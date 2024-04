CMA CGM Air Cargo se renforce avec l’ouverture d’une ligne transpacifique

C'est une nouvelle phase d'accélération qui s'ouvre pour CMA CGM Cargo. La division de l'armateur (propriétaire de La Tribune, NDLR), née en 2021, continue son déploiement en ouvrant une ligne transpacifique, reliant l'Asie à l'Amérique du Nord. Une nouvelle ligne qui sert, évidemment, les besoins en logistique des clients du groupe, dont le siège social est basé à Marseille.

Une ouverture qui, outre le fait de connecter la compagnie avec un nouveau continent, s'accompagne d'un renforcement de la flotte. Ainsi deux Boeing 777-200F vont rejoindre rapidement les 5 appareils - 2 B777F et 3 A330 F - actuellement basés au hub Charles-de-Gaulle.

Le premier appareil, dont la livraison est prévue pour ce mois de juin, assurera la desserte des aéroports de Hong Kong, Chicago et Séoul tandis que le second sera dédié à la liaison entre la Chine continentale et l'Amérique du Nord.

L'ensemble des vols sera par ailleurs opéré par Atlas Air, compagnie avec laquelle CMA CGM Air Cargo a noué un partenariat.

Lire aussiEn acquérant Bolloré Logistics, CMA CGM poursuit la diversification de son modèle

Une accélération programmée

Surtout, cette ouverture de ligne transpacifique - dont l'objectif est de répondre aux besoins des acteurs économiques et clients du groupe - signe la volonté de CMA CGM Air Cargo d'aller plus vite dans son déploiement.

Ce que souligne notamment le rythme de livraisons de prochains appareils puisque dès le premier trimestre 2025, un troisième B777-200F rejoindra la flotte existante avec, promet le groupe, l'objectif d'étendre le rayon d'action et les capacités disponibles pour les clients.

Mais c'est en 2026 que l'accélération sera encore davantage marquée avec la livraison de huit Airbus A350F. Cet appareil, version cargo de l'A350, revendique une capacité à réduire les émissions de CO2 de 20% par rapport à ses concurrents directs, CMA CGM Air Cargo indiquant ainsi avoir fait le choix du seul gros porteur respectant les normes établies par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI), normes prévues pour entrer en vigueur en 2028. Un choix qui s'inscrit dans la volonté globale de décarbonation de CMA CGM.

Lire aussiCMA CGM Mermaid, ce nouveau porte-conteneur qui met le design au service la transition énergétique

Créée en mars 2021, CMA CGM Air Cargo est présente sur les trois segments principaux du fret aérien que sont les vols réguliers à raison de 12 départs par semaine depuis Paris vers la Grande Chine et l'Inde, les vols charters et l'affrêtement pour compte de tiers. Les solutions proposées concernent aussi bien les marchandises dangereuses, les produits périssables vulnérables, pharmaceutiques, les animaux vivants ou encore le fret à température dirigée.

La compagnie dispose par ailleurs de son propre service de réservation et d'équipes commerciales dédiées.