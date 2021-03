Ce que dit le projet stratégique – très vert et très bleu – de Marseille-Fos

(Crédits : DR)

Il était très attendu, il est désormais validé et il trace les lignes directrices pour les quatre années à venir. Où il est question de mieux gérer le foncier – véritable poumon économique –, d’être un port aménageur volontariste, de favoriser et accompagner les transitions énergétiques et environnementales, d’encourager le ferroutage et d’être aussi un port entrepreneur via notamment la création de deux filiales, l’une dédiée à l’immobilier, l’autre à l’énergie. Et un investissement confirmé de 350 millions d’euros.