Législatives : à Nice, Eric Ciotti à quitte ou double

Certainement, Eric Ciotti s'attendait-il à quelques levées de bouclier. En annonçant son accord avec le RN, le président des Républicains savait pertinemment qu'il ne ferait pas l'unanimité. Mais il n'imaginait sans doute pas un tel engouement... contre lui.

En une semaine, le député des Alpes-Maritimes est passé de patron tout puissant de l'une des principales formations politiques de France à un président déchu, exclu, poussé à devoir s'en remettre à la justice pour lui reconnaître une légitimité.

Eric Ciotti qui a retrouvé les rivages de la Méditerranée et Nice. Dès vendredi, il a multiplié les posts sur les réseaux sociaux le montrant avec sympathisants et militants, une façon d'envoyer un message clair : la polémique est stérile et son argumentaire, juste. Car c'est bien l'écoute du terrain qui l'a encouragé, dit-il, à se rapprocher du Rassemblement National. S'afficher arpentant les rues de la cinquième ville de France, tout sourire, est aussi une façon d'afficher une relative sérénité, face à ses adversaires.

Dupond-Moretti dit non, Monetti y retourne

Mais qui pour affronter Eric Ciotti ? Telle est la question qui s'est longtemps posée dans le camp adverse. Comprendre celui des LR, bien sûr, mais aussi celui de Christian Estrosi, maire de Nice et président de la Métropole Nice Côte d'Azur, son meilleur ennemi. Pour contrer le président des Républicains, il fallait une pointure. Quelqu'un capable de renverser la situation et de faire venir à lui les voix des Niçois. Le Garde des Sceaux ? On ne doute pas que les joutes verbales entre les deux Eric auraient nourri le débat mais Eric Dupond-Moretti n'est pas Niçois et quoi qu'on en dise, les parachutages, ça ne fonctionne pas vraiment dans le Sud.

C'est finalement Graig Monetti qui s'y colle. Cet Horizon - comme Christian Estrosi, dont il est l'adjoint en charge de l'Evénementiel, de la Jeunesse et de l'Egalité des Chances - a déjà affronté Eric Ciotti. C'était en 2022 et le patron des LR l'avait emporté avec 56,3% des voix au second tour. Un bis repetita donc qui se profile. Avec, probablement, le même résultat.

Car, LR y va aussi de son candidat. Virgile Vanier-Guérin, inconnu de la sphère politique jusqu'au... discours d'Eric Ciotti, qui le décide à se lancer pour de bon. Directeur commercial pour l'une des PME installée sur le territoire, ce novice se lance donc dans le grand bain, sans expérience mais avec le soutien du parti.

Trop de candidatures à droite ?

Deux candidatures qui vont participer à diluer les voix de droite. Si on comprend que LR présente un candidat face à celui qu'il considère comme son ancien chef de file, se prévaloir des Républicains suffit-il à engranger suffisant de voix pour barrer la route à Eric Ciotti ? De la même façon, s'il est volontaire et s'il est considéré comme faisant partie d'une nouvelle génération de personnalités politiques - comme Magali Altounian, adjointe au Maire de Nice en charge de l'Europe et du Rayonnement, qui a refusé d'y aller - Graig Monetti ne dispose pas du même ancrage que le député sortant, ni de la même expérience. Réélu sans discontinuer depuis 2007, Eric Ciotti pourrait bien repartir avec un nouveau mandat, même si l'ouverture d'une enquête pour suspicion de détournement de fonds publics (cela concerne l'usage de cartes de parkings) ajoute un nouveau point dérangeant. Une enquête qui pour le Niçois fait partie de la stratégie pour le déstabiliser. S'il échoue au soir du 7 juillet, c'est alors toute sa stratégie pour les Municipales qui se trouve compromise. S'il n'est plus député, comment continuer à peser sur la politique azuréenne ? Certes il demeure président de la Commission des Finances du Département des Alpes-Maritimes, mais cela n'a pas l'envergure d'un mandat national. Comment alors se présenter face à un Christian Estrosi qui aura pour lui un bilan et des réalisations, quand bien même ils sont critiqués.

Eric Ciotti joue donc à quitte ou double... En 2022, Eric Ciotti avait viré en tête, talonné par Graig Monetti avant de creuser l'écart au second tour. Le premier tour, le 30 juin, donnera quelques indications... précieuses.