Median Technologies, cette pépite française de l’imagerie médicale qui assoit son leadership grâce à l’IA

Longue est (souvent) la marche des pionniers, entre nécessaire évangélisation et accélération de l'adoption. Pour Median Technologies, porter le bâton de pèlerin a exigé du temps, de la patience et la foi dans son approche très différenciante de son marché, l'imagerie médicale. Une approche disruptive qui lui permet aujourd'hui de se placer en leader international.

L'annonce récente du choix de l'un des plus importants laboratoires pharmaceutiques du Top 3 mondial de faire de Median Technologies son fournisseur le conforte. Mais si l'entreprise basée à Sophia-Antipolis cumule les succès - elle est désormais le fournisseur de deux des trois laboratoires pharma qui constituent le Top3 mondial - c'est beaucoup grâce à l'intelligence artificielle. « Ce qui nous distingue, ce qui intéresse nos clients pharma, c'est notre approche différenciante grâce à nos travaux sur l'IA », explique Fredrik Brag, le co-fondateur et CEO. Ce qui place ainsi la pépite française devant les autres acteurs du secteur, moins avancés technologiquement. Car « on ne se réinvente pas société technologique ».

La solution du non invasif pour un diagnostic précoce

Et l'annonce récente, si elle est le signe d'une crédibilité renforcée, constitue aussi un point d'inflexion dans la croissance de Median Technologies.

Car l'IA est pleine de promesses et si les grands laboratoires pharma si intéressent c'est que les enjeux concernent les patients via l'émergence d'une médecine personnalisée. « L'IA permet notamment de comprendre les mécanismes des molécules et pourquoi certains patients répondent de façon positive à un traitement et d'autres non. Nous proposons, via notre offre Imaging Lab, des solutions non invasives de diagnostic précoce », explique encore Fredrik Brag. Donnant ainsi la possibilité de développer des molécules plus précises et des traitements sur-mesure.

Lire aussiSpécialiste de l'imagerie médicale, Median Technologies s'affirme en future ETI

Surtout dans un domaine, le cancer - Median dispose d'une forte expertise - où « on meurt davantage de cette maladie qu'il y a 30 ans et où une détection précoce, grâce à l'imagerie en IA, permet d'intervenir très tôt, à un stade encore curatif ».

Fredrik Brag qui milite aussi pour la mise en place d'une forte politique de dépistage en France, celle qui permettrait de ne pas attendre les premiers symptômes pour que le patient consulte et soit pris en charge. Et de cibler particulièrement le cancer du poumon, saluant l'initiative prise par les Etats-Unis de généraliser le dépistage, suivi depuis peu, par l'Allemagne.

IA native

Si l'IA est la pièce maîtresse et la brique majeure de la différenciation apportée par l'entreprise française, cela signifie compétences et expertises acquises et de nouvelles à attirer. « Median est IA native », rappelle Fredrik Brag. « Nous possédons à la fois une connaissance des cancers et une connaissance technologique inégalées ». Et des datascientists « parmi les meilleurs du monde » venus du Japon, des Etats-Unis, des pays de l'Est ou encore des Etats-Unis. Median qui reconnaît la spécificité du tissu académique et de l'écosystème IA de Sophia-Antipolis - récemment conforté par la labellisation IA Cluster de son institut 3IA. « Nous collaborons efficacement avec l'INRIA par exemple. Et nous contribuons aussi, à la force de cet écosystème », ajoute le CEO de la pépite française.

Lire aussiMedian Technologies, la medtech française qui intéresse les laboratoires américains et chinois

Autre nerf de la guerre, le financement de l'innovation demeure un point central dans le développement de la pépite tricolore. Un financement contrarié par le contexte inflationniste et une géopolitique tendue. Ce qui a été aussi, un temps, le cas aux Etats-Unis. « Il y a neuf mois, le financement de l'innovation était aussi compliqué. Mais cela est rentré dans l'ordre ». Pas en Europe, en revanche. Mais Median Technologies dispose de trésorerie et fonds suffisants pour poursuivre sa croissance jusqu'au second trimestre 2025, la première s'établissant (au 31 mars 2024) à 20,9 millions d'euros et ayant été renforcée dès janvier dernier par la dernière tranche du prêt accordé par la BEI en 2019, soit 8,5 millions d'euros.

Double homologation attendue pour le dispositif médical

Parmi les prochaines étapes qui attendent Median Technologies, figure l'homologation FDA sur le marché américain et CE sur le marché européen de son logiciel dispositif médical eyonis Lung Cancer Screening, homologation attendue pour 2025. Les premiers résultats de l'étude indépendante de vérification ont montré que ce dispositif médical « pourrait avoir l'un des impacts les plus importants jamais réalisés sur la prise en charge du cancer du poumon en identifiant les cancers à un stade précoce, lorsqu'ils peuvent être guéris »,indique Fredrik Brag. Par ailleurs, des études médico-économiques vont être menées avec l'objectif de sécuriser le remboursement d'eyonis prioritairement aux Etats-Unis. Median Technologies a enregistré en 2023 un chiffre d'affaires de l'ordre de 22,2 millions d'euros. Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2024 s'élève, pour sa part, à 5,4 millions d'euros.