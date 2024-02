Basé à Sophia-Antipolis, l'éditeur de logiciels Virteem se lance dans l’IA générative

Deux ans après son pivot, Virteem reste plus que jamais dans la course aux technologies immersives. L'acquisition, en septembre 2022, du studio angevin Virtualiz, avait renforcé l'éditeur de logiciels spécialisé dans les expériences virtuelles, immersives et collaboratives, dans le métavers. Désormais, c'est d'intelligence artificielle générative dont il est question avec le développement et le lancement d'une offre, programmée au printemps, qui entend bien améliorer la productivité des entreprises. "Selon une étude américaine, plus d'une heure par jour et par collaborateur est consacrée à la recherche de documents existants dans l'entreprise. Mis bout à bout, cela fait beaucoup de temps, et beaucoup d'argent perdus", constate Kevin Soler, dirigeant de la scale up. Ces informations sont de tout ordre : procédures RH ou de sécurité, horaires, problématiques informatiques, fiches-produits, modes d'emploi, historique clientèle..., et très souvent dispersées, d'où l'idée de les réunir au sein d'un outil dédié, baptisé Virteem Companion, présenté comme une sorte de FAQ (Frequently asked questions) exhaustive et augmentée. "Un peu à l'image d'un assistant personnel, hébergé en France et RGPD compliant, dont les réponses, rapides évidemment, sont uniquement basées sur les données internes à l'entreprise". Donc pas d'erreur possible !

Game changer

Il faut dire que pour Virteem, l'IA est "un accélérateur de performance". "Nous sommes absolument convaincus de son intérêt, pour nous, dans notre façon de travailler, mais aussi pour nos clients, pour gagner du temps, de la productivité, de la valeur ajoutée. C'est un véritable game changer", insiste le dirigeant. Qui en a même fait un prérequis demandé à ses collaborateurs, actuels et futurs, histoire d'accélérer l'acculturation au sein de l'entreprise. Le lancement de cette nouvelle branche IA apparaît donc comme la suite logique d'un positionnement "tech" de plus en plus fortement revendiqué, et dont le développement devrait s'appuyer sur une levée de fonds "de plusieurs millions d'euros" que le dirigeant espère conclure en fin d'année. Une première pour l'entreprise née à Sophia-Antipolis en 2012 sous le nom de VIP 360, qui jusqu'alors s'était fait fort d'autofinancer son développement. "L'IA change toutes les perspectives".

Pas de côté

Avec la solution Companion et son IA associée, imaginées au départ pour un usage interne, Virteem fait un pas de côté en proposant une offre autonome pour laquelle certains de ses clients, essentiellement grands comptes et collectivités, ont déjà montré de l'intérêt. Toutefois, la scale up ne s'éloigne pas trop de ses fondamentaux, la virtualisation des lieux, dans laquelle "l'IA générative peut parfaitement s'intégrer." D'autant que les verticales métiers adressées par l'une et par l'autre sont proches. A savoir, les ressources humaines, que ce soit dans le cadre de recrutement ou celui de l'onboarding (intégration en entreprise des nouveaux collaborateurs), le volet QSE (Qualité, Sécurité, Environnement) en industrie, ou encore le tourisme. Segment sur lequel Virteem vient de remporter deux appels d'offres qualifié "d'importants" : le premier, auprès du Musée des arts asiatiques de Nice, pour un projet d'expositions temporaires virtuelles, le second, auprès du Sictiam (Syndicat intercommunal des collectivités territoriales Alpes Méditerranée) pour lequel l'entreprise devient prestataire unique "pour tout ce qui est visites et réalités virtuelles des communes et offices de tourisme". Trois verticales qui ont portées la croissance de la scale up de 20 personnes en 2023 (chiffre d'affaires non communiqué) et qui devraient, au vu des premières tendances, faire de même en 2024.