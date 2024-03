Spécialiste de l'accès au soin et entreprise à mission, Rofim affine encore le déploiement de ses expertises

Départs à la retraite, faible renouvellement des professionnels, éloignement géographique... Pour de nombreux Français, l'accès aux soins est semé d'embûches. C'est le cas en particulier dans les territoires ruraux, ceux d'Outre-mer et certains quartiers relevant de la politique de la ville.

Un rapport du Sénat publié en mars 2022 estimait ainsi que 11% des Français de plus de 17 ans n'avaient pas de médecin traitant cette même année. Et l'accès à des spécialistes est encore plus difficile, avec des délais d'attente parfois très longs. Ce qui n'est pas sans conséquence.

« Pour les maladies rares, en Europe, le délai de pose de diagnostic est de 36 mois en moyenne », assure Émilie Mercadal, cofondatrice de la plateforme de télémédecine Rofim. « Sur cette période, la personne, du fait de son état de fatigue, peut potentiellement perdre son emploi. Sa cellule familiale peut se défaire. Et son espérance de vie peut diminuer. Notre but, c'est de casser cela en luttant contre l'errance de diagnostic. Et nous pensons que le digital peut gommer les inégalités »

De Facebook des médecins à plateforme globale de télémédecine

Un leitmotiv qui anime l'entreprise depuis sa création, en 2018, par Émilie Mercadal, issue de l'industrie de la vaccination et son associé, David Bensoussan, chirurgien vasculaire. Au départ, l'enjeu est de faciliter et de sécuriser la communication - échange d'informations, d'imageries hautes définition ...- entre spécialistes de différentes disciplines. La plateforme est alors pensée comme un réseau social, ce qui lui vaut le surnom de « Facebook des médecins ». Et l'entreprise peut s'appuyer depuis 2019 sur le remboursement par la Sécurité sociale de la télé-expertise.

À ce premier outil, s'en greffe rapidement un second, permettant de digitaliser les réunions de concertation pluridisciplinaires.

Initialement mises en place dans le cadre de cancers et de maladies rares, celles-ci s'étendent à des maladies fonctionnelles comme l'incontinence, l'obésité ou encore l'endométriose. « Sur l'endométriose, nous sommes le premier acteur à avoir réuni toutes les filières régionales sur une même plateforme », se félicite Émilie Mercadal.

Enfin, en 2020, l'entreprise se lance sur le marché de la téléconsultation afin de répondre à la demande des ses clients, des établissements hospitaliers soucieux de n'avoir qu'une seule plateforme à gérer, tant pour des enjeux d'organisation que de cybersécurité.

La plateforme Rofim est de plus en plus complète. Ce qui permet à l'entreprise de se différencier face à la concurrence.

Quête d'impact

La téléconsultation permet en outre à l'entreprise à toucher de nouveaux publics, dans les Ehpads et les prisons par exemple. « Ces dernières sont souvent surchargées et le nombre de médecins est insuffisant pour le nombre de personnes. Grâce à notre solution, les patients peuvent accéder à tous les professionnels de santé. Et cela limite les escortes qui coûtent très cher et demandent parfois de bloquer toute une aile d'hôpital ».

Engagée en faveur de l'accès égalitaire aux soins pour tous, l'entreprise fournit gratuitement ses outils à des associations telles que la Chaîne de l'espoir ou Sourire à la vie. Elle s'implique également en faveur de l'égalité des chances en matière d'éducation. Et c'est pour valoriser ces engagements qu'elle fait le choix, en 2023, de se muer entreprise à mission, modifiant pour cela ses statuts.

Poursuivre les innovations

L'année 2023 est par ailleurs marquée par la sortie de deux nouveaux produits. « Nous avons lancé un dossier communicant en cancérologie ». Un outil censé faciliter le quotidien des patients atteints de cancer. « Quand on annonce un cancer à quelqu'un, son planning est complètement bouleversé ». Les rendez-vous s'enchaînent. Séances de chimiothérapie, psychologue, ergothérapeute ... « Et souvent, les choses sont mal pensées, ce qui génère beaucoup de déplacements ». L'outil de Rofim prend alors la forme d'un agenda qui permet aux professionnels de santé de mieux coordonner leurs rendez-vous, en vue de minimiser les déplacements et améliorer la qualité de vie du malade. L'entreprise marseillaise travaille avec plusieurs agences régionales de santé pour diffuser cette solution.

En parallèle, elle a mis au point un tout dernier module proposant de la télé-expertise chirurgicale. Grâce à des lunettes connectées conçues par l'entreprise rennaise AMA, Rofim permet à un chirugien de guider à distance un collègue pratiquant une intervention. « C'est très intéressant entre des sites distants comme la Martinique et la Guyane, entre lesquelles un déplacement peut prendre 24 heures ». L'outil permet aussi de favoriser le télétravail chez les médecins qui y ont encore peu recours.

Autre nouveauté : un partenariat avec le laboratoire de dermatologie Pierre Fabre, installé à Castres. « En dermatologie, il faut en moyenne 93 jours pour obtenir un rendez-vous. Grâce à ce partenariat, un pharmacien pourra transmettre la photo d'un grain de beauté d'un patient directement à un dermatologue. Et celui-ci dira s'il est nécessaire ou pas de consulter ».

Un millier d'hôpitaux partenaires

À ce jour, Rofim travaille avec un millier d'établissements hospitaliers, soit 38.500 professionnels de santé. La plupart se trouvent en France métropolitaine et dans les territoires d'outre-mer. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, elle travaille avec de nombreux hôpitaux, publics comme privés et souhaiterait devenir « l'application de référence de l'AP-HM ». AP-HM dont elle fournit pour le moment 21 services.

Soucieuse de mener sa mission en faveur de l'amélioration des soins pour tous, l'entreprise est également présente à l'international, notamment en Belgique, au Maroc, en Côte d'Ivoire ou en Irlande. Un développement qu'elle entend poursuivre encore. Ciblant l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie. De même que le Moyen-Orient.