« Complexe et atypique ». C'est en ces termes que Jérôme Lebon, directeur général par interim du Crédit Agricole Alpes-Provence, décrit l'année 2023. Une année « marquée par des éléments de contexte qui ont rendu difficile la vie de la banque ». À savoir l'inflation (de 4,9% sur l'année), la hausse de 3% des taux d'intérêt qui ont contribué à ralentir l'investissement des particuliers dans l'habitat, de même qu'une croissance du PIB de seulement 0,8 %, avec des disparités en fonction des secteurs et des périodes.

Dans ce contexte, la caisse régionale du Crédit Agricole a vu son encours de collecte augmenter de 3,1%, porté par la hausse des taux d'intérêts qui a rendu les produits d'épargne réglementés (Livet A, LDD...) plus attractifs. L'encours de crédit est quant à lui en stagnation, avec une hausse de 0,1 %, porté par les crédits d'équipement à destination des clients professionnels, agricoles et entreprises (4,6%).

La banque enregistre en outre une hausse de son activité d'assureur, avec une croissance de 3,5% de ses stocks d'assurance à la personne - un mouvement enclenché depuis l'épidémie de covid-19 - et de 2,5 % concernant les assurances des biens. Quid des sinistres qu'elle a à couvrir, et en particulier ceux liés au réchauffement climatique ? « Ils sont plus élevés chaque année, constate Jérôme Lebon. En 2023, nous avons été moins touchés que d'autres territoires comme le Nord-Pas-De-Calais. Il n'empêche que les incidents climatiques sont de plus en plus fréquents et impactent en volume ».

Un produit net bancaire en baisse de 5,2 %

Au total, la banque affiche un produit net bancaire de 438,5 millions d'euros, soit une baisse de 5,2% par rapport à 2022. Une diminution que Jérôme Lebon explique notamment par la concordance d'un plafonnement des prêts bancaires à un taux de 2% en début d'année, tandis qu'en France, les taux fixes sont légion. Une exception française qui, précise-t-il, fait porter à la charge de la banque les hausses de taux mais réduit le risque d'impayés.

Les charges de fonctionnement sont quant à elles « contenues », en hausse de 1,2 % du fait de l'augmentation de la rémunération des 2.200 salariés de l'établissement bancaire pour leur permettre de faire face à l'inflation, que ce soit au moyen d'augmentations de salaires, de participation et d'intéressement.

En découle un résultat net de 92,4 millions d'euros, contre 101,1 millions d'euros l'an dernier. Une baisse que Jérôme Lebon relativise : « c'est un peu supérieur à la moyenne des cinq dernières années ». Ces revenus se répartissent entre la rémunération des salariés (30%), les fournisseurs (24%), les impôts et taxes (23%), ainsi que le développement et les dividendes territoriaux (30%).

Actions territoriales

Des dividendes territoriaux qui représentent 3 millions d'euros par an, assure le président de la CAAP, Franck Alexandre. Soit « 3% du résultat net redistribué », et un total de « 28 millions d'euros sur les 17 dernières années », à destination d'associations et autres startups œuvrant « dans l'intérêt du territoire et de ses habitants ». Ce, au travers de plusieurs dispositifs. Parmi eux, une fondation d'entreprise créée il y a 17 ans et qui a permis à « 750 projets sociaux de voir le jour ». La banque a aussi mis sur pied son fonds de dotation Caap Innovation voué à soutenir les entreprises innovantes du territoire : « il nous a permis d'accorder 279 prêts d'honneur et d'accompagner 209 projets comme la startup Acwa Robotics qui a conçu le premier robot capable de détecter les fuites dans les canalisations d'eau ».

Plus récemment, en 2023, elle a lancé Caap Solidarités pour lutter contre l'exclusion sociale et Caap Transitions pour accompagner les transition écologique et énergétique de ses clients. « Nous agissons à la fois comme investisseur en accélérant le développement d'une énergie bas carbone pour que le plus grand nombre en bénéficie. Nous avons ainsi investi 20 millions d'euros en fonds propres l'an dernier, soit dans des centrales photovoltaïques, soit dans le capital d'entreprises qui portent ces infrastructures et ont besoin de fonds propres pour investir », explique Serge Gaona, directeur général adjoint de la CAAP. « Nous avons aussi une stratégie de conseil à destination des particuliers pour les accompagner dans la rénovation de leur logement, la mobilité douce, le recours à une épargne plus durable... Et de nos clients professionnels pour les accompagner dans leurs projets de transition énergétique ».

Mais en 2024, la banque coopérative veut encore pousser le curseur. D'autant que la demande est forte. « Depuis six mois, nous avons déjà reçu 200 demandes spontanées d'accompagnement sur des projets de centrales photovoltaïques ».

Pour cela, elle a choisi de créer, à parts égales avec le producteur d'énergies renouvelables Tenergie qui gère 1.500 centrales en France, une entreprise dénommée CaapTen. Celle-ci doit permettre de démocratiser l'usage de l'énergie solaire auprès des clients de la banque, agriculteurs comme industries. Une façon de réduire l'empreinte carbone du territoire tout en dynamisant son économie et, à une échelle plus microéconomique, de réduire la facture énergétique des entreprises.