Ubiplace déploie son expertise data au domaine ferroviaire

Le suivi de chantier est un sujet protéiforme qui intéresse évidemment le professionnel du BTP mais pas seulement. Tout aussi attentif à la chose, les collectivités et les exploitants d'infrastructures savent combien l'information riverains tout autant que celles de l'utilisateur sont majeurs dans le rapport qui unit les premiers au second. Au point que les logiciels d'information se soient multipliés, allant de l'information en temps réel au suivi du chantier dans ses différentes phases afin, précisément, d'offrir une information la plus fine et pertinente possible. Et dans un monde ultra-connecté, la récolte de la data, son exploitation et sa diffusion sont devenues stratégiques pour renforcer le lien avec l'usager, toujours en attente de l'information qui lui permet de gérer son trajet, entre autres.

Selon les données de la Fédération des Travaux Publics publiées en novembre dernier, le secteur a enregistré en 2022, un chiffre d'affaires de 48 milliards d'euros, en augmentation de 4,2%, les travaux routiers représentant un chiffre d'affaires de 16,5 milliards d'euros quand ceux sur les voies ferrées atteignant 1,5 milliard d'euros.

La data au service du suivi de chantiers... et de son information

Qu'il s'agisse d'infrastructures déjà existantes qui se rénovent et s'agrandissent ou de nouvelles en création, à partir du moment où le chantier génère des problématiques d'organisation et de perturbation, il est devenu primordial d'informer le plus précisément possible. C'est sur ce segment que se positionne l'éditeur de logiciels Ubiplace. Installée à Nice où elle s'est créée en 2016, la jeune entreprise s'est d'abord intéressée à la relation syndics/copropriétaires avant d'apporter son savoir-faire au domaine de la mobilité en déployant une application Travaux connectés lors du chantier du tramway à Nice, pour le compte de la Métropole Nice Côte d'Azur.

C'est cette expertise qu'Ubiplace a continué à développer, ce qui lui a permis de mettre son expertise au service de l'application Info Travaux Ile-de-France, choisie pour cela par SNCF Réseau avec l'objectif d'informer en suivant d'une part l'avancée des grandes opérations et d'autre part en permettant d'expliquer les enjeux. Il est ainsi possible pour l'utilisateur de créer son profil et choisir d'être informé sur une ligne précise ou une zone géographique particulière. Informer, expliquer, montrer - des vidéos et photos sont disponibles - faire partager sont devenus des clés essentielles dans un dialogue entre opérateurs et usagers. Sachant que la constitution du Grand Paris ferroviaire n'est pas un sujet aisé tout autant qu'il est stratégique. Et que ce ne sont pas moins de 1.000 chantiers menés chaque année par SNCF Réseau sur le territoire.

Aide à exploitation

Pour la jeune entreprise niçoise, c'est l'opportunité de démontrer ce qu'elle est capable d'apporter en termes d'utilisation de la data, un sujet qu'elle compte approfondir encore en se renforçant avec le recrutement de datascientist, l'objectif étant désormais d'approfondir encore l'exploitation de la donnée pour affiner les services associés. Outre le ferroviaire, Ubiplace vise également d'autres opérateurs d'infrastructures tels les route et autoroutes, les aéroports ou les gestionnaires d'eau - notamment pour une meilleure connaissance du patrimoine -, sans omettre les acheteurs publics tels les syndicats mixtes. Elle a été retenue dernièrement par Toulouse Métropole et intéresse également Strasbourg. Sur le

« Nous sommes une aide à exploitation », indique Emmanuel Souraud, directeur général de l'entreprise co-fondée avec Benjamin Mondou et Jean-Denis Pâris. Evidemment, « nous nous intéressons à l'intelligence artificielle », ajoute le directeur général, qui dit s'appuyer sur l'écosystème local, au chapitre duquel figurent l'institut 3IA mais également l'Institut méditerranéen du risque et du développement durable (IMREDD) tourné vers la recherche et la concrétisation de projets innovants notamment autour de la ville durable.

L'Europe et le Moyen-Orient pour mener l'export

Ubiplace continue de regarder les opportunités en Europe ainsi qu'au Moyen-Orient et s'appuie sur cela sur les dispositifs à l'export, étant par ailleurs labelisée Bpi Excellence. Comme de nombreuses entreprises du secteur, elle souffre du manque de développeurs disponibles sur le marché du travail. Et demeure également attentive au développement de partenariats industriels et financiers pour « continuer à accélérer », confirme Emmanuel Souraud. Ubiplace - dont Egis, filiale de la CDC dispose de 25% du capital - emploie une dizaine de salariés et a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de 800.000 euros, doublant celui-ci au cours des douze derniers mois.