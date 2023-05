IHU, biocluster : comment Nice et Marseille ont pris place sur l’échiquier français de la santé

La venue fin mars dans le Sud de Lise Alter, la directrice de l'Agence de l'innovation en santé (AIS) avait forcément cristallisé les espoirs et les attentes. Nouvellement créée, cette agence pilote le volet santé de France 2030 et l'enveloppe qui va avec, soit 7,5 milliards d'euros pour faire émerger plus vite les innovations dans le domaine, lever les freins, notamment réglementaires, l'objectif étant que le patient est accès le plus rapidement possible à ces innovations. Et dans les attentions particulières du plan santé, se trouvent précisément les médicaments des thérapies innovantes et les maladies infectieuses. Des sujets que connait bien Provence Alpes Côte d'Azur. Et l'annonce le 16 mai dernier, de la création de Marseille Immunology Biocluster ou MIB assorti d'une enveloppe de 97 millions d'euros pour développer des anticorps d'immunothérapie ciblant maladies inflammatoires invalidantes, maladies auto-immunes, infectieuses, cancers, et faire émerger une quarantaine de startups était l'une de ces annonces tant attendues. Attente comblée aussi à Nice, où le projet de création d'un institut hospitalo-universitaire dédié à la santé respiratoire et au vieillissement - avec un financement de 20 millions d'euros - fait totalement sens avec le positionnement pris par la cinquième ville de France depuis plus de dix ans.

L'écosystème, pierre angulaire

Car clairement Provence Alpes Côte d'Azur récolte le fruit d'années de travail, de structuration, de consolidation d'un écosystème qui est devenu l'un des piliers de la stratégie d'attractivité d'une région que l'on a trop longtemps regardée sous le prisme du tourisme.

Dans les Bouches-du-Rhône, Marseille Immunopôle s'est forgé en réunissant hôpitaux, CNRS, Aix-Marseille Université, INSERM, industriels et startups devenant un pôle d'excellence français. Les biotechs ont largement émergé, d'HalioDX à Sartorius ou Innate Pharma, cette dernière devenant le dernier exemple en date d'une réussite croissante et discrète à la fois. Une multitude de startups ont émergé et continent d'émerger, s'appuyant sur ce fameux écosystème qui, ici, regarde ensemble dans la même direction. A Sophia-Antipolis, Innoskel s'intéresse à l'une des formes rares de nanisme et espère connaître le même succès que TherAchon, elle aussi créée par Elvire Gouze, chercheuse experte en troubles du squelette, rachetée par Pfizer en 2019.

La filière s'est aussi renforcée sur les usages et on en veut pour preuve la réussite de Rofim, co-créée par Emilie Mercadal et David Bensoussan, qui fait de la télémédecine une réussite tricolore, originaire de Marseille. Rofim qui vient de réaliser sa première acquisition en reprenant les activités de Postelo, réseau de collaboration de professionnels de santé, implanté dans le Sud-Ouest.

Si on a longtemps regretté que Marseille ne soit pas le berceau d'implantation de grands groupes industriels, de big pharmas, c'est au contraire ce qui a aussi forgé sa spécificité, obligeant la filière à être encore plus structurée, plus solide, plus collaborative. Une filière qui génère d'ailleurs 18 milliards d'euros de chiffre d'affaires et porte 170.000 emplois.

A Nice, là où on s'est souvent moqué de l'appétence de seniors pour la cinquième ville de France, on a fait de la silver économie une verticale différenciante. Le 27 Delvalle est né de cette stratégie de répondre aux enjeux de la santé connectée, celle qui s'intéresse aux pratiques nouvelles, celles qui s'appuient sur l'IoT et l'ensembles des dispositifs connectés pour mieux vivre en autonomie.

L'arrivée annoncée d'un IHU renforce précisément l'écosystème et notamment le rôle de l'Université Côte d'Azur et de son IDEX. C'est surtout une reconnaissance pour son CHU, avec en pointe les Centres Antoine Lacassagne et l'hôpital Lenval, le tout s'appuyant, évidemment sur l'INRIA, l'INSERM, le CNRS et aussi l'institut 3IA.

Game changer

Voilà donc deux annonces qui confortent le territoire. C'est évidemment galvanisant pour les professionnels de santé. Et prometteur en termes de déploiement de solutions. Car l'enjeu est bien d'appuyer sur l'accélérateur. La crise sanitaire a mis sur la table les enjeux à la fois de la recherche, du bien vivre et de la souveraineté. Tout cela se retrouve dans la volonté de France 2020 et de son volet santé. Les financements qui l'accompagnent sont conséquents. Mais le sujet est aussi ailleurs, dans la facilitation réglementaire, sur une capacité à aller plus vite sur le marché. On dira qu'en termes d'innovation, tout est là pour réussir. Mais ce sont les barrières inhérentes à l'administration, au réglementaire qu'il faudra lever, et vite. Dans un entretien accordé à La Tribune, Emilie Royère, la directrice générale du pôle Eurobiomed disait attendre de France 2030 qu'il soit « un game changer ». « Nous avons besoin d'un impact sur l'investissement mais aussi sur le normatif et le réglementaire ». La voie est tracée...