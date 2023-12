« En rendant l’industrie ludique, Forindustrie peut faire naître des vocations de soudeur comme d’ingénieur » (Marcel Ragni, UIMM Sud-Corse)

LA TRIBUNE - Quel regard portez-vous sur l'initiative Forindustrie dont le défi, organisé entre mi-novembre et décembre, a suscité la curiosité de plus de 50.000 collégiens et lycéens ?

MARCEL RAGNI - Je trouve extraordinaire d'arriver à intéresser les jeunes avec un outil innovant, performant et ludique qui leur donne l'impression de s'amuser. A s'amuser tout en voyageant dans des industries. C'est presque comme du tourisme industriel à portée d'enfants qui ignorent ce qu'est vraiment l'industrie. Cela leur permet de s'ouvrir à quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas car on ne leur a jamais expliqué. Aujourd'hui, on leur ouvre les portes de cette filière, en jouant. Nous aussi, présidents de fédérations, chefs d'entreprises, acteurs du monde économique, avons un devoir d'inciter tous les jeunes et tous les salariés qui ont des enfants à regarder l'industrie avec intérêt. Je suis heureux à partir du moment où on redonne de l'intérêt à notre industrie. Nous l'avons reniée pendant 30 ans, estimant qu'elle était polluante et ne servait à rien. Aujourd'hui, on prend conscience de l'importance de l'industrie et que sans elle, nous sommes perdus. Nous avons également un Président de la République qui a défendu la filière, en baissant les charges, en mettant en place des Plans dédiés.

Susciter de l'intérêt pour l'industrie est finalement une tâche quotidienne, qui doit occuper les acteurs de la filière toute l'année...

Cela doit en effet occuper au quotidien. Nous allons échanger avec les différents acteurs afin de voir comment nous pourrions utiliser cette plateforme toute l'année. L'idée serait de créer des challenges entre collèges d'une même ville par exemple. Ce serait une façon de créer l'émulation. Et de peut-être faire naître des vocations de soudeur, d'ingénieur... Cela ouvrira l'esprit de nos jeunes, cela sera forcément utile dans le processus de choix des études supérieures. Forindstrie est un outil qui permet aux industriels d'aller vers les jeunes.

Une partie de ce qu'est l'industrie n'est pas forcément visible pour les plus jeunes...

Pendant longtemps, les industriels ont estimé que pour vivre heureux il fallait vivre caché. On refusait de communiquer sur ce qu'était l'industrie, sur ce qu'elle permettait de créer. Nous avions alors une activité très soutenue et nous n'avions besoin de rien. Je le dis depuis 15 ans, au contraire, montrons ce que fait l'industrie, car c'est beau. Ce n'est pas polluant, ce n'est pas sale, de nombreuses machines permettent de supprimer la pénibilité. Le numérique contribue également à modifier les métiers de l'industrie. L'industrie c'est mille métiers. Nous ne nous sommes jamais rapprochés de l'Education nationale, nous le faisons désormais et l'Education nationale se rapproche, elle aussi, des industries. Forindustrie fait partie des jeux pédagogiques capables de créer des challenges et donc de l'émulation. Nous devons être performants dans notre communication pour servir le développement de nos entreprises, mais nous devons être véritablement à l'écoute des collèges et des lycées pour attirer les talents de demain et surtout les conserver sur nos territoires.

On souligne souvent la nécessité d'évangéliser très tôt, dès le plus jeune âge, les jeunes à certaines filières. En s'adressant aux collégiens et aux lycéens, Forindustrie remplit-elle ce rôle ?

Pour certaines générations, on peut dire que nous sommes tombés dedans quand nous étions petits, à l'instar d'Obélix et la potion magique. Dans les familles, dont la mienne, on parlait industrie, on mangeait industrie, on voyageait industrie... Nous avons tous eu envie de travailler dans l'entreprise familiale. C'est dans l'éducation. Il faut que les jeunes soient éduqués avec l'industrie. C'est cela qui va leur permettre de bien connaître ce secteur, qu'il ne soit pas cette chose lointaine, impersonnelle. L'industrie c'est le verre que l'on prend pour boire, la fourchette pour manger, c'est le t-shirt que l'on met tous les jours, les baskets que l'on enfile pour sa séance de sport... Il faut dialoguer avec les jeunes. Aujourd'hui, l'industrie a besoin de talents manuels et intellectuels. Rendre l'industrie ludique c'est donner envie aux jeunes de devenir des industriels. La passion qui m'anime me fait dire, bien sûr, que l'industrie est le plus beau des métiers, mais il n'est certainement pas moins beau que les autres.

Quand le président de la Chambre de commerce et d'industrie Aix-Marseille Provence, Jean-Luc Chauvin, dit qu'il existe un momentum pour l'industrie, vous acquiescez ?

Bien sûr qu'il y a un momentum. Deux éléments sont essentiels et sont moteurs : la décarbonation et le réchauffement climatique. Il ne faut pas croire que l'on ne peut plus rien faire concernant le réchauffement climatique. Nous pouvons encore inverser la vapeur. Il faut impérativement que chaque chef d'entreprise et chaque salarié prennent ces sujets à cœur. Il faut être fiers de nos entreprises, les accompagner, y croire. Si demain nos parvenons à réintégrer 80% de nos besoins industriels, si les collectivités, les citoyens se remettent à acquérir du Made in France, nous réaliserons alors un cercle vertueux.