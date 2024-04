A Nice, comment l’Ecole 42 reprend sa place dans l’écosystème du numérique

Avec sa piscine - son épreuve de sélection - son caractère gratuit et la notoriété de son fondateur, Xavier Niel, l'Ecole 42 bénéficie d'une certaine aura, ayant réussi à prendre place dans le vaste paysage des organismes de formation aux métiers du numérique, dont le cosage.

Présente à Nice depuis 2020, l'école a connu quelques déconvenues, l'association qui en avait la responsabilité étant liquidée, laissant étudiants et responsables économiques déconcertés. Une situation complexe qui a poussé la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur à reprendre le flambeau, donnant ainsi naissance à la phase 2 de l'Ecole.

Installée au cœur de l'Eco-Vallée, elle a donc repris du service depuis janvier, ainsi que l'explique son président.

« L'Ecole est gratuite, ouverte à tous et toutes, quel que soit l'âge, l'ancienne profession et la capacité de codage », détaille Emmanuel Souraud.

Un modèle glocal : mondial et local

Et pour être le plus transverse et œcuménique possible, pour savoir répondre aux besoins du terrain - comprendre des entreprises - c'est une formule mêlant tronc commun et adaptation au territoire dans laquelle l'école est implantée, qui prévaut. « Un tronc commun est fixé par 42 Network (le réseau global des écoles 42 dans le monde, NDLR) et permet d'écouter les besoins des entreprises en France mais également au niveau mondial. Nous bénéficions d'un matériel pédagogique commun, qui s'appuie sur les besoins des entreprises. Nous savons donc que nous sommes à l'état de l'art de la technologie. Une autre partie de l'enseignement consiste à emmener une compétence, une spécialisation en fonction du territoire et de l'écosystème qui est en place », indique encore Emmanuel Souraud.

Lequel estime que l'Ecole a vocation à former « des guerriers », comprendre que si l'épreuve de la piscine, première étape de sélection, met tous les candidats sur une même ligne de départ, ce sont les plus « résiliants - pas forcément les plus compétents » qui sont ensuite à même d'apprendre les langages nécessaires aux entreprises « au-delà des effets de mode ».

Les entreprises, de bout en bout de la chaîne de valeur

Si l'Ecole 42 basée à Nice dispose d'un budget de 1,5 millions d'euros pour 3 ans, un fonds de dotation a également été créé afin d'activer le levier du mécénat. Une autre façon d'impliquer le territoire et les entreprises qui en constituent le tissu. « La gratuité entraîne un modèle économique différent, qui s'appuie pour partie sur de l'argent privé et pour une autre partie sur l'argent public », explique encore Emmanuel Souraud, rappelant que l'Ecole a aussi une vocation sociale, venant en appui aux personnes en difficultés d'emploi, qui ici, se réorientent vers un nouveau métier. Un fonds de dotation qui vise deux types de mécènes, d'abord l'entreprise du cru - « qui n'a pas spécifiquement besoin de développeurs mais qui souhaitent garder l'outil sur le territoire », et celles qui ont besoin de ces profils, d'étudiants, de talents à embaucher. Ce sont par exemple les ESN ou les startups...

S'appuyer sur la force de l'écosystème

La pénurie - ou le besoin de profils techno - Emmanuel Souraud en connait bien les tenants et les aboutissants, étant par ailleurs, le directeur général d'Ubiplance. Une startup basée à Nice, spécialiste de la récolte de la data qui sert l'information à l'usager, notamment, « cela fait 20 ans que je fais ce métier et cela fait 20 ans que nous sommes en pénurie. Nous avons besoin de développeurs pour amener un service supplémentaire. Pour séduire des acteurs, des grandes entreprises », souligne Emmanuel Souraud, Ubiplace ayant par exemple été choisie par SNCF Réseau et ne désespérant pas de « séduire également SNCF Réseau PACA ». Ubiplace qui amène, au travers de la donnée, toute une série d'informations qui servent ensuite son client, lui permettant d'affiner, réorienter, son offre.

La jeune entreprise a évidemment des velléités d'internationalisation, curieuse « d'aller voir dans d'autres pays les équivalents de SNCF Réseau par exemple ». Ce qui signifie qu'elle ne dit pas non à une prochaine levée de fonds mais tout reste encore à déterminer. Autant d'enjeux de croissance que celui qui co-préside la commission numérique de la CCI Nice Côte d'Azur connaît donc par cœur, ce qui lui permet de faire de l'outil consulaire une sorte de camp de base où on réfléchit à comment organiser ce qui est nécessaire à l'écosystème. « Nous réunissons tout l'écosystème du numérique une fois par trimestre afin d'échanger sur les besoins, les centres de formation, les enjeux ». Une façon de conserver l'indispensable contact avec le terrain, celui qui permet de ne pas être hors-sol. Car le monde du numérique va vite, les entreprises suivent le mouvement. Aux institutions de s'engager dans la même dynamique.

