Comment le fonds de dotation lancé par CMA CGM et Bpifrance va financer la décarbonation du maritime

L'annonce avait été faite, de façon officielle au salon de l'agriculture en 2023 mais rapidement CMA CGM (actionnaire de La Tribune, NDLR) avait fait savoir son souhait de dédier une partie du 1,5 milliard d'euros de son fonds Pulse à Bpifrance. Une enveloppe particulière de 200 millions d'euros dont la vocation est de créer l'indispensable et nécessaire effet d'entraînement sur l'ensemble de la filière maritime, avec l'objectif de ne laisser aucun acteur en dehors de la dynamique de décarbonation.

Dynamique d'entraînement

Car tel est bien le challenge aujourd'hui : faire en sorte que l'ensemble des acteurs qui constituent la chaîne de valeur ne soit dans l'impossibilité de s'engager fermement dans la décarbonation du secteur. Rodolphe Saadé, le PDG de CMA CGM, ainsi que d'autres acteurs de la filière, ont souvent pointé ce qui pourrait être un écueil : laisser les acteurs de plus petite taille ou ceux ne disposant pas des moyens financiers nécessaires, sur le bord du chemin. Or, la décarbonation du maritime ne sera complète que si elle embarque l'ensemble des maillons qui constitue cette chaîne. Ainsi, 20 millions d'euros sont plus particulièrement fléchés, sous forme de subventions, vers les sociétés de pêche françaises, en soutenant notamment le retrofit des bateaux existants.

De la même façon, décarboner signifie consacrer des efforts en recherche et développement particulièrement consommateurs de deniers. Travailler sur les nouveaux carburants verts, sur la motorisation... prend du temps et exige un financement particulier.

Trois enveloppes et un soutien particulier pour la pêche

C'est tout ce vaste périmètre que le fonds de dotation couvre donc. Concrètement, les 200 millions d'euros dédiés se répartissent en trois enveloppes distinctes. Une première enveloppe de 130 millions d'euros de subventions est destinée aux entreprises du maritime désireuses d'accélérer leur décarbonation. Dont 20 millions donc pour les sociétés de pêche. Une seconde enveloppe de 50 millions d'euros vient alimenter un fonds d'investissement, géré par Bpifrance Investissement, dont le but est d'investir en fonds propres et quasi-fonds propres dans les PME et ETI hexagonales, volontaires elles aussi pour aller plus vite dans leur trajectoire de décarbonation. Enfin, une troisième enveloppe, qui mobilise 20 millions d'euros et est gérée directement par le fonds, se déploie en subventions auprès des instituts et centres de recherche particulièrement engagés sur le sujet.

Afin de décider de façon la plus pertinente et pointue des investissements à prioriser et réaliser, un comité de pilotage réunissant, entre autres, le GICAN, Armateurs de France, Meet2050, Rothschild, le comité national des pêches, le cluster maritime français et Corimer a été constitué. La direction R&D de CMA CGM supervisera en revanche directement certaines subventions destinées à la recherche via la mise en place de partenariats avec les centres et instituts de recherche particulièrement en pointe.

Consolider la stratégie d'investissement

C'est la première fois qu'un acteur privé contribue de telle façon auprès de l'ensemble des acteurs d'une filière. Pour rappel, le fonds Pulse appuie sa stratégie d'investissement d'une part en finançant l'innovation et les sujets d'électrification, d'énergie et de capture carbone et d'autre part en soutenant les projets industriels énergétiques qui concernent les carburants alternatifs comme la production d'énergie renouvelable pour les assets terrestres du Groupe.

Depuis 18 mois, le fonds Pulse a ainsi injecté 460 millions d'euros en soutien à une vingtaine d'investissements directs ou indirects dans des projets technologiques et énergétiques. Cela concerne aussi bien des fonds dédiés, des startups innovantes telles Verkor, la gigafactory de batteries, mais aussi des leaders industriels.

L'un des atouts de l'initiative réside dans l'implantation dans les territoires de Bpifrance ce qui donne à la banque publique d'investissement une connaissance fine des acteurs et du tissu économique français tel qu'il se constitue dans les différentes régions de France, outre-mer y compris.

Pour rappel, CMA CGM - qui dessert 420 ports dans le monde sur 5 continents - a transporté en 2023, 21,8 millions de conteneurs EVP.