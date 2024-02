« Plus de 2.500 emplois sont à pourvoir à Sophia-Antipolis » (Philippe Servetti, Fondation Sophia-Antipolis)

Créée par le père fondateur de Sophia-Antipolis, la Fondation éponyme reprend son rôle d’activateur de l’attractivité de la technopôle n°1 en Europe en insistant particulièrement sur son potentiel entreprenarial et académique. Avec en toile de fond, le rayonnement d’un territoire très branché IA, cybersécurité et santé. Et qui cherche désespérément ses talents.