A Marseille, la ministre Sabrina Agresti-Roubache affirme sa politique de la Ville

« La politique de la ville, c'est la politique du vivant ». Dès ses premiers mots - prononcés sur le terrain de sa cité natale - la nouvelle ministre de la Ville affirme clairement sa vision. Son premier déplacement officiel, elle l'avait promis, serait pour Marseille. Il n'a pas déçu. Il faut dire que la ministre de la Ville est peu connue pour son usage de la langue de bois et dans la mission qui lui est confiée, on peut considérer que c'est plutôt un atout.

Ramener le bien vivre

« Faisons de la mixité sociale, c'est comme cela que l'on travaillera sur le peuplement dans les quartiers. La pire discrimination est la discrimination sociale. Ce n'est pas la discrimination ethnique, ce n'est pas vrai », affirme celle qui veut « ramener du beau », le « bien manger, bien dormir, bien vivre, bien apprendre ». Et la sécurité, « priorité des habitants des quartiers défavorisés (...) Je suis née dans une maternelle à côté d'un commissariat, je sais de quoi je parle ». Pour cela, « il faut aussi réconcilier les uns avec les autres, la police avec les citoyens, les citoyens avec la police. Mais il ne manque pas grand-chose. Tout le monde a envie de cela ».

Sabrina Agresti-Roubache le redit aussi clairement, la politique de la Ville ce n'est pas celle de la victimisation, rappelant la « fierté » des habitants des quartiers défavorisés, la solidarité qui y existe aussi. « Nous n'avons jamais voulu que l'on prenne notre destin en main à notre place ».

Sabrina Agresti-Roubache n'édulcore pas davantage la problématique des trafics, de drogue notamment. Le désarmement des trafiquants étant même une question posée au gouvernement dès ses premiers pas de députée, à l'Assemblée nationale. « La réalité c'est qu'il y a des interstices dans lesquels se sont engouffrés des trafics ».

Lire aussiSabrina Agresti-Roubache, des coulisses du cinéma au ministère de la Ville

Et la ministre de la Ville d'insister encore sur la nécessité d'une politique transversale qui n'adresse pas les problématiques en silo. Et de redire combien ramener la culture dans la ville est primordial. « Il faut ramener la culture dans la cité, c'était déjà dans mes premiers projets il y a 15 ans », dit celle qui est aussi productrice cinématographique. Et qui est désormais le pilote dans l'avion du Plan Marseille en Grand, où le volet des industries culturelles et créatives est majeur dans sa structuration. L'annonce du financement de certains projets via France 2030 a d'ailleurs été confirmée en mai dernier.

Ne pas entrer dans la course aux milliards

Marseille en Grand bénéficie désormais de toute l'attention et la connaissance terrain de la ministre de la Ville. Entré en phase 2 après la venue en juin dernier d'Emmanuel Macron, le plan est entre des mains expertes. « Mon job est de déployer le Plan Marseille en Grand, de déployer les 5 milliards qui ont été mobilisés pour Marseille sur l'école, la sécurité... » indique Sabrina Agresti-Roubache. Déployer les enveloppes consacrées au projet oui, mais la ministre de la Ville insiste bien, il s'agit avant tout de travailler en esprit d'équipe, de dépenser intelligemment les sommes consenties mais de ne surtout pas se jeter dans la course aux milliards. « La réalité, nous la construisons ensemble. Quel sens cela a-t-il de demander encore de l'argent ? » Une philosophie qui ne vaut pas que pour la deuxième ville de France...

Regarder ensemble dans la même direction

Le travail d'équipe c'est aussi un peu ce que Sabrina Agresti-Roubache est venue rappeler auprès des décideurs économiques et politiques. Si avec le président de la Région Sud, la ministre a redit son bonheur de « continuer (son) engagement pour tous les territoires », Renaud Muselier lui ayant offert son premier rôle d'élue régionale, avec le maire de Marseille, Benoît Payan, le message est clair et insiste sur l'intérêt d'un travail « ensemble pour les quartiers, pour Marseille en Grand » et pour les citoyens qui « comptent sur nous ». Une façon de faire comprendre que c'est l'union et la synergie qui doivent primer et pas les bisbilles politiciennes.

Lire aussiA Marseille, Emmanuel Macron défend un plan qui ne se voit pas encore et promet des outils pour aller plus vite

Ce vendredi c'est un autre volet majeur de la politique de la Ville - et de Marseille en Grand - auquel se consacre la ministre, celui de la mobilité. Sur ce sujet, Marseille est un peu un cas d'école avec des réseaux pas forcément en adéquation avec les usages quotidiens et le développement économique. Sabrina Agresti-Roubache a découvert les nouvelles rames automatisées du métro, accompagnée de Martine Vassal. Une présidente de la Métropole Aix-Marseille Provence, également présidente du Département des Bouches-du-Rhône que la ministre connaît bien. Sur les réseaux sociaux, elle s'est dit « heureuse de travailler » de concert. Sabrina Agresti-Roubache qui, en deux jours, a déjà imprimé sa méthode, pour Marseille et pour la France. « J'ai les moyens de faire et on va faire ».