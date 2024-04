Nolt, l’équipementier sportif qui rêve du maillot infini

Dans le petit monde des équipementiers sportifs, Nolt étonne et détonne. Si la jeune marque lancée en 2020 à Nice n'est pas la seule à occuper le créneau des maillots de sport recyclés, elle développe un modèle d'affaires éco-responsable et circulaire inédit avec, comme moyen, l'innovation, comme but, le maillot infini. « C'est notre vœu pieu », sourit Olivier Guigonis, cofondateur de l'entreprise avec Paul-Emmanuel Guinard. A savoir : « Faire des maillots Nolt à partir d'anciens maillots Nolt qui eux-mêmes étaient issus de vieux maillots Nolt », et ainsi s'affranchir de tout recours aux nouvelles matières premières, ou presque, surtout lorsque celles-ci proviennent du pétrole.

Polyester recyclé

Ce projet ambitieux, en stade de R&D, fait partie des quatre initiatives lauréates du Challenge Innovation 2023 de ReFashion, l'éco-organisme de la filière Textile d'habillement, linge de maison et chaussure, qui vise à mettre en lumière les avancées éco-responsables au sein d'une industrie lourdement émettrice. Celle-ci pèse chaque année quelque 4 milliards de tonnes d'équivalent CO2 dans le monde. Ce qui représente, selon l'Ademe, 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, soit plus que les émissions de l'aérien et du maritime réunis.

Dans ce contexte, les produits Nolt veulent prendre le contre-pied. Ses shorts, maillots, chaussettes et autres survêtements sont en effet réalisés à partir de déchets plastiques présents en grand nombre dans la Méditerranée, collectés par des associations, puis nettoyés, déchiquetés en copeaux de polymère et fondus dans un atelier au Portugal. « La matière devient fil, le fil du tissu, un polyester recyclé vierge que l'on imprime par sublimation », explique le codirigeant. Lequel adresse ainsi une douzaine de sports, essentiellement collectifs, avec pour chacune des disciplines des gammes premium, classiques et spécifiques aux femmes.

Boucle de recyclage

Des produits recyclés donc, mais aussi recyclables ! Car chez Nolt, « rien ne se perd, tout se transforme », souligne Olivier Guigonis, reprenant la maxime attribuée à Lavoisier dont la traduction anglaise contractée (« Nothing is lost ») a donné son nom à la marque. Ainsi en est-il de son projet R-Shape, lui aussi distingué par le Challenge Innovation de ReFashion, édition 2021, et soutenu par la Métropole Nice Côte d'Azur. Il consiste à transformer les chutes de maillots ou maillots en fin de vie en coupelles de sport made in France. Un produit « volumique », sur le marché depuis un an, pour lequel l'entreprise travaille avec les entreprises Mapea (Loire) pour la formulation, Goudard Plastiques (Haute-Loire) pour l'injection et l'association ABI 06 pour le tri. Un défi aussi technique qu'organisationnel qui suppose la mise en place d'une « boucle de recyclage » avec les frais qu'elle engendre. « Recycler, trier, mettre par couleur, stocker, chaque maillon de la chaîne a un coût mais peu le savent. C'est même culturellement un peu compliqué à faire entendre. »

Adopter les codes des pure-players

A ce jour, Nolt équipe pour tout ou partie 500 clubs amateurs et professionnels, qu'elle traite en direct. Une approche BtoB préférée à la distribution spécialisée, lui permettant de mieux adapter ses marges au prix du marché du sport collectif amateur. « Nous souhaitons également travailler avec les clubs de manière digitale en adoptant les codes du pure-player. Le sport amateur est encore un secteur à l'ancienne, mais comme tous les autres secteurs, il sera bouleversé par le digital ». L'entreprise, qui emploie 11 personnes, a conclu un premier tour de table en décembre dernier auprès de business angels issus des mondes du textile et de personnalités du sport et finalise actuellement une seconde levée. Cette montée en puissance lui permet de viser un chiffre d'affaires de 1,3 million à 1,5 million d'euros en 2024.