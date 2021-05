Régionales 2021 : Dans le Sud, Muselier déjà vainqueur avant le match ?

Le mot de clarification a sans doute été celui qui a été le plus prononcé au cours de cette journée du 4 mai, tant dans la bouche du président du parti, Christian Jacob que dans celle du président de la Région Sud, Renaud Muselier.

Le premier a enjoint le second à le faire vite. Ce que le second a donc fait, via un communiqué. Ça, c'est pour la première partie de la journée. Car la question qui demeurait en suspens était à double effet kiss cool : Renaud Muselier serait-il exclu ? Une nouvelle liste investie LR serait-elle présentée ?

Dans le Var, pas de Sophie Cluzel

C'était tout l'enjeu du Comité national d'investiture - que préside pour rappel et la précision est d'importance, Eric Ciotti - qui se tenait ce 4 mai en fin de journée. Un CNI qui a fini par apporter son soutien au président Muselier. En précisant bien, là encore par voie de communiqué, qu'il « ne peut y avoir aucun accord, à quelque niveau que ce soit avec LREM ». Voilà pour la couche supplémentaire de clarification.

Et pour l'annonce, sans le dire, de l'abandon, de fait, de la constitution d'une nouvelle liste.

Pour joindre l'acte à la parole, les têtes de listes ont été dévoilées. Où on retrouve Christian Estrosi, tête de liste dans les Alpes-Maritimes, Sophie Jouassains, adjointe à la ville d'Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône, Renaud Muselier à ses côtés.

Dans le Var, pas de Sophie Cluzel comme évoqué avant la crise, mais François de Canson, maire de la Londe-les-Maures et président actuellement du CRT.

Lire aussi : Régionales 2021 : Renaud Muselier, ce oui si attendu

LR les bras ouverts

Renaud Muselier rappelle encore que, en homme libre - il l'a appuyé, redit, répété au cours des dernières 48 heures - il est « LR, les bras ouverts. Je ne suis pas binaire ». Ça ne fait pas du tout plaisir à certains membres de son parti, mais pour Renaud Muselier, ce qui compte c'est la Région et avant tout le partage de mêmes convictions et de vision stratégique. A ses côtés, le soutien de Christian Estrosi lui est précieux. Désormais les interrogations et les regards se tournent vers En Marche. Qui va décider le parti de la majorité présidentielle ? Liste ou pas liste ? Soutien malgré tout ou pas ? Telle est la question qui va occuper les prochaines heures. A chaque jour, son épisode...