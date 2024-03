Elle est depuis 2020 connue sous le nom d'Université Côte d'Azur avec le statut d'université expérimentale. Une étape majeure pour l'université aux 33.000 étudiants que préside depuis cette date, Jeanick Brisswalter. Dotée d'un plan stratégique 2025 en triple A - pour Accompagnement, attractivité et ambition - elle déploie cette vision à sa stratégie formation. Un élément évidemment majeur que pilote depuis le début de l'année, Ali Douai. Vice-président en charge de la formation et des innovations pédagogiques, il ne dit pas autre chose que la volonté de « renforcer l'attractivité de notre offre ». Où renforcer signifie déjà prévoir et anticiper. « Nous devons l'enrichir avec l'intégration des enjeux de l'intelligence artificielle et de la transition écologique », un premier levier auquel s'ajoutent deux autres, notamment celui d'accueillir encore mieux des étudiants venus d'horizons très divers et avec des projets très différents. « 7% à 8% de nos étudiants sont aidants. Nous devons en tenir compte et leur proposer, dans le futur, des aménagements en conséquence ». Et puis, il s'agirait aussi d'être encore meilleur sur le volet formation continue. « On sait bien faire la formation initiale, on fait bien la formation en alternance. Nous devons progresser sur les formations tout au long de la vie. Nous devons être reconnus comme opérateurs de formation pour les entreprises, plus que ce que nous le sommes actuellement ».

L'employabilité oui mais la formation intellectuelle aussi

Où on en vient à l'adéquation entre, justement, la formation distillée et les besoins réels des entreprises. Si l'écart a souvent été significatif, celui-ci s'est considérablement réduit, appuie Ali Douai. « Quand on construit une offre - que ce soit en master, en BUT ou en licence professionnelle - ou qu'on la fait évoluer, cela se fait nécessairement avec, en tête, l'employabilité des étudiants ». Avec comme outils, précise le vice-président, le développement de l'alternance - qui, à Nice concerne plus de 2.000 étudiants - et la mise en place de conseils de perfectionnement pour chaque formation, conseils où siègent, inévitablement, des représentants du secteur professionnel. « Nous sommes acteurs avec les entreprises de l'évolution des compétences et la manière de les intégrer dans nos formations ».

Ce qui ne signifie pas pour autant l'abandon de pans de formation qui seraient considérés comme peu liés à une employabilité. « Certaines formations servent aussi à autre chose, dans un premier temps. A une formation intellectuelle, à des compétences complémentaires. Il est important de conserver cette offre, de répondre à des besoins multiples ».

Relativement jeune, décidée à s'inscrire dans les enjeux d'un avenir proche et à plus long terme, comment l'Université Côte d'Azur est-elle perçue ? « Plutôt dynamique, ouverte, à taille humaine », estime Ali Douai qui insiste sur la capacité à être agile, pro-actif et à « ne pas attendre que les événements se passent ». UCA qui a aussi été en pionnière sur un modèle d'université moins en silo, qui sait regarder en dehors de son périmètre, vers d'autres institutions tels l'Observatoire de Nice, la Villa Arson, le Pôle national de Danse, le CNRS ou l'INSERM. « Nous appartenons tous à la même galaxie », l'un des enjeux d'ailleurs, étant de ne pas laisser les sciences humaines et sociales de côté. Un lien noué qui vaut aussi pour les collectivités par le biais de conventions.

Des étudiants qui aiment entreprendre

Si certains étudiants engrangent des connaissances et dessinent au fur et à mesure leur avenir, d'autres savent exactement ce qu'ils veulent faire, notamment parfois de créer une entreprise. Une aventure permise par le statut d'étudiant-entrepreneur, que le phénomène d'émergence des startups a probablement contribuer à démocratiser, permettant de regarder l'entreprenariat comme un chemin accessible et enthousiasmant.

« 2.000 étudiants, au cours des trois dernières années, ont été sensibilisés à l'entreprenariat. Cependant, tous les étudiants ne vont pas créer leur entreprise en tant que telle. L'entreprenariat c'est un pool de compétences, on y associe souvent innovation et créativité », souligne Ali Douai qui indique que 500 étudiants ont opté pour le statut d'étudiant entrepreneur et sont allés au bout d'une démarche, donnant naissance, au final à 150 projets d'entreprises. Mais l'aventure vaut la chandelle et les efforts consentis, estime encore le vice-président d'UCA et « on ne reviendra pas en arrière ».

Être au coeur du moteur

Lorsqu'on parle innovations pédagogiques, on imagine davantage le fond que la forme. C'est-à-dire comment arriver à être en avance de phase des nouveaux métiers que l'on devine mais dont les contours sont souvent encore flous et ne pas se placer en réaction par rapport aux besoins du marché ? « C'est la question clé », acquiesce Ali Douai. « Il faut être acteur de ces évolutions. Nous avons été lauréats d'appels à projets « Compétences et métiers d'avenir ». Et si une Université obtient ces labels, c'est qu'elle se situe au cœur du moteur. C'est elle qui va fédérer les acteurs de la formation, de la recherche, de l'entreprise et des organisations pour travailler sur ces compétences ». Ce qui concrètement prend forme avec le campus ICC déployé à Cannes, l'intelligence artificielle développée du côté de Sophia-Antipolis et les technologies quantiques sur d'autres secteurs, quand Nice confirme son appétence pour l'environnement ou la santé.

Mais pour regarder vers l'avenir, il faut aussi parfois s'appuyer sur le passé. En l'occurrence sur le réseau d'Alumni, ces diplômés d'UCA qui constituent aussi une force vive, autant dans ce qu'elle peut apporter dans la prise de température et l'écoute du terrain que dans la solidité d'un réseau qui sert les étudiants. UCA qui aimerait s'inspirer du modèle de l'Université de Laval au Canada, où l'on demeure membre de la communauté avec la capacité de continuer à se former tout au long de la vie. Si Ali Douai explique bien que l'idée est à l'étude, sa concrétisation contribuerait à confirmer l'Université Côte d'Azur comme université d'excellence. Autant dans le savoir académique que dans la capacité à rester encore davantage en prise avec le terrain.

