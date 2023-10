Quatre ans après, comment La Plateforme a imposé son concept d’école numérique

En 2019, La Plateforme naît, portée sur les fonts baptismaux par les membres du Club Top20, ce club qui réunit les 50 plus grandes entreprises sises sur le périmètre d'Aix-Marseille. A sa tête et aux manettes opérationnelles, un entrepreneur aux idées aussi claires que précises et à l'envie très nette de ne pas reproduire les schémas existants. Sa force, c'est précisément les entreprises qui portent le projet de l'école. Des entreprises aux besoins peu ou pas assouvis, conscientes que c'est là que se situe une partie de la valeur ajoutée d'aujourd'hui et de demain et qui ont donc des besoins de formation extrêmement précises. Le territoire, lui, souffre cruellement d'un manque de structures capables d'accueillir en son sein celles et ceux qui n'osent pas se dire que le numérique peut être pour elles et eux, qui sont, éloignés, pour moult raisons, de la formation. La Plateforme, tel est son nom, accueillera donc des jeunes ou moins jeunes, gratuitement, en privilégiant l'alternance et en créant donc, un contenu pédagogique qui donne les clés de réponses aux PME/PMI, ETI, grands groupes du territoire.

La formation oui, l'acculturation aussi

Quatre ans plus tard, La Plateforme est devenue une référence dans le milieu de la formation au numérique. De Marseille, où elle a fait ses premiers pas, la voici aussi installée à Cannes, Toulon, Brignoles et bientôt Martigues.

De fait, son concept fait mouche. « Notre volonté était de renouveler le genre, notamment dans le type de recrutements des élèves susceptibles de rejoindre l'école », acquiesce Cyril Zimmermann. « Une fois qu'on a dit formation informatique on n'a rien dit. Il y a des sous-domaines et c'est là où sont les problèmes de recrutement, c'est là où on cherche à recouvrir le champ des besoins : cybersécurité, intelligence artificielle, développement web, objets connectés... ».

En mai dernier, l'école est sélectionnée dans le cadre de la Grande Fabrique de l'Image, qui est liée au Plan Marseille en Grand, pour développer des formations à l'image numérique.

« Nous avons prévu de lancer d'abord une formation en 3ans et 5 ans, de type Bachelor ou Master, pour former les étudiants à la production d'images numériques. C'est-à-dire programmation de jeux vidéo, génération d'images par l'IA, immersif, réalité virtuelle... », égrène Cyril Zimmermann. « En février, une autre initiative va être lancée par l'association La Plateforme, afin de proposer aux 10 - 17 ans de s'acculturer pendant 3 mois le soir, en semaine, le weekend... à la programmation web, à la programmation de jeux vidéo, au montage son, au montage vidéo, au graphisme 2D, au graphisme 3D et à la robotique ». L'idée, en touchant un public plus jeune est de créer la curiosité, « susciter de l'intérêt, peut-être une envie de continuer à se former, dans ce secteur, demain ».

A Cannes, où La Plateforme est implantée depuis six mois, cette volonté d'embarquer un public pas encore en âge de choisir sa formation mais sans nul doute tout à fait curieux de la chose est également déployée, tout au moins dès que l'école intégrera ses locaux définitifs, soit 450 m2 situé dans le quartier République, avec l'objectif de réduire autant que possible la fracture numérique en faisant de l'endroit « un tiers-lieux ouvert à tous, où l'on forme, où on s'acculture aux outils créatifs », explique Cyril Zimmermann.

Dans la Cité des Festivals, beaucoup reste encore à faire, notamment « rencontrer des dirigeants d'entreprises, prendre leurs briefs, prendre connaissance de leurs besoins ». Ici, le business-modèle est le même et c'est aussi avec le soutien des entreprises du territoire, que La Plateforme s'est installée.

Une Plateforme qui regarde désormais vers Martigues, sa prochaine implantation, en février. Au printemps, elle a aussi essaimé à Toulon et Brignoles.

La technique et le business et l'avantage de l'addition

Former techniquement, c'est super, former à l'exploitation intelligente de ce savoir, c'est encore mieux. C'est le sens du diplôme concocté avec l'école de management Kedge Business School qui lie IA et Business. « On se dit que l'on forme des jeunes sur 3 ans ou 5 ans qui, lorsqu'ils arrivent, ne savent pas manipuler un ordinateur, ne savent pas programmer. Au bout de leur formation, ils savent parfaitement le faire. Ce qui est intéressant c'est que ces jeunes, puissent devenir des managers, des chefs de projets », estime Cyril Zimmermann.

Comme toute jeune pousse qui grandit, La Plateforme a besoin de grandir et de carburant pour se faire. Si les acteurs privés portent financièrement son développement, la campagne de crowdfunding, lancé via Ulule est davantage une façon de renforcer le côté sociétal de l'école. « La campagne de crowdfunding n'est pas là pour couvrir un besoin en cash mais pour donner la possibilité à certains acteurs d'apporter leur contribution, pour financer la croissance, dans les deux prochaines semaines. On est un développement social, économique pour le territoire, nous nous sommes dit que peut-être, certaines des personnes avec lesquelles on travaille aimerait s'y associer ».

