Numérique : l’entreprise adaptée Avencod veut déployer son modèle

Sept ans après sa création, l'entreprise de services du numérique (ESN) adaptée, spécialisée dans l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les métiers du numérique, a clairement réussi la preuve de son concept. A son actif, un portefeuille-client bien garni, des missions pérennes qui débouchent, pour certaines, sur des emplois en CDI, une rentabilité constante depuis le lancement de l'activité et, désormais, la volonté de faire des petits.

Le choix de l'externalisation

Il faut dire que l'ESN, née à Nice, sort de l'ordinaire. Lorsque ses homologues reprennent le modèle de prestation en régie informatique, qui intègre le consultant au sein de l'équipe du client, Avencod lui préfère celui de l'externalisation de la mission dans un environnement adapté et bienveillant. Dès lors, "c'est nous qui gérons le handicap", explique Laurent Delannoy, cofondateur avec Laurence Vanbergue de l'entreprise de développement informatique. Le profil des consultants composant l'équipe d'Avencod (26 personnes) l'explique. Si tous détiennent a minima un niveau Bac+2 en informatique, pour 60% d'entre eux, "ce sont des personnes neuro-atypiques, c'est-à-dire des autistes Asperger, des surdoués, des HPI (Haut potentiel intellectuel) ou HPE (Haut potentiel émotionnel) avec des complications", détaille-t-il. Les 40% restants sont composés de personnes en situation de handicap "autre, divers et varié". Des profils globalement peu enclins à maîtriser le relationnel, "alors que c'est 50% du métier de consulting", sans expérience professionnelle significative qui plus est.

Augmenter l'employabilité

C'est là qu'intervient l'entreprise adaptée. "Nous cherchons à augmenter leur employabilité sur deux aspects : les compétences techniques et la compréhension des relations interpersonnelles en entreprise". Sans les premières, point de qualité, valeur cardinale de l'ESN, donc point de client, sans la seconde, point d'inclusion pérenne, objectif final d'Avencod. Qui, au fil des ans, a réussi à convaincre nombre de grands comptes - dont Amadeus, Airbus Helicopters, la CNAF, Dassault 3DS, Thalès, Naval Group ou encore dernièrement Alstom - auprès desquels elle "a acquit un savoir-faire" qu'il s'agit de proposer aux ETI et PME. "Leur problématique sont les mêmes que les grands groupes nationaux ou internationaux : les pénuries de ressources, le coût de ces ressources et des obligations réglementaires en termes d'emploi de personnes en situation de handicap. Nous répondons ainsi à des aspects sociaux, d'image de marque employeur et constituons un levier financier", détaille le dirigeant.

Des entreprises partenaires pour grandir

Forte de cette expertise, l'ESN entend désormais se déployer encore. Elle dispose à ce jour de deux agences, à Nice et à Marseille. L'idée : étendre le concept géographiquement à travers la création d'entités de moins de 50 personnes à proximité des clients pour laisser la chance au consultant, de manière progressive, d'intégrer l'équipe in situ. "C'est ce qui s'est passé pour deux consultants qui depuis le 1er septembre ont rejoint Airbus Helicopters en CDI. Un autre est actuellement en intégration chez Amadeus dans le cadre du CDD tremplin", détaille-t-il. Pour soutenir le renforcement commercial et technique que cela suppose, Avencod envisage de "s'adosser à des entreprises partenaires", de plus en plus challengées dans les appels d'offres sur la question de l'inclusion et des secteurs protégés dont les entreprises adaptées font partie. Or, "des entreprises adaptées qui évoluent dans les métiers informatiques, il n'y en a pas beaucoup, surtout sur des périmètres technologiques avancés".

Métiers d'avenir

A cet égard, Avencod, dont le cœur de métier tourne autour du test fonctionnel et automatisé, et déjà présent sur les sujets d'audit d'accessibilité et de développement Full Stack et embarqué, étend ses offres d'expertise. En intelligence artificielle, d'abord, à travers une première mission de qualification des données menée avec Pôle Emploi. En cybersécurité, ensuite, pour laquelle l'entreprise cherche un client partenaire. "L'objectif d'Avencod, c'est d'amener les personnes en situation de handicap dans les métiers d'avenir et non pas de les cantonner dans les vieilles technos. Si on ne fait pas de la cybersécurité et de l'IA maintenant, on aura loupé l'inclusion de nos consultants demain".