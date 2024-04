L'approche « glocale » d'Engie Green sur le solaire et l'éolien

L'inauguration est loin d'être anodine. D'abord parce que le parc solaire photovoltaïque d'Artillerie, à Istres, installé par Engie Green est « le plus important des Bouches-du-Rhône ». Ensuite parce que ce type de projet n'est pas si courant en Provence-Alpes-Côte d'Azur. « La région du soleil peut faire mieux », pointait d'ailleurs Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie, lors de l'annonce de son plan de bataille au cours de laquelle il notait l'absence de la région Sud dans le top 3 des producteurs d'énergie solaire.

« Nous sommes le premier acteur de Provence-Alpes-Côte d'Azur sur le solaire », avance William Arkwright, le directeur général d'Engie Green, bras armé depuis 2004 d'Engie en France sur l'éolien et le solaire. Mais pour lui, malgré un taux d'ensoleillement important, le potentiel régional n'est pas si élevé que cela et les objectifs du schéma régional climat air énergie de la région (SRCAE) fixés en 2013 ne semblent pas atteignable rapidement. « Le territoire comprend beaucoup de montagnes, d'espaces verts et de patrimoine touristique, il n'y a plus beaucoup de foncier, il reste du potentiel sur des sites pauvres en qualité forestière », tranche-t-il.

Une contribution financière non néglieable



Le foncier disponible est l'élément clef pour installer des panneaux photovoltaïques. Le fameux pacte solaire du gouvernement est principalement axé sur cet aspect. C'est aussi un pilier de la stratégie d'Engie Green. « Nous commençons par chercher du foncier éligible avec des territoires engagés et volontaires », décrit William Arkwright qui ajoute : « Nous demandons d'abord au conseil municipal ».

La filiale de l'énergéticien vante une méthodologie « glocale », néologisme associant global et local, associant territoires et effet d'échelle « grâce à la puissance d'un grand groupe ». Elle n'hésite pas non plus à montrer l'intérêt financier de telles installations. Pour l'éolien, un mât rapporte 10.000 euros par an à une commune. Une somme non-négligeable, notamment pour certains territoires ruraux, fait remarquer Engie Green.

« Aller plus loin que le pacte annoncé »

Les arguments économiques ne se résument pas qu'à ce « loyer », Engie Green assure qu'un tiers du montant des investissements dans un chantier va aux entreprises de la région concernée. Des sociétés dans l'électronique, le BTP, la métallurgie ou dans l'entretien pour le débrayage. « Dans le Grand Est, nous avons un gigawatt de puissance installée ce qui a apporté 300 à 400 millions d'euros pour le tissu local », illustre William Arkwright. Pour la région Sud, ce sont 51 millions d'euros de contrats qui ont été passés avec des entreprises depuis 2020.

Avec 600 personnes et 25 agences ainsi qu'un siège social à Montpellier, Engie Green est un « petit leader », avec autour de 15% de part de marché, sur un petit marché, les trois plus gros acteurs font 30% de part de marché. « Nous voulons accélérer et croître », ambitionne William Arkwright, en poste depuis septembre 2020. Un développement qui passera plus par le solaire que l'éolien, le déploiement de panneaux photovoltaïques étant plus important que celui des mâts depuis quelques années. « Si l'on veut donner toute sa chance au solaire, il faut aller plus loin que le plan annoncé par le gouvernement », lance William Arkwright. Il souhaite que les appels d'offres encouragent davantage le sourcing local. Une « discrimination positive » qui favoriserait une production européenne... voulue par Bruno Lemaire.

