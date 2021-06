Sud Rebond, le fonds de place qui veut accélérer la relance des PME

La transmission et l'accompagnement, c'est leur « truc ». Depuis treize ans, Connect Pro en a fait sa spécialité ce qui lui a aussi permis d'occuper une place à part dans le paysage des fonds d'investissement.

Forcément, dans la période de reprise que vit le monde et le monde économique plus particulièrement, aider les PME est une façon de rendre cette reprise plus rapide ou au moins plus efficiente. Car, certes la crise a laissé des traces, mais pour certaines PME, c'est maintenant que doivent s'enclencher les projets structurants.

Sud Rebond est donc dédié à cela. C'est le troisième véhicule porté par Connect Pro, après Connect Capital et Connect Invest, qui a réuni pour cela, des acteurs institutionnels et notamment bancaires, mais aussi consulaires et qui est également nourri par l'envie d'apporter sa pierre à l'édifice du développement du territoire de certains entrepreneurs, quarantenaires, et donc le succès de leurs propres entreprises s'inscrit dans ce mouvement de dynamisation territoriale. Christophe Courtin ou Pierre Ippolito en font, par exemple, partie...

Pédaler auprès des patrons

« Nous pédalons auprès des patrons », image Damien Garrau, directeur général de Connect Pro, expliquant que l'accompagnement quel que soit le projet, doit se faire posément. En termes de transmission, si on sait que c'est le type d'opération à absolument anticiper, la chose est moins aisée dans la réalité que sur le papier. « Il y a trois façons de faire », pointe Damien Garrau. « Soit on s'y prend plus tôt et on fait le chemin de structuration ensemble, aidant le dirigeant à faire le bout de chemin qu'il n'aurait peut-être pas fait ensemble. Soit on passe par la case build up (ou opération de croissance externe qui vise à rapprocher deux entreprises NDLR). Autre cas de figure, plus rare sauf dans les entreprises familiales, le futur patron est déjà manager dans l'entreprise ».

Pédaler aux côtés des patrons c'est aussi accompagner en étant présent dans l'entreprise, de façon minoritaire. « Si l'entreprise veut uniquement un apport d'argent, ce n'est pas avec nous. Nous, nous accompagnons », tient à préciser Franck Paoli, le président de Connect Pro.

Servir les ambitions

Et donc, Sud Rebond va accompagner les pépites du territoire en plein développement ou en plein challenge. « Nous adressons les PME qui ont la capacité à grandir, qui ont une ambition, pas de carence managériale. Nous apportons du différenciant car nous sommes complémentaires à ce qui existe sur la place. Et nous voulons un fonds ancré dans le paysage, qui participe à cette transmission générationnelle ». Car nombreuses sont les entreprises qui voient la génération suivante arriver aux manettes ou s'en rapprocher. Et permettre à une entreprise bien établie, qui est rentable, prospère, qui emploie des compétences, de durer est primordial pour le bon équilibre du territoire. « Nous pouvons accompagner des personnes physiques comme des institutions. Nous sommes dans le jeu collectif », ajoute Damien Garrau. « Nous faisons un métier d'accompagnement mais nous devons le faire dans la proximité ».

Un travail d'accompagnement que Connect Pro considère avoir la bonne taille s'il considère celle de la région. D'où une présence à Marseille et à Nice, deux pôles complémentaires.

Labellisé France Relance, Sud Rebond devrait concrétiser ses premières opérations d'ici la fin de l'année, début 2022. Et sera, sans doute l'un des bras armés d'un dynamisme qui doit construire la croissance d'après-crise.