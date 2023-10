IA, métavers, médecine personnalisée... quelle stratégie d'innovation pour le CHU de Nice ?

Il est le deuxième employeur du département des Alpes-Maritimes avec 9.500 salariés et il est l'un des établissements en santé qui contribue à l'attractivité du secteur sur la Côte d'Azur. Le Centre Hospitalier Universitaire de Nice dirigé depuis sept mois par Rodolphe Bourret est, par nature, très tourné vers l'innovation. Comme en atteste, par exemple, les

24 brevets détenus par le CHU et qui représentent une source importante en matière de propriété intellectuelle. « Nous avons trois domaines, le soin, l'enseignement et la recherche. La recherche permet de faire de l'innovation et d'améliorer la qualité des soins. Il est important d'avoir des équipes d'excellence qui se placent sur une voie internationale pour travailler l'innovation. Quand on travaille sur l'innovation, on met en place des inventions et ces inventions, c'est de la propriété intellectuelle qui se traduit en brevet », détaille Rodolphe Bourret, rappelant qu'il faut ensuite que la phase d'après s'entame, que « le brevet soit licencié pour que l'industrie s'en empare », avec comme but final, la mise sur le marché.

La R&D au service du soin

La R&D qui est un pilier central dans la stratégie du CHU de Nice, parce que c'est de là que partent les idées nouvelles, celles qui améliorent « la qualité et la sûreté des soins ». 18ème parmi les 31 CHU qui jalonnent la France, le centre hospitalier universitaire azuréen apparaît cependant à la 10ème place dès que l'on considère la force de ses chercheurs face aux classements internationaux. « Nous sommes extrêmement bien placés », souligne Rodolphe Bourret.

Dans la chaîne de valeur de l'innovation, il y a évidemment les startups. Si le pôle de compétitivité spécialisé en santé, Eurobiomed rassemble l'ensemble de ce qui fait l'écosystème, le CHU de Nice est un élément majeur pour certaines de ces jeunes entreprises. « La startup travaille sur la technique - qui va être d'améliorer l'imagerie, de la pharmacie... mais à un moment de son parcours, elle doit aller sur le patient et cela, elle ne peut le faire seule, car c'est très réglementé. Nous travaillons avec elle pour lui permettre de venir dans le milieu l'environnement hospitalier. De même, nos praticiens hospitaliers et professeurs des universités sont dans des équipes de recherche et imaginent la médecine de demain, la médecine de 2030, la médecine de 2040, la médecine de 2050. Ils possèdent l'expertise fonctionnelle, médicale, mais pas technique ».

Une collaboration qui concerne notamment l'intelligence artificielle, dont l'IA appliquée à la chirurgie pour en faire une chirurgie personnalisée, ou encore le métavers, la projection dans un tel environnement permettant d'affiner encore plus cet enjeu de médecine de demain. L'innovation qui vient aussi du soin, de ceux qui sont dans l'opérationnel.

La formation, nerf de la guerre (et de l'attractivité)

Comme tous secteurs, celui de la santé, dans son ensemble, connaît des difficultés de recrutement auquel le CHU n'échappe pas. Une difficulté qui tient, dit Rodolphe Bourret, beaucoup à une formation qui n'est pas adaptée aux besoins. « Il nous manque une centaine d'étudiants, d'interne en médecine à la Faculté de Nice. Nous sommes dotés de l'une des plus petites facultés de médecine alors que la population est importante ». Et ce, malgré des travaux d'attractivité menés en commun avec la Ville de Nice - pour rappel le maire de Nice, Christian Estrosi est président du conseil de surveillance du centre hospitalier universitaire - notamment sur le logement. Et cela, alors même que l'écosystème de la santé, plus globalement, joui d'une attractivité qui va bien. « Le territoire est réputé d'abord par son écosystème industriel et par son Université Côte d'Azur, très bien classée au niveau international. La santé à son rôle à jouer dans cet écosystème », affirme Rodolpe Bourret.

La RSE au cœur du projet d'établissement

Arrivé depuis sept mois à la direction générale du CHU, Rodolphe Bourret a eu comme premier dossier celui du contexte social, particulièrement tendu jusqu'alors. Un contexte qui s'est depuis radoucit, le dialogue ayant été renoué avec l'ensemble des parties prenantes. « L'important est que les hommes se parlent ». Une nouvelle stratégie managériale est aussi venue accompagner le tout, principalement cette délégation polaire - comprendre une capacité décisionnaire redonnée aux différents pôles. Le projet d'établissement, lui, s'axe fortement sur la RSE. Des sujets sociétaux et environnementaux sur lesquels on n'attend pas forcément un CHU. Mais, dit Rodolphe Bourret, « c'est la volonté de la communauté hospitalo-universitaire de prendre ces valeurs comme valeurs importantes du futur de notre établissement, CHU 2030 ».

