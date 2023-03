Afrique : « il faut aussi créer de l’investissement du sud vers le nord » (Bernard Kleynhoff, Rising Sud)

Les volontés, traduites dans les discours, ont souvent mis l'Afrique au centre de l'intérêt du développement économique entre les deux rives de la Méditerranée. Des intentions dont on ne doute pas qu'elles étaient sincères mais dont on avait du mal à percevoir la concrétisation. Jusqu'à maintenant. Et le positionnement de la Tunisie comme deuxième investisseur étranger en 2022, d'après le bilan dressé par Rising Sud, l'agence régionale d'attractivité et de développement économique.

Un signal fort là où il y avait avant des signaux faibles, qui montre que la connexion économique est là, fructueuse et, surtout, concrète. Un bon signe donc. Qu'il s'agit désormais de consolider. Car l'enjeu est primordial - outre les liens naturels et historiques - dans un contexte mondial où se jouent des questions de souveraineté, de réindustrialisation et de créations d'emplois. Or, c'est le moment où jamais d'aller plus vite. Vite et bien, si possible.

Enjeu de réciprocité

« Il s'agit de trouver des structures qui veulent s'installer dans le Sud, certes, mais aussi de créer des liens entre les entreprises de deux côtés de la Méditerranée », dit Bernard Kleynhoff, le président de Rising Sud précisant qu'il faut aussi aller prospecter, se faire connaitre « en Afrique subsaharienne, dans les pays africains anglophones à forte capacité, tels que le Kenya et l'Ethiopie, puis, par capillarité, activer des relations avec les pays africains que l'on connaît moins ». D'où les missions menées en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Maroc, « nos trois destinations prioritaires ».

Car, l'objectif, c'est de générer des investissements et que ceux-ci se fassent non pas uniquement du nord vers le sud mais aussi du sud vers le nord. Faire en sorte que les projets d'implantation d'unités de production, de sièges sociaux, de second établissement... se fassent en Provence Alpes Côte d'Azur, en provenance d'Afrique. L'arrivée de la Tunisie à la deuxième place des investissements étrangers réalisés en Provence Alpes Côte d'Azur en 2022 est bien la preuve tangible que les entreprises, toutes tailles confondues, originaires des deux rives de la Méditerranée ont autant de terrains de développement à trouver sur le continent d'en face. ID2 Engineeering et Manufacturing, qui a su trouver le parfait équilibre entre une implantation à Marseille et une installation à Tanger, en est, par exemple, l'une des meilleures illustrations.

« Marseille est une porte d'entrée et cela explique que le premier réflexe des investisseurs soit de se tourner naturellement vers la France. Avec certains pays, comme le Maroc, il existe une histoire, une langue, des formations des dirigeants, communes. Cette interaction est naturelle », analyse Bernard Kleynhoff.

La diaspora africaine constitue également une force dans cet échange entre rives. « Beaucoup de jeunes bi-nationaux veulent revenir en Afrique et y créer une activité. Cela apporte également de la fluidité dans les échanges », ce que devrait améliorer encore la création de zone franche en Provence Alpes Côte d'Azur.

Complémentarité de compétences

Le Maroc, où Rising Sud a mené mi-mars un Business Tour accompagnant onze entreprises, est un pays de prospection et de développement très regardé par les entreprises régionales. Cependant, les tensions diplomatiques entre la France et le Maroc tendent forcément les discussions et tractations. « Ces tensions ont des répercussions car l'agitation fait que la France a mauvaise presse, des fake news circulent sur les réseaux sociaux et l'image de nos entreprises peut en être perturbée », mais il n'en demeure pas moins que sur des grands projets, la France reste dans le pipe. « Au-delà des difficultés diplomatiques, le Maroc est un pays d'infrastructures et d'équipement », indique Bernard Kleynhoff, la France pouvant jouer, par exemple, un rôle dans la future ligne de train reliant Casablanca à Marrakech.

Le partage se fait aussi sur des filières communes et souvent complémentaires, comme le numérique, l'énergie ou la santé. « En numérique, il existe de belles pépites africaines parmi les startups. Les réseaux de communication sont plutôt satellitaires. En ce qui concerne le sujet de l'énergie, le Maroc va être classé parmi les pays producteurs d'énergie verte, grâce à des fermes solaires et de l'éolien. »

Un écosystème global, levier d'attractivité

« Marseille est un nœud numérique extrêmement important qui joue dans l'aspect compétitivité », ajoute Bernard Kleynhoff, le positionnement de la deuxième ville de France en termes de câbles sous-marins étant un atout stratégique ô combien différenciant, puisque Marseille se place ainsi dans le Top 10 mondial des villes connectées. La place des universités - Aix-Marseille Université et Université Côte d'Azur -, la présence de pôles de compétitivité, huit exactement, spécialistes sur des sujets de numérique, de santé, de naturalité, constituent des atouts qui rajoutent de la valeur, estime encore le président de Rising Sud.

Provence Alpes Côte d'Azur qui est regardée « de plus en plus par les investisseurs », promet Bernard Kleynhoff. Et Rising Sud qui regarde aussi là où émergent, se déploient les filières qui vont bien avec celles de la région. Moins New York et Los Angeles qu'Austin et Miami. « Il nous appartient de développer des liens », de mener des opérations exploratoires aussi, comme au Brésil où ce travail de prospection se fait notamment avec l'appui des conseillers du commerce extérieur de la France. Tout cela sans ignorer les axes stratégiques déjà définis tels le Canada et sa spécificité biotech qui doit permettre de créer un axe San Diego, New-York, Tokyo, Laval. « La région a des clés d'attractivité économique qui font que d'autres pays viennent chercher de l'expertise et des portes d'entrées. Elle est un point de passage idéal ».

Mais si aller chercher à l'international des éléments de développement est nécessaire, « l'attractivité ne concerne pas uniquement les investissements étrangers, elle concerne aussi la venue d'entreprises exogènes françaises », indique Bernard Kleynhoff. C'est ce qui s'appelle placer le Sud au centre des attentions.