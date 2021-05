Christian Estrosi sans Les Républicains, et maintenant ?

Lorsque Jean Castex évoque dans le JDD le dimanche 2 mai, l'accord entre LREM et LR pour les Régionales dans le Sud, on est loin d'imaginer que la semaine débute sur les chapeaux de roues et que la température politique va faire comme la météo, monter de quelques degrés...

Car en quatre jours seulement, c'est une véritable tempête qui s'est déclenchée au sein des Républicains, portant sur la place publique encore plus fortement, les désaccords qui couvent entre les divers courants.

Si Renaud Muselier a dû clarifier sa position, accusé de mettre à mal le parti en appelant toutes les bonnes volontés à le rejoindre, lorsque le soufflé retombe 48 heures plus tard, on se dit que la crise a été de courte durée, tout ça pour ça...

Sauf que la crise est profonde. Le départ, inattendu d'Hubert Falco le mercredi 5 mai, le démontre. Les rumeurs selon lesquelles le maire de Nice lui emboîterait le pas commencent à se faire insistantes... Pour se révéler exactes ce jeudi.

Recentrer le débat

C'est au Figaro que Christian Estrosi annonce en exclusivité son départ. Mais pas que son départ. Car le président de la Métropole Nice Côte d'Azur a des idées. Des envies aussi. Celle peut-être de donner plus de place à son mouvement, la France Audacieuse. D'ailleurs, à nos confrères du Figaro, il dit bien son intention de créer un parti qui rassemble à droite et au centre. Il y dit également le besoin d'aborder les « vrais » sujets. Ceux de la sécurité - au moment de la publication de son interview exclusive il présentait à Nice la sécurisation par drones, désormais permise par la loi sur la Sécurité globale - de l'industrie - l'un de ses sujets de prédilection depuis son passage au ministère de l'industrie sous Sarkozy - ou encore l'environnement...

On imagine aussi que le désaccord profond - pour ne pas dire plus - avec Eric Ciotti n'y est pas étranger.

Bref Christian Estrosi ne va sans doute pas en rester là. Le voici désormais libre de parole, de penser... Réélu à la tête de la cinquième ville de France au second tour l'an dernier pour la troisième fois, il accompagne Renaud Muselier dans la bataille des Régionales, puisqu'il est tête de liste pour les Alpes-Maritimes. Mais tout ne fait sans doute que commencer...