Azur Trucks ou la diversification multi-métiers comme vecteur de stabilité économique

LA TRIBUNE - Azur Trucks continue de s'éloigner de son métier historique, l'automobile, avec le rachat il y a 18 mois des Ateliers Mécaniques de Nice (AMN) qui marque un tournant industriel dans la diversification du groupe après la création des pôles tourisme et immobilier. Qu'est-ce qui a motivé ce choix ?

PIERRE IPPOLITO : L'éloignement de Azur Trucks du métier de l'automobile est très relatif puisque celui-ci représente toujours 90% du chiffre d'affaires, qui s'élève à 200 M€, et 80% des 900 personnes qui constituent l'effectif du groupe. Le véhicule industriel reste notre cœur historique et continue de bénéficier de nouveaux développements avec l'acquisition, en 2020, de 7 agences Carrier, spécialiste du véhicule frigorifique et d'une agence Vulco. Sur cette activité, on estime encore à 30% notre potentiel de croissance avant de couvrir l'ensemble de la région Sud sur la totalité de nos dix métiers liés au camion (vente, entretien, réparation, location... NDLR). C'est significatif, mais finalement assez peu pour un groupe dont l'objectif est de faire...