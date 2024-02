NGE Energies Solutions, cette filiale qui place le n°4 français du BTP sur le marché de la transition numérique et écologique

Toute évolution sémantique a son importance, charriant avec elle son lot de nouvelles lectures. Chez NGE, par exemple, la "Smart City" n'est plus. On lui préfère les "territoires connectés et durables". Non pas par coquetterie de langage, ni par volonté de franciser le terme, mais pour souligner un message, qui veut que l'intelligence vienne plus de l'usage et des habitants que de la ville elle-même. Laquelle, on le sait, doit opérer deux grandes transformations, numérique et écologique, sur lesquelles le quatrième acteur du BTP en France, basé près de Tarascon dans les Bouches-du-Rhône, avec quelque 16.000 collaborateurs et 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, entend mieux se positionner. En rendant son offre plus lisible.

Deux hémisphères utiles

C'est tout l'objectif de sa dernière-née. Baptisée NGE Energies Solutions, la filiale regroupe depuis avril 2023 deux entités du groupe pour composer les deux hémisphères nécessaires à la transition écologique et numérique des collectivités publiques et clients privés. A savoir, Lacis, spécialisée dans les travaux d'installation électrique. Et la jeune NGE Connect, filiale digitale née en 2020 à la suite au rachat de la société havraise S2F Network, présente à Sophia Antipolis dans les Alpes-Maritimes, et consacrée au développement et à l'intégration de solutions logicielles de gestion numérique pour les collectivités. L'ensemble réunit environ 350 personnes pour un chiffre d'affaires de 63 millions d'euros.

Déploiement de bornes IRVE

C'est lui, par exemple, qui vient d'installer et de mettre en service 250 bornes IRVE (Infrastructure de recharge de véhicule électrique) dans douze sites de la ville de Nice, via un marché global de performance prévoyant la construction, la maintenance et la rémunération sur la vente de l'électricité. Un modèle que NGE Energies Solutions souhaite multiplier sur un marché global estimé à 45 milliards d'euros en Europe d'ici à 2030. "C'est, avec les métiers de la sûreté et de la vidéoprotection, une des pistes de croissance de la filiale dont le fil rouge consiste à accompagner la transition écologique et numérique des collectivités, et notamment des villes de moins de 100.000 habitants où vivent 85% de la population française", explique Héléna Bianchi, directrice générale déléguée de NGE Energies Solutions et directrice de NGE Connect.

Le numérique pour tous

"Dès le départ, nous avons pris le parti stratégique de nous adresser aux collectivités plus petites qui, contrairement aux métropoles, ne sont pas outillées en conséquence alors que le numérique s'avère très pertinent pour celles dont les moyens sont limités en leur permettant une remontée d'information plus exhaustive, en temps réel, donc une capacité d'agir avec plus d'efficacité". Aussi la filiale a-t-elle développé un logiciel dédié, pragmatique, "à la prise en main très naturelle" qui centralise les données et permet de les gérer (systèmes de contrôle d'accès, capteurs, vidéosurveillance...). Ce dernier s'appuie sur une technologie mature, l'hyperviseur, et la connaissance du groupe des collectivités locales avec lequel il réalise 47% de son chiffre d'affaires... Avec l'objectif d'attaquer et de percer sur un marché bien loin du cœur de métier de NGE, mais qui constitue un relais de croissance intéressant pour les majors. En particulier dans le contexte actuel de crise de la construction.