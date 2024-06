Pour le président de Nouvelle Energie, David Lisnard, « nous sommes au bout de cette façon théâtrale de faire de la politique »

L'accord annoncé par Eric Ciotti de s'allier au RN secoue sévèrement le parti dont le député des Alpes-Maritimes est le président. Et si de nombreux membres, élus ou non, sont montés au créneau assez vite pour dénoncer cette alliance, d'autres apportent leur soutien au patron des Républicains. Proche d'Eric Ciotti, David Lisnard a choisi de placer le débat un cran au-dessus. Invité de France 2 et de son JT de 20h, le maire LR de Cannes a d'abord assuré avoir eu vent de ce qui était une rumeur, avant sa confirmation officielle mais assurant tout aussi immédiatement que « pour sortir de cette polarisation, la seule solution est d'être constant ».

Une crise qui doit servir le renouveau

Un David Lisnard qui a opté pour l'option prospective. « Cette décision lui est personnelle. L'enjeu n'est pas là : l'enjeu ce sont les difficultés quotidiennes, les écoles qui se dégradent... », pointe le président de l'association des Maires de France, pour qui « la solution n'est clairement pas la Macronie ». Ni une « extrême gauche qui prend le pas sur la gauche ».

Et de considérer que la crise actuelle doit être le terreau d'un renouveau, d'un nouveau modèle. Le patron de Nouvelle Energie, le parti qu'il déploie au niveau national depuis 2021, défend la vision d'un Etat recentré sur ses missions essentielles, vilipendant le trop de bureaucratie, appelant à une maîtrise des déficits publics et de la dette, des arguments qu'il répète inlassablement. « Cette crise est une étape de plus dans la situation chaotique que vit notre pays. Elle doit être une première étape vers un renouveau, il faut rendre l'Etat au service des gens, des vraies causes ». D'estimer aussi que « nous sommes dans une crise de l'exécution publique ». Que Les Républicains doivent se transformer, « je le souhaite ardemment ». Saluant ceux « qui ne vont pas à la soupe ». Un message sibyllin mais clair.

Un momentum pour Nouvelle Energie ?

En voulant se situer au-dessus de la mêlée et en évitant de rester sur le sujet de l'accord Ciotti/RN, David Lisnard espère davantage faire entendre la voix de Nouvelle Energie. Sur X, il a assuré que son parti était en capacité de présenter « maintenant et durablement », des candidats sur l'ensemble du territoire national, appelant « démocrates, libéraux, républicains, volontaires », soit une droite « refondée et élargie » à se mettre « au service du redressement du pays ».

Démocrates, libéraux, républicains, volontaires pour un projet fort de remise en ordre du pays au service de la liberté, de la prospérité, de la dignité et de l'unité, faites le choix de la constance et d'une espérance saine, rejoignez-moi, rejoignez-nous, venez à @Nouv_Energie — David Lisnard (@davidlisnard) June 11, 2024

Le moment est sans doute opportun. Mais les échéances sont courtes. Reste que la façon théâtrale de faire de la politique n'a jamais été autant à son apogée...