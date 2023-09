TVMonaco, la chaîne publique nationale qui participe à la stratégie d’attractivité de la Principauté

Lancement princier pour TVMonaco. Vendredi 1er septembre à 19h18 exactement, le prince Albert II et son épouse la princesse Charlène, ont donné le coup d'envoi de la première chaîne publique monégasque en direct depuis les studios flambants neufs situés dans le quartier de Fontvieille.

Pour la Principauté, la création de cette offre généraliste, à vocation « nationale et internationale » permet des renouer avec les grandes heures de la télévision monégasque, près de soixante-dix ans après le lancement à Monaco de la chaîne privée Télé Monte Carlo (TMC), aujourd'hui propriété de TF1 et 28 ans après celle de la chaîne publique d'information locale, Monaco à la Une, rebaptisée Monaco Info en 2003.

Propriété exclusive de l'État monégasque qui la finance, TVMonaco représente aussi un événement au plan francophone puisque son lancement marque l'entrée de Monaco comme membre à part entière du réseau international de chaînes publiques francophones, TV5 Monde. Ses programmes vont ainsi rayonner auprès de 432 millions de foyers.

Reprise sur MyCanal le 10 octobre

« C'est une grande fierté pour moi d'être là pour penser la belle aventure de cette chaîne qui va faire rayonner la Principauté à travers le monde. Il fallait une chaîne pour illustrer d'autre aspects de Monaco et montrer que la Principauté est pleinement de concert avec les autres nations francophones » s'est réjoui le prince Albert II lors de la soirée de lancement, animée par Ambre Gstalder, nouvelle figure de l'information et présentatrice du JT et de la case du soir L'Actu.

Axée sur l'environnement, « aspect essentiel pour nous et pour les générations futures » selon Albert II, l'info, le sport et l'art de vivre sur la Riviera, TVMonaco est diffusée à Monaco sur le canal 9 de la box Monaco Telecom, sur le service universel canal 1 et en live sur YouTube. La chaîne sera aussi reprise en France sur la plateforme Molotov, sur MyCanal à compter du 10 octobre (en France et en Afrique) et prochainement dans les offres d'autres opérateurs. Y compris à l'étranger.

Nouvelle direction générale

« Depuis janvier 2023, nous avons suivi la feuille de route du Palais pour créer à partir de rien une chaîne ultra-moderne mais aussi un média 360° doté d'une plateforme de streaming (TV de rattrapage et contenus inédits). Notre objectif est de proposer une télévision différente, qui touche tous les publics et notamment les jeunes, et de faire monter de nouveaux talents » explique la directrice générale Nathalie Biancolli.

Auparavant directrice générale adjointe, cette ancienne cadre de France Télévisions, a été promue en direct vendredi soir à la tête de la chaîne en remplacement de Salim Zeghdar.

Co-artisan de la création de TVMonaco, ce dernier vient d'être nommé administrateur des biens du Prince Albert II. Cet été, la principauté a été secouée par des scandales de corruption qui ont poussé le souverain à se séparer de certains conseillers.

Plateau haut de gamme éco-conçu

Constituée pour l'instant de 50 personnes (une centaine à terme), dont une vingtaine de journalistes, TVMonaco revendique une grille « atypique » - sans fictions TV ni films pour l'instant - qui s'appuie principalement sur du documentaire, des magazines, des reportages et des talk-shows.

Pour l'information, la chaîne bénéficie des conseils de Jacques Legros, qui occupe depuis de nombreuses années la place de joker sur le JT de 13 heures de TF1.

La programmation sport, ouverte sur le handisport, est notamment portée par une case quotidienne baptisée Sport Access. Quant au thème de l'environnement, il est traité à travers des documentaires et une case matinale de slow TV, qui fait défiler au ralenti des images exceptionnelles de paysages tournés en 4K.

Situé dans les locaux de 1.300 m2 de TVMonaco, le plateau où se déroulent les JT et les talks est d'ailleurs emblématique de l'ambition environnementale. Très haut de gamme, imaginé par le réalisateur Evan Lourenco (à qui l'on doit celui de The Voice, l'émission de TF1), il a été éco-conçu par une entreprise portugaise, mêlant bois blond et murs en en bouteilles recyclées.

Un demi-neuvième du budget de TV5 Monde

Outre le budget d'investissement octroyé par l'État pour aménager ses locaux, TVMonaco, qui produit 150 heures de programmes pour 1.800 heures achetées, dispose d'une dotation de 15 millions d'euros prévue pour la première période d'exploitation courant jusqu'à décembre 2023.

Au-delà, le financement est pérennisé et l'enveloppe 2024, en cours de vote, devrait même être supérieure aux attentes.

La création de la chaîne s'inscrit dans la foulée de l'entrée de la principauté dans l'actionnariat de TV5 Monde en janvier 2022, en tant que sixième bailleur de fonds de la chaîne francophone internationale, aux côtés de la France, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du Canada, du Québec et de la Suisse.

L'état monégasque apporte des contenus, dont son JT et des documentaires, ainsi qu'une contribution de 4,2 millions d'euros par an, au même titre que les autres membres.

« Cela représente un demi-neuvième du financement de TV5 Monde » a précisé Yves Bigot, directeur général du réseau francophone, présent à Monaco aux côtés de Delphine Ernotte-Quincy, la présidente de France Télévisions.

Revenus publicitaires et levée de fonds

« Depuis Télé-Québec en 1995, cela faisait plus de 28 ans qu'un nouvel état n'avait pas adhéré à notre club. Cela démontre l'attractivité du réseau » a-t-il ajouté au cours de l'inauguration, également suivie au stade Louis II par une centaine d'invités VIP.

Un pays ne pouvant devenir actionnaire de TV5 Monde que par l'intermédiaire de sa chaîne publique, TVMonaco s'est engagée sur le cahier des charges qui requiert des garanties d'indépendance vis-à-vis du pouvoir politique et économique.

Le modèle financier de la nouvelle chaîne reposera également sur des revenus tirés de la commercialisation des programmes et sur les recettes publicitaires linéaires et non-linéaires.

Outre la conclusion de partenariats éditoriaux avec des institutions comme le Musée océanographique de Monaco, les équipes de TVMonaco sont en phase de levée de fonds, auprès de marques notamment.