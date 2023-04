Lancée au 1er septembre, la chaîne généraliste publique TVMonaco veut faire rayonner l’environnement

C'est désormais officiel. 28 ans après la création de sa chaîne nationale d'information, Monaco à la Une Images, rebaptisée Monaco Info en 2003, la Principauté de Monaco lancera le 1er septembre, pour la première fois de son histoire, une chaîne généraliste publique.

Propriété exclusive de l'État monégasque qui la finance, TVMonaco sera lancée sur le Rocher et à l'international à 19h15 dans le cadre de son JT, a annoncé son directeur général Salim Zeghdar lors d'une conférence de presse au MipTV, le marché des programmes de télévision qui s'est tenu mi-avril à Cannes.

TVMonaco est présentée comme un nouveau modèle de chaîne, sans fictions ni films de cinéma, mais ciblant toutes les générations.

La création de la chaîne, initialement annoncée sous le nom de Monte-Carlo Riviera TV (MCR-TV), s'inscrit dans la foulée de l'entrée de la principauté dans l'actionnariat de TV5 Monde en janvier 2022.

Sixième bailleur de fonds de la chaine francophone internationale, aux côtés de la France, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du Canada, du Québec et de la Suisse, l'état monégasque apporte des contenus et une contribution de 4,2 millions d'euros par an, au même titre que les autres membres.

Faire rayonner Monaco et la Riviera

« Un pays ne peut devenir actionnaire de TV5 Monde que par l'intermédiaire de sa chaîne publique. TV5 Monde nous a donné deux ans pour créer la nôtre et l'assurer de toutes les garanties d'indépendance vis-à-vis du pouvoir politique et économique requises par le réseau francophone » a rappelé Salim Zeghdar.

Directeur de la structure Monte-Carlo Riviera depuis décembre 2021, le nouvel administrateur de TV5 Monde avoue que la chaîne va « démarrer de zéro dans un ancien restaurant d'entreprise » situé dans le quartier de Fontvieille, à l'ouest de la Principauté.

Un budget d'investissement octroyé par l'État permet au diffuseur d'aménager ses futurs locaux et d'installer un studio de 1.300 m2 avant l'emménagement des équipes à la mi-juin. Il s'ajoute à la dotation de 15 millions d'euros prévue pour la première période d'exploitation allant de septembre à décembre 2023.

De quoi, visiblement, voir venir, et asseoir le positionnement d'une chaîne qui ne cache ses ambitions, bien au-delà des frontières de Monaco.

« Diffusée 24h/24, à Monaco et dans sa région, ainsi que dans les offres des opérateurs (câble et satellite), TVMonaco s'adressera à tous les publics. Elle s'est donnée pour mission de faire rayonner Monaco et la Riviera à travers le monde » assure Nathalie Biancolli, la directrice générale adjointe, ex-directrice des acquisitions et de la fiction internationale de France Télévisions.

Environnement, actualité, sport et lifestyle

TVMonaco revendique en effet une grille « atypique » - sans fictions TV ni films pour l'instant - qui s'appuiera principalement sur du documentaire, des magazines, des reportages et des talk-shows.

« La programmation est construite autour de quatre piliers thématiques avec une attention privilégiée portée sur l'environnement, un thème très prisé aussi à l'international. Il s'agira de donner des clés dans une vision plutôt constructive et de s'éloigner du traitement alarmiste et opportuniste lié au changement climatique » insiste Nathalie Biancolli.

Ce faisant, la chaîne s'inscrit dans l'action du souverain Albert II qui s'est fixé l'objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050.

Outre l'actualité, plus magazine qu'immédiate, portée par un journal quotidien de 30 minutes, les deux autres piliers seront le sport, avec une ouverture sur le handisport et l'art de vivre.

Le JT consacrera ainsi vingt minutes à Monaco, en local et à l'international et à la Riviera au sens plus large. Dans la catégorie lifestyle, la chaîne diffusera des documentaires culturels, sur des événements tels le Festival de Cannes, la gastronomie ou encore l'histoire.

L'équipe éditoriale annonce avoir déjà lancé une centaine de projets et souhaite produire de nombreux contenus avec des partenaires, chaînes, musées ou fondations.

Publicité et vente de programmes

Le Musée océanographique de Monaco ainsi que la Fondation Prince-Albert-II-de-Monaco sont ainsi partie prenante sur un documentaire consacré à une mission d'exploration dans l'océan Indien, en partenariat avec la société allemande de production et distribution documentaire, Autentic.

C'est le type de projet pour lequel TVMonaco entend détenir ou co-détenir des droits.

Au-delà de la dotation budgétaire de la principauté, le modèle économique de TVMonaco reposera sur les revenus tirés de la commercialisation des programmes et sur les recettes publicitaires.

Celles-ci seront exploitées en linéaire au niveau national et international ainsi qu'en numérique.

« La chaîne, qui en 2024 devrait employer 80 à 100 collaborateurs, dont 50 personnes dès le démarrage, se déclinera aussi sous la forme d'une plateforme de streaming gratuite. Y seront disponibles des contenus en direct, en télévision de rattrapage et des bonus inédits » conclut Salim Zeghdar.