour rallier certains électeurs, notamment du Rassemblement national. Si elle l'avait emporté en 2022 grâce à moins de 500 voix de plus face à Monique Griseti, c'est bien cette dernière qui vire en tête avec 45,54% des suffrages et qui affrontera Pascaline Lécorché, candidate du Nouveau Front Populaire dimanche prochain.

En se désistant, Sabrina Agresti-Roubache appelle à faire barrage au RN.

Mais pour la ministre de la Citoyenneté et de la Ville c'est déjà une autre page qui s'ouvre.

Car on n'imagine pas la productrice de films retrouver sagement sa société de production et reprendre le cours normal de sa vie.

En créant son micro-parti, baptisé Avec Sabrina, c'est déjà un pied dans l'après, qu'elle a posé.

L'après 7 juillet

Sandra Blanchard, qui a été sa directrice de campagne et qui préside ce micro-parti, est par ailleurs secrétaire générale du collectif « Une génération pour Marseille », présidé lui, par Romain Simmarano, directeur de cabinet du Président de la Région Sud, Renaud Muselier.

De là, à dire que Sabrina Agresti-Roubache prépare les Municipales de 2026, il n'y a qu'un pas que beaucoup franchissent.

Il est certain que la trajectoire politique de la « Ministre de Marseille » ne va s'arrêter là. D'abord parce que la situation de la Cité phocéenne est particulière. Installé dans le fauteuil de Premier magistrat, Benoît Payan a du mal à faire émerger des projets et à imprimer sa patte, devant surtout gérer le grand écart politique que représente le Printemps Marseillais, la coalition qui a permis au bloc de gauche de retrouver les rênes municipales.

Mais ce Printemps marseillais est une coalition pas simple à maintenir. Et Benoît Payan préparerait lui aussi l'après, désireux de se repositionner vers le centre gauche.

A droite, on se serre les coudes. On fait front uni. S'il est bien évidemment trop tôt pour imaginer Sabrina Agresti-Roubache est candidate d'une union de la droite républicaine, l'avenir de sa ville ne la laisse, évidemment, pas indifférente.

2026, c'est loin et proche à la fois. Loin pour qui vise déjà ce but, car il faut tenir la distance. Près pour qui n'a pas encore imprimé sa marque sur le terrain car il faut engranger notoriété et relais terrain.

Sabrina Agresti-Roubache possède tous les atouts. Sur X, elle prend acte de sa défaite, expliquant que « dans la vie, les échecs, ça arrive, le déshonneur on ne s'en remet jamais », appelant ainsi à ne donner aucune voix au RN.

Certes sa troisième position au premier tour est une défaite. Mais outre l'horizon de 2026, il y a aussi ce Plan Marseille en Grand dont on ne sait quel l'avenir l'attend sous le prochain gouvernement. Stop ou encore ? Et si encore, comment et avec qui ? Tant attaché à Marseille, Emmanuel Macron ne devrait pas laisser tomber sa ville de cœur. Si elle reste mobilisée sur le front des Législatives jusqu'au 7 juillet prochain, la « ministre de Marseille » ne sera peut-être plus ministre mais pas moins une personnalité avec laquelle il faudra inévitablement compter...