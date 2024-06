La région Sud résiliente face à des défaillances d’entreprises plus élevées qu'avant le Covid

La perfusion des entreprises avec les différentes aides gouvernementales depuis le Covid commence à s'estomper. C'est ce qui ressort d'une étude de Deloitte, publiée en mai, qui note que « les défaillances d'entreprises repartent à la hausse de manière homogène sur tout le territoire national ». Derrière le terme défaillances, le cabinet englobe les ouvertures d'une procédure de sauvegarde, les redressements judiciaires et bien sûr les liquidations directes. Ce n'est pas la première année qu'une hausse des défaillances est signalée, mais « 2023 marque un virage majeur » puisque l'on « retrouve les niveaux d'avant crise sanitaire en atteignant son plus haut historique depuis presque 10 ans », souligne le cabinet.

« La tendance haussière s'explique par un retour à une situation pré-Covid après la suppression des aides d'Etat suite de la reprise de l'économie. Le contrecoup prévisible a engendré une forte hausse des défaillances dans tous les secteurs de l'économie », confirme Christophe Guerner, Associé Deloitte Restructuring. « Mais il est possible que nous assistions dans les prochaines années à de nouvelles hausses du niveau des défaillances, expression d'un rattrapage des procédures évitées ces 3 dernières années », ajoute-t-il.

Une hausse moins forte qu'ailleurs



Dans ce marasme, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dépasse les chiffres de 2019 avec 5 947 défaillances contre 5 348 ? Mais elle fait preuve de résilience avec certes une hausse des défaillances de 32%, mais 4 points en dessous de la moyenne nationale. Seule la région des Hauts-de-France fait mieux (26%), mais c'est parce qu'elle possède moins d'entreprises. En effet, cette région à le taux de défaillances, qui correspond au nombre de défaillances 2023 (Altares) par rapport au stock d'entreprises en 2020 (Insee), le plus élevé (1,36%) tandis que Provence-Alpes-Côte d'Azur se situe dans la moyenne nationale à 1,02%. Autre bonne nouvelle, la hausse des défaillances dans la région ralentit puisqu'elle était de 38% en 2022.

Le secteur le plus touché est celui de l'industrie, en particulier hors agro-alimentaire, avec une hausse de 58% des entreprises défaillantes. Le triste podium se complète avec l'hébergement-restauration (+48%), puis l'information et communication (+45%). De manière assez étonnante, la construction n'enregistre une hausse « que » de 34%.

Troisième PIB français, la région Sud est aussi assez logiquement la troisième où le nombre de défaillances en valeur nominale est le plus élevé. Une logique qui se retrouve également entre les six départements du territoires où « les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône et le Var représentent 83% » . Néanmoins, les dynamiques y sont différentes puisque « les deux premiers enregistrent une hausse du nombre d'ouvertures des procédures respectivement de 32% et 39%. Le département du Var, de son côté, a enregistré une hausse des procédures de 27% soit un niveau plus faible que l'augmentation nationale », pointe l'étude.

93% d'entreprises de moins de 10 salariés



Dans le détail, « la hausse du niveau de liquidation judiciaire s'élève à 23% en 2023, tendance plus faible que celle constatée au niveau national (+31%). Quant aux procédures de sauvegarde, la hausse était de 21% (soit 27 nouvelles procédures), contre 36% au niveau national », précise l'étude. Seules les ouvertures de redressements judiciaires augmentent plus vite qu'en France (54% contre 49%). Une procédure qui vise à permettre aux entreprises concernées de sortir de la situation difficile dans laquelle elles se trouvent.

C'est par exemple ce qu'a connu Kaporal. L'enseigne, comptabilisée dans l'étude de Deloitte, vient de sortir du redressement judiciaire. La société marseillaise fait partie des cas de « défaillances » qui font beaucoup de bruit, comme Minelli ou la filiale Sud-Est de Scopelec, car ils concernent des noms emblématiques ou avec des effectifs importants. Mais sur les 5947 entreprises concernées par ces défaillances, la quasi-totalité (93%) ont moins de 10 salariés. Une proportion importante, similaire à 2019 (95%). A noter toutefois que 33 entreprises de plus de 50 salariés sont passées par la case tribunal de commerce en 2023, contre seulement 17 l'année précédente. Un indicateur à suivre, car si le rattrapage de la période Covid était prévisible, il restera encore à déterminer l'impact des autres crises intervenues depuis.