Régionales 2021 : Dans le Sud, Sophie Cluzel n’y va plus

Après le « finalement j'y vais », voici le « je n'y vais plus ». Sophie Cluzel, candidate LREM pour le scrutin de juin prochain jette finalement l'éponge avant même le début du match.

Un renoncement qui constitue un nouveau rebondissement dans une campagne qui a déjà connu le presque bannissement de Renaud Muselier du parti Les Républicains suite à l'annonce de Jean Castex d'un accord entre LR et LREM. Suivi d'une clarification du président sortant de la Région Sud. Suivie des départs successifs des maires de Toulon et Nice, Hubert Falco et Christian Estrosi, chacun ayant claqué la porte des Républicains, mécontents des tiraillements au sein du parti sur le ton de « faut-il s'allier avec LREM ou pas ». Le tout, surtout, sur fond de Présidentielle à venir.

Champ libre pour Muselier ?

Revoici donc la campagne presque à son point de départ. Le renoncement de Sophie Cluzel laisse un champ beaucoup plus libre à Renaud Muselier.

Il faut dire que si, jusqu'alors, les sondages - dont celui de l'IFOP pour La Tribune et Europe 1 - donnaient l'ancien ministre vainqueur au second tour, deux autres sondages ces derniers jours dont celui de nos confrères du Figaro - LCI et de France Bleu - France 3, laissaient entrevoir une victoire du candidat RN, Thierry Mariani le 27 juin au soir.

Sans doute cela a-t-il pesé dans la décision de Sophie Cluzel.

Sur Twitter, la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées explique avoir travaillé « depuis de longues semaines loin du tohu-bohu médiatique, à rassembler », que les deux objectifs qui guidaient son action était de « mettre la région en situation de retrouver rapidement les conditions de sa prospérité et l'apaisement pour une relance qui profite à tous », tout en « portant les voix et les idées de la majorité présidentielle ».



Sans surprise, Sophie Cluzel apporte son soutien à Renaud Muselier, qui a su, « entendre nos préoccupations et bâtir une liste de rassemblement où nos valeurs sont représentées ».

Vendredi, Renaud Muselier, en déplacement à Nice aux côtés de Christian Estrosi, a déposé sa liste, celle-ci comprenant des élus LREM et MoDem.

Le désistement de la candidate de la majorité présidentielle en faveur du candidat LR va-t-elle créer de nouveaux remous à droite ? Rien n'est moins sûr.