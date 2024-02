techCannes, le Festival de Cannes des startups et de l’innovation

Le Festival de Cannes, ses vedettes, ses paillettes, son tapis rouge... et bientôt ses pépites du numérique. Cinq mois après la fin de la grève historique des scénaristes et des acteurs américains, mobilisés pour obtenir des revalorisations salariales et surtout des garanties concernant l'usage de l'intelligence artificielle dans la création (scripts, doublage...), l'industrie du cinéma continue de s'interroger sur les impacts des nouvelles technologies dans son modèle économique.

L'an passé, le Marché du Film de Cannes avait anticipé avec le lancement de Cannes Next, sa plateforme dédiée au futur du divertissement et aux créations virtuelles, cette année, un autre événement dédié au monde de la tech va s'installer sur la Croisette.

Du 17 au 20 mai, la plage du Vilebrequin accueillera techCannes, un club de discussion qui vise à réunir quelques grands noms de la tech et du 7ème art et des startups spécialisées dans l'image. Au générique : des tables rondes et des conférences sur l'IA, la blockchain et le Web3 ainsi que des démos partageant les dernières innovations tech appliquées au cinéma. Plus un concours de startups.

Appel à candidature pour les startups

« techCannes parlera d'intelligence artificielle, des enjeux, des risques et des apports de cette technologie dans l'audiovisuel. Nous essaierons aussi de montrer aux créateurs, aux producteurs, aux distributeurs de films comment les nouvelles technologies, le Web3, la blockchain et les réseaux sociaux, deviennent de nouvelles sources de financement des contenus et des outils incontournables dans la distribution, la gestion des droits ou la création de bibliothèques numériques (nft) » avance Sarah Lelouch, à l'initiative de ce programme.

Fille du cinéaste Claude Lelouch, la réalisatrice et productrice a fondé fin 2021 La Diversité du cinéma Français (La DCF), une structure visant à faire émerger de nouveaux talents et à diversifier le modèle économique des films grâce à l'innovation.

En dépit de l'arrivée des images en couleur ou des effets spéciaux, Sarah Lelouch estime que la tech et le cinéma évoluent ensemble mais ne savent toujours pas se parler. « Cannes est le lieu idéal » pour cela.

Avant la présentation en mars du programme complet, partenariats et intervenants compris - techCannes, dont la direction générale a été confiée à Paul Hatte, conseiller de Paris et président de la société Hatis, spécialisée dans le développent de logiciels - lancera la semaine prochaine son appel à candidatures pour les startups de l'image. Après sélection, douze d'entre elles présenteront leurs solutions à des réalisateurs, des scénaristes et des producteurs.

Discussions avec le Festival et la Ville de Cannes

« Les techCannes Awards récompenseront les startups les plus en pointe en matière d'innovation artistique, de contenus ou d'IA adaptée à la réalisation » précise Sarah Lelouch.

Au moment où la Ville de Cannes affiche de grandes ambitions pour son projet Cannes on Air de Silicon Valley du cinéma et de l'audiovisuel, certaines jeunes pousses de la production et distribution de films, réunies au sein de la pépinière CréÀCannes, pourraient se saisir de l'occasion pour entrer en scène.

Tout comme ils discutent avec la direction du Festival de Cannes, les organisateurs de techCannes, qui vise 80 intervenants pendant les quatre jours, considèrent la ville comme un partenaire important dans cet écosystème. « techCannes va toutefois fonctionner comme un club de réflexion qui organisera des évènements toute l'année, y compris sur d'autres festivals, à Toronto ou Berlin » prévient Sarah Lelouch.

Cryptos, NFT, Web3 et rôle des communautés

S'appuyant sur son travail au sein de la DCF, la productrice anticipe en effet qu'il n'y aura d'avenir dans l'industrie du cinéma que pour ceux qui vont se saisir des nouveaux outils technologiques. Pour élargir le financement de films grand public, Sarah Lelouch et son associé, le financier Joël Girod, se sont d'abord lancés dans la cryptomonnaie, inaugurant leur « KlapCoin » en janvier 2022.

Cet actif numérique échangé sur une blockchain et équivalent à 10 centimes d'euro a permis à des fans de cinéma d'investir dans des projets à partir d'un euro. Une démarche plus simple qu'avec les Sofica défiscalisées mais pour lesquelles le ticket d'entrée s'élève à 5.000 euros.

Malgré le krach des cryptos, cette première levée de fonds a contribué à mettre sur les rails six longs-métrages initiés par différents porteurs de projets. « En attendant que le secteur des cryptos se normalise et remonte, La DCF poursuit son travail sur le financement des productions et intégre des critères de succès populaire. Je crois particulièrement au rôle du Web3 et des réseaux sociaux dans la création de communautés pour débloquer des fonds » illustre la productrice qui finalise une nouvelle levée de fonds d'un montant de 2,5 millions d'euros.

Sa carte de visite s'intitule Celle qui n'avait pas vu Friends. Récompensé en festivals, vendu dans six pays, ce court-métrage va devenir un long-métrage grâce à la communauté fédérée autour de cette comédie-hommage à la série américaine. Pour faciliter le dépôt de nouveaux projets, certifiés par une blockchain, et la consultation du public, la DCF annonce l'ouverture en mai de la plateforme Klapaction.com. Un autre sujet de discussion à techCannes ?