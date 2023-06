Comment Merci Raymond veut verdir les villes françaises

Une douzaine de mètres carrés d'espaces verts par habitant, dans un rayon de 300 mètres autour de son domicile : voilà ce que recommande l'Organisation mondiale de la santé. Un chiffre bien au-delà de ce que proposent effectivement bon nombre de villes françaises. A Paris intra-muros, ce chiffre s'élève ainsi à 5,8 mètres carrés. Tandis qu'à Marseille, on se situe à 4,6 m², avec de grandes disparités d'un bout à l'autre de la ville.

Après des années de minéralisation des villes, de place croissante accordée à la voiture, la végétalisation devient un enjeu majeur. Le covid-19, en nous confinant, a rappelé à chacun combien la connexion à la nature est bénéfique à la santé mentale. En outre, le manque de végétation en ville est une épreuve par temps de canicules, appelées à être de plus en plus fréquentes sous la pression du réchauffement climatique.

Clients publics et privés

Bien conscient de ces enjeux, Hugo Meunier décide en 2015 de fonder à Paris Merci Raymond, en hommage à son grand-père arboriculteur dans le sud de la France. « Au départ, l'entreprise proposait d'installer des potagers sur les balcons des particuliers. Puis elle a répondu à des appels à projets de la Ville de Paris », explique Angélique Mahoney, directrice de l'antenne marseillaise. S'y ajoutent des clients comme le réseau de magasins Bio c'est bon, BNP Paribas, la Station F, des restaurants, des cabinets d'architecture, des espaces de coworking ...

Merci Raymond s'organise en trois pôles. « Il y a un pôle agriculture urbaine qui porte des projets de fermes urbaines. Un pôle paysage avec la création d'îlots de fraîcheur en ville, pour des particuliers, des entreprises, des collectivités ... Dans des jardins d'entreprise, sur des toits terrasses ... Et enfin, un pôle design végétal qui concerne des espaces intérieurs ». Trois missions entre lesquelles l'activité se répartit de façon assez égalitaire. Avec des interactions entre elles. « Les trois pôles sont liés. Par exemple, sur les projets du pôle paysage, il y a souvent une dimension comestible ». Car le caractère potager d'un espace aide à mobiliser les usagers à qui peut être confié l'entretien d'espaces. D'autant qu'« à travers nos installations, nous voulons renforcer la conscience écologique des personnes. Les sensibiliser à l'importance d'avoir des essences locales. Et leur montrer, par exemple, qu'elles peuvent faire pousser leurs propres herbes aromatiques ».

Essaimage national

C'est cette approche globale de la végétalisation des villes, avec ces trois pôles équilibrés, qui permet à l'entreprise de se différencier de ses concurrents, souvent plus spécialisés. De sorte que l'entreprise prospère. Atteignant désormais une trentaine de salariés. A Paris, mais aussi, désormais, à Marseille et Bordeaux.

« Marseille a été notre première implantation. Nous avions beaucoup de demandes dans le sud de la France. Il nous fallait un point de chute ». Or la Cité phocéenne est la principale ville du sud. Et le besoin de végétalisation y est prégnant. L'antenne, qui compte pour l'heure deux personnes, est actuellement mobilisée sur le projet Smartseille, porté par l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée. « Nous travaillons sur l'étude et le suivi du chantier. En particulier les cœurs d'îlots, les toitures végétalisées ». Un projet qui porte, assure Angélique Mahoney, « de très grosses ambitions écologiques, avec beaucoup de surfaces de pleine terre sur lesquelles seront plantées des essences locales ». Mais non comestible pour cause de pollution des sols. « Il y aura aussi un tiers-lieu doté d'une toiture dédiée à l'agriculture urbaine ». Un terrain de jeu composé de trois îlots d'une surface totale de 5.000 mètres carrés, idéal pour que Merci Raymond qui promeut le concept de « bâtiment fertile ». Vert et nourricier, valorisant autant que faire se peut le circuit court.

Depuis son implantation marseillaise, l'entreprise a répondu à plusieurs appels à projets pour lesquelles elle est encore en attente de retours. Le jardin d'affaires d'un espace de bureau dans l'est de la ville. Des cours d'écoles et des espaces publics ... La demande ne manque pas. Et l'équipe est appelée à grandir d'ici la fin d'année pour y répondre au mieux.

Des projets qui font face à plusieurs freins

Paris, Marseille ... manquait une implantation sur l'ouest du pays. C'est chose faite avec l'ouverture d'une antenne bordelaise en juillet 2022. Antenne qui compte elle aussi deux salariés et devrait prochainement en recruter un autre. « Nous pouvons donc désormais répondre à des projets partout en France ».

Des projets qui se heurtent encore à plusieurs freins. Des sols pollués qui peuvent empêcher certaines cultures en pleine terre, particulièrement lorsqu'il s'agit de plantations potagères. Le manque de surfaces et, souvent de budgets. « On se bat pour en avoir toujours plus ». Car au-delà de la conception et de la réalisation, ces espaces végétalisés ont besoin d'être entretenus, ce que n'anticipent pas toujours ceux qui les demandent. L'intérêt de mieux en mieux connu de la végétalisation les portera peut-être, à terme, à être plus généreux sur le sujet, alors que les îlots de fraîcheurs sont en mesure de faire chuter de 2 à 6°C la température d'un espace. Qu'ils sont un refuge pour la biodiversité. Et qu'ils ont le mérite d'égayer des villes appelées à se densifier toujours plus à rebours de l'étalement urbain de ces dernières décennies. Une densification que les citoyens ne seront prêts à accepter qu'en contrepartie d'un peu plus verdure. L'odeur de fleurs à la place de celles de gaz d'échappement. Et le chant des oiseaux en prime.