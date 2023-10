Mécénat financier et RSE : la startup niçoise Gandee choisie par Allianz

Comme de nombreuses startups, Gandee grandit patiemment mais sûrement. Accompagnée par l'accélérateur Allianz depuis novembre 2022, la jeune pousse basée à Nice, Paris et Bordeaux, qui a fait sienne l'acculturation des TPE, PME et ETI à l'engagement solidaire, va bénéficier d'une visibilité bienvenue auprès du réseau professionnel du leader de l'assurance. Un partenariat, signé en ce sens cet été, est opérationnel depuis ce mois d'octobre. Un partenariat qui prévoit d'intégrer la solution clé-en-main de Gandee au portail de services pro Allianz afin de proposer aux clients une réponse concrète aux enjeux RSE à travers des outils et moyens appropriés.

Impact obligatoire

Il faut dire que l'entreprise fondée en 2019 par Layticia Audibert se positionne sur un sujet - le mécénat - qui manque de structuration en dépit des 3,6 milliards d'euros qu'il engrange chaque année dans l'Hexagone. Car, relève la dirigeante, "si 96% des entreprises mécènes en France sont des TPE et des PME, elles ne contribuent à hauteur que de 23% au budget global du mécénat." La faute, selon elle, à un défaut d'expertise, de ressources, de moyens et de temps pour mettre en place une stratégie mécénat impactante. Ce dont s'est fait spécialiste Gandee. Cette dernière s'est fait un nom sur le sujet de la solidarité à travers un système de cagnottes sécurisées. Mais c'est dans l'accompagnement des organisations vers le mécénat et la responsabilité sociale et sociétale des entreprises que la jeune pousse veut désormais marquer des points.

En 2022, Gandee lance sa plateforme Saas. Celle-ci aide les entreprises à s'engager plus facilement et à développer leur RSE à travers le mécénat financier et le partage de bonnes pratiques. L'enjeu ici est central pour les TPE et PME, car si celles-ci ne sont pas - encore - contraintes à l'instar des plus grands groupes, de montrer patte blanche en la matière, la pression sociale les y pousse, ne serait-ce que pour recruter des talents, répondre à des appels d'offres, trouver des clients voire se financer, les banques prêtant plus facilement aux organisations engagées. "L'impact n'est plus une option", résume la dirigeante.

Réseau de prescripteurs

Aussi la start-up joue-t-elle sur plusieurs leviers. Celui de la confiance, d'abord, en permettant à l'entreprise de choisir au sein d'un portefeuille d'associations identifiées et auditées celle qui correspond à ses valeurs, à son métier, à son territoire aussi. "Notre martingale, c'est de régionaliser le mécénat et de privilégier le circuit court pour que le rayonnement territorial des entreprises puisse se faire aussi par le truchement de leur solidarité", souligne Layticia Audibert. D'où les implantations niçoises et bordelaises. Second levier, l'implication des collaborateurs comme des clients au travers d'outils facilitant la collecte de dons. La communication ensuite, afin de valoriser et mesurer l'impact des actions engagées. Et la mise à disposition d'un espace RSE Augmentée enfin, avec feuille de route, défis et ressources pour progresser. Une boîte à outils, en somme, que la jeune pousse cherche à déployer à plus grande échelle en constituant un réseau de prescripteurs. A cet égard, Allianz ouvre la marche. "L'objectif est de dupliquer ce type de collaboration auprès des établissements bancaires, des commissaires aux comptes".

L'entreprise totalise à ce jour 6 collaborateurs et devrait monter en puissance ces prochains mois, portée par la levée de fonds conclue au printemps 2023 d'un montant de 500.000 euros. L'idée : développer l'activité dans le métavers et, surtout, renforcer la dynamique commerciale avec le recrutement de 4 personnes supplémentaires. Gandee annonce plus de 400 entreprises clientes (cagnotte et accompagnement confondus) sur sa plateforme, 15.000 donateurs et 1,5 million d'euros de dons collectés. "Ce qui a permis d'aider 50.000 bénéficiaires", précise Layticia Audibert