Spécialiste de la conception navale, Neptech livre son premier navire touristique électrique

C'est une commande qui conforte Neptech dans sa vision d'une navigation maritime décarbonée. Créée en 2020 à Aix-en-Provence, la startup spécialisée dans la conception de navires de transport de passagers et de marchandises, a notamment mis au point un catamaran à propulsion électro-hydrogène. Une innovation qui lui a déjà permis d'être retenue par les JO2024 lors de l'appel à innovation Mobilités. Une première reconnaissance qui a conforté Tanguy Goetz, son fondateur et dirigeant, dans son approche d'une navigation la moins polluante possible.

L'alliance stratégique avec Efinor Allais

Une approche qui a également convaincu l'Escale Sétoise, jeune entreprise occitane spécialisée dans la promenade maritime, d'opter pour la solution proposée par Neptech. C'est donc une commande pour un navire 100% électrique qui a été conclue avec la startup aixoise mais aussi avec le chantier naval Efinor Allais. Car c'est bien l'alliance entre deux sociétés, complémentaires, qui a fait la différence.

Cette étroite collaboration, Neptech et Efinor Allais l'ont réfléchie ainsi, comme étant une façon d'adresser les demandes en apportant la conception et la fabrication. « Nous nous positionnons ensemble sur des appels d'offres. Cela est devenu notre méthode de travail, Neptech assurant la conception et Efinor Allais exécutant nos plans », indique Tanguy Goetz.

Efinor Allais, qui est un chantier naval connu pour avoir conçu et fabriqué plus de 300 navires rapides pour le transport de personnel, connus sous le nom de Crew Boats, a lui aussi fait sa transition en prenant en compte les impacts environnementaux tout au long du cycle de vie du navire l'emmenant à diversifier son offre en fabricant désormais des navires bas-carbone.

Ensemble, les deux sociétés définissent ainsi le besoin fonctionnel, le chiffrent rapidement et établissent une proposition à la fois technique et commerciale.

Une alliance de compétences qui joue également favorablement dans le timing de livraison. Après une commande en juillet dernier, le navire électrique est actuellement en construction en Normandie, la livraison étant programmée pour mars prochain.

Navires de personnes et navires de marchandises : même combat

L'Escale Sétoise 1 sera donc propulsée à l'énergie électrique grâce à des batteries, efficientes durant l'ensemble de la plage horaire d'exploitation du navire, soit de 8h30 à 22h.

« L'enjeu est de dimensionner le besoin énergétique afin d'avoir le juste niveau de batterie », explique Tanguy Goetz qui pour cela, s'appuie sur NepDim, son outil de dimensionnement énergétique propulsif. « Nous pluggons l'ensemble des données comme le chargement, les horaires en partant de notre base produit et nous définissons ainsi le besoin énergétique qui se rapproche le plus de l'opérationnel ».

Tanguy Goetz qui confirme que Neptech répond à un besoin et que le potentiel en termes de navigation décarbonée est gigantesque. Tout à la fois parce que cela concerne le transport de personnes tout comme le transport de marchandises. Le fluvial est également un segment de développement sur lequel la startup s'est positionnée en répondant à des appels d'offres. Et l'enjeu est « de décarboner le transport et de décongestionner les villes », le report de la route vers des solutions maritimes moins émettrices de gaz à effet de serre étant désormais des solutions très recherchées.

R&D, brevet et accélération du déploiement

Si le marché domestique semble dynamique, la jeune entreprise, accompagnée par le pôle Cleantech du Technopôle de l'Arbois, regarde forcément l'international avec grande attention et y fait ses premiers pas. Des échanges ont notamment été menés avec Singapour, soucieuse de décarboner sa flotte d'ici 2030. Sachant que ce qui est développé pour les navires de passagers peut s'adapter aux navires de travail. D'ailleurs Neptech a toujours inscrit ces deux cibles dans sa stratégie.

De son côté, le pôle R&D poursuit ses travaux et a breveté une technologie d'injection de bulles d'air sous la coque qui permet une plus grande efficience en permettant au bateau de mieux pénétrer dans l'eau. Une technologie testée sur le bateau démonstrateur que possède Neptech et qui permettrait plusieurs applications dont celle d'être utilisée pour les navires à fond plat, tels les porte-conteneurs. Un axe qui s'inscrit dans les priorités 2024. Après une levée de fonds de 1,5 million d'euros il y a quelques mois, Neptech envisage pour 2025 un nouveau tour de table afin d'accélérer sa progression. D'autant que la startup, qui emploie 10 salariés, envisage 5 à 6 recrutements en 2024.