Le port de Marseille-Fos s'aventure au Moyen-Orient

"Nous devions déjà aller à Dubaï l'année dernière à la même période, mais le voyage a été annulé à cause de la Covid", raconte Philippe Guillaumet, responsable des projets européens et internationaux du port de Marseille-Fos (GPMM). Cette année, l'intervention dans la plus grande ville des Emirats Arabes Unis aura bien lieu... mais en virtuel. Crise sanitaire oblige.

C'est dans le cadre des Business Day, une rencontre d'acteurs économiques organisée par la Chambre de Commerce Française pour Dubai et les Emirats du Nord, rencontre qui se déroule du 22 au 24 mars, que le port va intervenir. "Lors de ce type d'évènement, nous avons une double ambition : celle de développer les flux logistiques vers l'hinterland européen et celle d'attirer des investisseurs", explique Philippe Guillaumet. Selon les régions dans le...