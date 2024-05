Pass-Mémo invente les passeports de mémoire pour les personnes atteintes de maladies neuro-évolutives

En une décennie, quelque 30.000 étudiants ont bénéficié du statut national d'étudiant-entrepreneur (SNEE), dont plus de 5.700 en 2023. Un chiffre en progression constante - ils étaient 3.500 en 2017 - qui témoigne de l'intérêt du dispositif lancé en 2014 permettant de développer un projet entrepreneurial en parallèle de ses études. Pierre Getti et Pierre Canivet sont de ceux-là. Étudiants en master Entrepreneurship & Innovation à Skema Business School, à Sophia Antipolis, ils portent le projet Pass-Mémo (avec Yu Song) qui vise à faciliter la transmission de la mémoire des personnes atteintes de maladies neuro-évolutives. Déjà récompensée par le prix du public lors du Créathon d'Initiative Nice Côte d'Azur, cette innovation sociale a également convaincu le jury du Challenge Jeunes Pousses 2024. Un concours d'entrepreneuriat étudiant porté par l'association qui réunit les entreprises du numérique, Télécom Valley, ancré dans le paysage azuréen depuis 22 ans et qui a révélé et mis le pied à l'étrier à un certain nombre d'entreprises parmi lesquelles Indigen Solutions (lauréat 2002), LudoTIC (2004), Wever (2014), Knap (2016) ou encore Check (2021).

Passeur de mémoires

"Je passe mes mots en face-à-face pour éviter que tout s'efface" : tel est donc le crédo de Pass-Mémo. Plus précisément, "il s'agit de transmettre la mémoire des personnes âgées et notamment des personnes souffrant de maladies neuro-évolutives comme Alzheimer", expliquent Pierre Getti et Pierre Canivet. Deux Pierre pour un projet commun autour du grand âge et de la solidarité, thèmes que l'un et l'autre avaient déjà exploré lors d'initiatives précédentes, dans la colocation pour seniors pour le premier, dans l'associatif écologique et la préservation du lien social pour le second. Ensemble, ils ont imaginé des passeports de mémoire, dans lesquels sont retracés les parcours de vie, les amis, les amours, les emmerdes comme dit la chanson, rédigés après une série d'entretiens et présentés sous la forme d'un beau livre. "C'est un support vraiment personnalisable, dans la forme mais aussi et surtout dans le fond. Chaque personne y met ce qu'elle a envie de transmettre", insistent-ils.

Héritage mémoriel pour l'entourage, le pass-mémo se présente également comme un support cognitif à destination des personnes souffrant de maladies neuro-évolutives, les accompagnants et le personnel soignant. Lequel, à partir d'un QR code présent sur le livre, peut accéder à un mini CV de mémoire regroupant les informations principales du passeport de mémoire et permettant ainsi, en un coup d'œil, de personnaliser l'accompagnement. "La personnalisation est une des grandes absentes des établissements d'accueil et de santé à destination des personnes âgées parce que, on le sait, les soignants n'ont pas de temps à y consacrer. D'où l'intérêt d'avoir un organisme tiers qui récolte les témoignages et les regroupe en un outil permettant de se remémorer des souvenirs et ainsi de travailler cognitivement la mémoire".





Produits annexes





Dix premiers passeports ont été rédigés, pour un chiffre d'affaires de 3.000 euros. Huit autres sont en cours de création. Ceux-ci ont été commandés par des résidents du centre d'accueil de jour Jean-Louis Noisiez de la Fondation GSF, à Biot, dédiée aux personnes atteintes d'Alzheimer ou de maladies associées, que les étudiants-entrepreneurs ont démarché cet hiver.

Les Ehpad constituent leur prochaine cible. "L'objectif à court terme est d'affiner nos procédés afin de perfectionner toute la chaîne du témoignage, notamment grâce à l'intelligence artificielle". A moyen terme, ils étudient la possibilité de décliner l'outil en magazine afin de créer une récurrence et inclure des exercices sensoriels et auditifs. L'idée étant de jouer la carte de la réminiscence et de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des personnes malades et des accompagnants. "Il faut voir ces livres comme une base de données pouvant servir d'appui à d'autres produits annexes ayant la même valeur, voire une valeur plus importante", relèvent-ils. Pour se faire, les néo-entrepreneurs travaillent déjà avec des experts médicaux avec l'objectif qu'un jour "Pass-Mémo devienne le premier traitement thérapeutique non médicamenteux remboursé par la Sécurité Sociale".