Mi-boissons énergisantes, mi-compléments alimentaires  : le positionnement différenciant de Cosmos Energy

C'est sur le marché des boissons énergisantes que Léo Ravillon puise l'inspiration qui le conduit à fonder Cosmos Energy. Alors qu'il vit pour quelques années aux États-Unis, il s'intéresse au concept des energy shots, ces bouteilles au format fioles qui promettent des heures d'énergie et d'attention. Sauf qu'il relève un bémol : la composition, très chimique de ces boissons, dont certains ingrédients font l'objet de controverses.

Ces energy shots, il les imaginerait bien sur le marché français. À condition d'en changer la formule pour la rendre plus saine et plus respectueuse de l'environnement.

Début 2020, il concocte sa première recette. Avec une difficulté cependant : une date limite de consommation optimale de 4 à 7 semaines. Un peu court pour gérer la logistique de ce produit qu'il choisit d'abord de commercialiser auprès de restaurants, d'hôtels et autres coffee shops. « On allait changer les produits chez les clients. Ce n'était pas viable », se remémore l'entrepreneur.

Et si la formulation n'est pas encore au point, le moment ne semble pas non plus être le plus opportun. L'épidémie de covid-19 débarque en France avec ses confinements successifs. « Tous nos clients ont dû fermer ». Grâce au recours à deux Prêts garantis par l'État, l'entreprise survit et parvient à passer la tempête. Ce qui lui laisse le temps de revoir sa recette et ses canaux de distribution. Direction les magasins bio.

De la restauration au réseau bio

Après une expérience chez le spécialiste du bio Léa Nature, Léo Ravillon connaît bien les exigences de ce label. « Et j'ai toujours voulu travailler avec les magasins bio car à l'origine du projet, il y a l'envie d'entreprendre dans le respect de l'environnement, avec le choix d'ingrédients sains, des emballages éco-conçus... » Et au moment de ce repositionnement, en 2020, on ne sait pas encore quand cessera le bal des fermetures de bars, hôtels et restaurants. À l'inverse, le marché bio atteint des sommets.

Sauf que pour se faire une place dans les rayons des magasins bio, il faut améliorer la formule. La durée de conservation est ainsi allongée. Et plutôt que des extraits sous forme de poudres, la jeune entreprise opte pour des matières ayant subi moins de transformations comme des infusions ou des purs jus. « Nous avons pris une stagiaire de master 2 à Montpellier Sup'Agro et au bout de six mois, nous avons sorti les trois produits qui constituent encore aujourd'hui la base de notre gamme ». Au menu : guarana-curcuma, maté-framboise et gingembre-citron. « À l'époque, le gingembre n'avait pas le succès qu'il a aujourd'hui. C'était encore un marché de niche et cela a plu aux magasins bio ».

Une tendance « gingembre » bien intégrée

La mode « concentrés de gingembre » arrivera ensuite rapidement sur le marché, portée par le Belge Gimber. En 2022, on estime ainsi que les ventes de concentré de gingembre à diluer ont doublé en France. Et Cosmos Energy choisit elle aussi de se positionner sur ce segment, avec une gamme dédiée : Cosmos Elixir qui se distingue là encore de ses concurrents par sa petite taille, façon shot. « On a fait ce lancement en dix jours. Et ce produit fait maintenant partie des meilleures ventes en chiffre d'affaires ».

L'entreprise prospère petit à petit. 95 % de ses ventes en BtoB se font au sein des enseignes bio. « Nous sommes référencés au niveau national par Biocoop, Naturalia, So Bio, Bio c'est bon... Nous sommes présents dans quasiment tous les magasins Marcel & Fils ». Et dans ces enseignes, la marque privilégie autant que faire se peut un emplacement en caisse. « On se pose comme un petit achat d'impulsion. Et c'est un bon moyen de se faire connaître ».

Les 5% restant de ses ventes en BtoB reviennent à des pharmacies marseillaises, des salles de sport, des coffee shops et restaurants. S'ajoute une part de ventes en direct, en ligne.

Renforcer l'industrialisation et la recherche et développement

Aujourd'hui, Cosmos Energy compte une dizaine de personnes - salariés, stagiaires, apprentis - et veut continuer de s'agrandir.

Elle peut en outre s'appuyer sur de nouveaux locaux plus spacieux. « En octobre 2023, nous avons acheté des locaux professionnels juste à côté du Carburateur [pépinière d'entreprises basée à Marseille, NDLR] où nous nous sommes lancés. On a acheté deux lots, soit 320 m² au total, avec de la hauteur de plafond, de la puissance électrique, un système d'évacuation d'eau... ». De quoi lui permettre de produire des « dizaines de milliers de boissons par mois ».

Des capacités de production qu'il s'agira de renforcer dans les prochains mois. « Nous voulons investir dans des machines de plus grande envergure, avec de l'automatisation et de la digitalisation pour être plus compétitifs. Cela doit nous permettre de réaliser plus de volumes et de toucher plus de clients ». Avec la volonté de demeurer en circuits bio.

L'entreprise veut par ailleurs poursuivre ses efforts en recherche et développement, elle qui compte refondre son offre avec dix nouvelles références qui effaceront - ou amélioreront - les quatre actuelles. Un coup de neuf qui doit lui permettre de continuer de se distinguer sur le très innovant marché des boissons, alors que les concurrents émergent et sont de plus en plus nombreux sur le marché des shots. « Cette évolution de la gamme nous permet d'améliorer notre offre avec des matières premières plus qualitatives ». Elle lui conférera aussi de nouvelles allégations en plus de celles déjà présentes. De sorte que les boissons garantiront désormais 4 heures d'énergie, une performance accrue, des vertus anti-oxydants ou pro-immunité, mais aussi une richesse en vitamines et minéraux. De quoi se positionner plus pleinement encore à la frontière entre boisson énergisante et complément alimentaire.