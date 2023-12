Spécialiste de l’imagerie médicale, Median Technologies s’affirme en future ETI

Longue est (très) souvent la route qui mène une startup au stade supérieur. Fredrik Brag ne niera pas, lui qui s'est emparé de son bâton de pèlerin depuis plus de vingt ans, persuadé que son approche très fine, qualitative comme quantitative, de l'imagerie médicale était de nature à révolutionner le diagnostic et, par voie de conséquence, le traitement.

De startup qui tente de convaincre à startup repérée par le gouvernement pour intégrer le programme ETIncelles, dédié à la croissance des PME en entreprises de taille intermédiaire, il y a eu deux décennies d'évangélisation et de structuration.

ETIncelles pour accélérer le dépistage du cancer du poumon ?

Evangeliser car il a fallu expliquer l'approche, totalement disruptive par rapport à ce qui se faisait alors en imagerie, plus attentive alors à la quantité qu'à la qualité. Structurer, car en grandissant, Median Technologies a développé deux axes forts, une activité iCRO et une activité de logiciels dispositifs médicaux basés sur l'IA, iBiopsy.

Vingt et un an plus tard, Median Technologies dispose d'une filiale aux Etats-Unis et d'une autre à Shanghai, est cotée sur Euronex Growth et fait partie des pépites tricolores dont les concurrents se situent précisément aux Etats-Unis.

Mais son bâton de pèlerin, Fredrik Brag ne l'a pas encore totalement lâché. Car un autre combat l'anime, celui qui doit mener à la généralisation du dépistage du cancer du poumon.

Repéré par le gouvernement, Median Technologies intègre donc la première promotion de ETincelles, en début d'année 2023. Un dispositif dédié aux PME capables de devenir des ETI et qui est destiné à lever les freins, notamment administratifs, qui empêchent la croissance de ces PME au potentiel évident. Or, les freins, lorsqu'on est une petite entreprise innovante ne manquent pas, surtout quand il n'est parfois pas possible de cocher certaines cases. D'ETIncelles, Fredrik Brag avoue en attendre beaucoup. Le dirigeant de Median Technologies espère véritablement être entendu sur la nécessité de généraliser un programme de dépistage du cancer du poumon, maladie généralement détectée lorsqu'elle a atteint un stade avancé, ce qui compromet la survie des patients.

« Le dépistage du cancer du poumon représente un marché colossal pour nous. Ce cancer génère des coûts très élevés dans tous les pays développés », note le co-fondateur de la startup sophipolitaine, rappelant l'augmentation de + 25% de cas depuis les années 70. De citer les Etats-Unis qui ont consacré 210 milliards de dollars dans le traitement de ce cancer mais dont aucun patient n'a survécu. « Je ne peux pas me battre tout seul », insiste Fredrik Brag, qui aimerait donc que la France emboîte le pas aux pays européens, au Japon, à la Chine, aux Etats-Unis qui ont déjà mis en place ce dépistage.

ETIncelles fera-t-il donc sauter les verrous et accélérer le pas ?





Le double enjeu américain



Surtout que, assure Fredrik Brag, « ce que nous faisons, personne ne le fait. J'attends d'ETincelles une aide avec des avancées concrètes ».

La concurrence de Median Technologies est principalement nord-américaine, sauf qu'aux Etats-Unis, les mêmes pépites lèvent plus facilement. « En Europe, nous sommes petits face aux Etats-Unis », répète à l'envi le dirigeant français, souvent désemparé face à une sorte de distorsion qui ne place pas les entreprises innovantes sur un plan égal.

L'Amérique du Nord qui est un marché important, par ailleurs, pour Median Technologies. C'est lors de la dernière conférence annuelle de la Radiological Society of North America qu'elle a présenté la nouvelle dénomination de iBiopsy, désormais appelé eyonis. C'est sous cette appellation que sont regroupés les logiciels dispositifs médicaux basés sur l'IA et le machine learning. eyonis est le second pilier de Median Technologies et il est tout aussi prometteur, puisqu'en attente de la certification 510K de la FDA et du marquage CE pour l'Europe, ce qui lancera alors l'étape commercialisation de ses logiciels dispositifs médicaux. Median Technologies construit donc son avenir, brique par brique. Et se prépare à devenir l'une des prochaines entreprises de taille intermédiaire française. Long est le chemin mais belle est l'arrivée.