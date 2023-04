Canneseries, l’autre Festival de Cannes ?

Depuis soixante ans, Cannes demeure auréolée de son étoile de capitale internationale du cinéma. Un Festival tout en glamour, paillettes mais aussi en business - cette partie marché du film bien moins visible du grand public.

Depuis six ans, Cannes a décidé de s'installer sur un autre créneau, en apparence un peu moins glamour mais tout autant fascinant pour l'impact qu'il a sur le public : celui des séries. L'idée, c'est David Lisnard qui la lance en 2017, au moment où le CNC décide de soutenir Series Mania, festival lillois concurrent adoubé par Xavier Bertrand, le président des Hauts de France.

Si le cinéma c'est le 7ème art, pour le maire de Cannes la série est aussi dit-il alors « un art majeur », parce que levier culturel : qui n'a pas sa série préférée depuis l'enfance ?, quelle série n'a pas sa référence qui crée communauté ?

« Les plus grandes innovations, les partis-pris les plus audacieux, les thèmes les plus originaux sont désormais le plus souvent sur le petit écran, accompagnant les évolutions techniques qui, entre plateformes de VOD, multiplication des supports, développement des chaînes et du replay, permettent une consommation entièrement personnalisée de la télévision. Une série n'a donc plus à être exagérément fédératrice pour trouver son public, voilà l'une des raisons de l'explosion créatrice » considère le premier magistrat.

Effet Wahou et tapis rose

Dès lors, Canneseries va s'employer à adapter une recette qui a fait ses preuves avec le Festival du film, celles de l'international, de l'exclusif, avec un volet création et business qui complètent le tout.

Et quitte à suivre ce qui fonctionne, autant embarquer les mêmes partenaires. Ainsi, dès l'origine Canal+ est associé à Canneseries. En termes de création de série originale qui se trouve un public et fait le buzz, le groupe audiovisuel est un expert. Pour rappel, le Bureau des Légendes, Mafiosa, Baron Noir, Bref... ont validé l'incursion de Canal + dans ce domaine.

Canneseries adopte la même marque de fabrique que le festival qui se tient en mai : annonce des membres du jury et de son président jouant sur l'effet wahou et la notoriété - on se souvient pour la première édition de la venue de l'écrivain américain Harlan Coben, personnalité plutôt discrète, arrivant sur la Croisette avec sa notoriété d'auteur mais aussi de scénariste et de producteur - des séries en compétition et hors compétition, une ouverture officielle de festival retransmise en direct sur Canal +, un tapis - rose - moelleux pour monter les célèbres marches du Palais des Festivals... Cannes c'est Cannes que l'on parle longs, courts métrages ou séries.

Salle comble pour Sarah Michelle Gellar

L'identification va même un peu plus loin, notamment en matière d'attractivité. Canneseries revendique sa capacité à attirer des personnalités reconnues pour jouer l'effet attraction. Exemple le plus récent, la masterclass prévue pour cette édition 2023 avec l'actrice américaine, et désormais productrice, Sarah Michelle Gellar, connue pour son rôle dans la série des années 90, Buffy contre les vampires, a vu les 400 places prévues pour l'événement être entièrement réservées en 5 minutes, obligeant l'organisation a lui octroyer le célèbre auditorium Louis Lumière au sein du Palais en lieu et place de la salle initialement prévue.

Autre effet locomotive de Canneseries : l'appui au MIP TV, autre événement ancré dans la Cité des festivals depuis les années 60 mais jugé un peu déclinant. Ce Marché international des programmes de télévision est organisé par RX (nouveau nom de Reed Midem, lequel organise également le MIPIM, le MAPIC) chaque année en avril. Quoi de plus logique que d'associer deux événements dont les sujets respectifs se répondent ? Une façon aussi d'apporter un élément nouveau qui dynamise un rendez-vous devenu une institution pour le secteur. C'est d'ailleurs bien ainsi que le partenariat - dénommé Mip x CanneSeries Connection est présenté : une façon d'intégrer une dimension plus business, tournée vers les cadres et producteurs du monde entier. Deux événements réunis sur deux journées du 17 au 19 avril, quand Canneseries s'installe dès ce 14 avril.

Deux festivals, deux ambiances

Autre signe de distinction pour Canneseries : s'appuyer sur le partenariat qui lie la Ville de Cannes, l'Université Côte d'Azur et Canal + dans l'émergence de jeunes pépites de l'écriture. Un CanneSeries Unlimited qui offre au gagnant l'opportunité de voir son travail être développé en série au sein du groupe Canal +.

Volontairement tourné vers la création pure, un contenu voulu dynamique et innovant, Canneseries veut se distinguer des autres événements construits autour des séries et principalement de son « concurrent » SeriesMania.

Leur duel s'est engagé dès leur création respective en 2018, chacun ayant l'ambition de devenir le rendez-vous officiel suite à un appel à projets du CNC pour un Festival international des séries. Si le choix de SeriesMania, a fait débat, CanneSeries, qui a permis de faire émerger des succès comme Killing Eve ou The Lesson, réussit à déployer sa philosophie et sa vision.

Il laisse à Series Mania son image d'évènement assez éclaté dans la ville et extrêmement centré sur les professionnels du secteur et sur la production. Le festival, qui se tient en mars, a aussi lancé cette année sa plateforme de streaming afin de permettre à tout un chacun de suivre l'événement. Deux festivals, deux ambiances. Deux stratégies aussi. A terme, complémentaires ?