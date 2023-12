Quels enjeux pour Orion Santé, spécialiste de la formation qui vient de lever 16 millions d'euros  ?

« Par les professionnels de santé, pour les professionnels de santé ». Pour Orion Santé, c'est un mantra. Et ce, dès sa création en 2003 par Marcel Affergan et William Livingtson, tous deux infirmiers libéraux. À cette époque, la formation continue n'est pas une obligation dans la profession. Mais elle est de plus en plus encouragée. «La formation continue en santé a commencé à monter en charge dès 2001, sous l'impulsion de la Caisse d'assurance maladie, de l'État », se rappelle Marcel Affergan. Ce, avec l'intention d'améliorer la qualité des soins prodigués aux patients.

Ainsi, en 2022, l'enveloppe allouée à la formation continue des infirmiers libéraux au travers d'une convention avec la CPAM passe de quelques dizaines de milliers à 4 millions d'euros. C'est sur ce marché en plein essor que se positionne dès lors Orion Santé. Avec la volonté de proposer une formation de qualité, fondée sur des supports pédagogiques conçus en interne et mis à disposition de ces formateurs prestataires, tous infirmiers en exercice. Formateurs qui sont d'ailleurs formés à la pédagogie par Orion Santé. Une recherche de qualité qui se couple à un maillage fin du territoire, y compris dans des territoires où les concurrents se trouvent peu présents, comme les zones rurales. Autant d'éléments qui permettent de bâtir une forme de proximité avec les professionnels de santé. Proximité renforcée par l'organisation de congrès annuels qui permettent aux professionnels de se retrouver et de pallier quelque peu le sentiment de solitude qu'ils vivent au quotidien.

Boom de la demande (et de l'offre)

Si à ce moment là, Marcel Affergan assure que 20% des infirmiers se forment régulièrement, la demande explose au milieu des années 2010, portée par l'obligation faite aux professionnels de santé de se former en continu. Une manne dont s'emparent de nombreux concurrents, dont certains proposent des « pratiques déviantes » regrettent Marcel Affergan et son fils Robin Affergan, désormais PDG de l'entreprise. Pratiques qui nuisent à la réputation des organismes de formation et, plus grave, à la qualité des soins. C'est ce qui motivera notamment la participation d'Orion à la création d'une fédération des organismes de la formation. Fédération qui demande aux pouvoirs publics de durcir les critères de reconnaissance de ces organismes pour éviter certains abus.

Mais la concurrence a beau être devenue féroce, Orion Santé trace sa route. Elle recrute massivement pour faire face au surcroît de demande, passant d'une douzaine de salariés à une trentaine. « On a pratiquement doublé le nombre de personnes formées en deux ans ».

Le recours au digital

Dans le même temps, elle investit dès 2013 dans les outils digitaux. « Nous avons commencé par proposer des modules de e-learning », explique Robin Affergan. Une manière de permettre à des professionnels submergés par la demande, dans des déserts médicaux par exemple, de se former à leur rythme, et au gré de leurs disponibilités. « Pendant le covid-19, nous avons aussi lancée une classe virtuelle qui permettaient de réaliser des travaux de groupe comme on peut le faire en présentiel ». La personnalisation et l'interaction étant au cœur de la démarche.

En 2017-2018, l'entreprise marseillaise met également au point de la formation virtuelle qui permet, à l'aide d'une manette et d'un casque, de pratiquer certains gestes techniques. Mais la logistique est difficile à mettre en place. Enfin, elle poursuit sur le voie de la simulation avec la plateforme Orion Digital qui, dès 2022, permet de retranscrire virtuellement sur écran un univers de travail, par exemple le domicile d'un patient virtuel avec lequel il est possible d'interagir.

Mais si le digital est un axe de développement de l'entreprise, celle-ci tient à garder une part significative de formation en présentiel, en plus des congrès ; à l'inverse de certains concurrents positionnés sur le seul segment du digital. « Les professionnels ont besoin de se retrouver et d'échanger de pair à pair, de partager leurs pratiques ».

Un réseau d'une quarantaine de salariés et d'une centaine de formateurs

Grâce à ce positionnement, l'entreprise est parvenue à croître d'année en année, comptant désormais une quarantaine de salariés et 100 à 120 formateurs prestataires, tous infirmiers en exercice. Une équipe qui a été, de l'avis de Robin Affergan, assez facile à recruter. « Pour les infirmiers, les conditions de travail ne sont pas aisées. Alors faire de la formation, c'est pour eux une manière de s'offrir une bulle d'air dans leur quotidien de travail. De faire autre chose que le soin à domicile ».

Pour poursuivre sa croissance et assurer la transmission entre Marcel Affergan et son fils, l'entreprise vient de terminer une levée de fonds d'un montant de 16 millions d'euros auprès de NextStage AM, Siparex Entrepreneurs (Rhône-Alpes PME) et BNP Paribas Développement. Une levée qui doit permettre d'accélérer sur deux sujets chers à l'entreprise. À commencer par le développement de la formation pluri-professionnelle. Car dans un contexte où se développe le soin ambulatoire qui vise à désengorger les hôpitaux et permettre aux personnes d'être traitées dans un environnement plus familier, moins anxiogène, de plus en plus de professionnels issus de spécialités différentes sont amenés à coopérer. Coopérations aussi à l'œuvre dans certains lieux comme les maisons de santé par exemple. « Nous voulons qu'ils se forment afin de mieux travailler ensemble ».

Autre chantier : la formation initiale à laquelle aimerait bien s'attaquer Orion, élargissant son périmètre d'action. « Nous pourrions en faire partie, et créer un continuum entre formations initiale et continue ».