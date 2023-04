Dans le Sud, l’activité et l’emploi en hausse et c’est grâce (aussi) à l’industrie

+4,4% exactement, c'est la hausse enregistrée par l'activité économique de Provence Alpes Côte d'Azur au quatrième trimestre 2022. Une croissance mesurée très exactement en considérant le nombre d'heures travaillées et qui est donc plus élevé qu'en 2019, année pré-crise, devenue point de référence.

Une donnée positive qui démontre, s'il fallait, que le Sud poursuit son bon comportement, à l'instar des chiffres et analyses publiées par la Banque de France. Laquelle, rappelle régulièrement la particulière résilience d'une région très connue sa qualité de vie et qui s'appuie - aussi en temps de crise - sur les deux piliers que sont le tourisme et l'industrie.

L'industrie, une valeur qui (r)assure

Si le tourisme demeure un inébranlable secteur contributif à la santé du tissu économique, l'industrie n'est pas toujours perçue comme cet autre pilier sur lequel le même tissu peu compter pour drainer l'activité et la croissance. Pourtant, depuis 2019, l'industrie n'a cessé de montrer que - à l'instar d'autres moments de crispation passés - elle savait encaisser les aléas conjoncturels et parfois même les contrebalancer. Ainsi, d'après l'Institut de la statistique, le nombre d'heures rémunérés est en hausse de 2,8% par rapport à 2019 et enregistre même un +2,1% par rapport au trimestre 2022 précédent.

Ce sont les sous-secteurs de la fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac qui performent particulièrement, à + 8,8% si l'on considère la même période, voici 4 ans. La fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques, la fabrication des machines - qui elle atteint +5,2% - tout comme celle des matériels de transport - à +2,7% - sont demeurées particulièrement dynamiques. Et ce, a contrario, du niveau national qui soit recule, soit stagne.

Il faut dire que l'industrie régionale n'est pas une mais plusieurs : plus orientée électronique et informatique entre Rousset dans les Bouches-du-Rhône, le Var et Sophia-Antipolis dans les Alpes-Maritimes, très axée agro-alimentaire dans le Vaucluse, ancestralement orientée arômes et parfums vers le bassin de Grasse, sur la Côte d'Azur... Très pointue en défense, autour de Toulon... Une industrie très diversifiée, qui voit ses carnets de commande être pleins, qui, comme à Fos-sur-mer, s'est engagée dans une transition verte, tout en conservant des fondamentaux. L'industrie, qui en 2021, selon la Chambre de commerce et d'industrie régionale concentrait 9% de l'emploi salarié privé et plus de 160.000 emplois, portés par 25 000 entreprises. Sachant que l'industrie aéroportuaire, spatiale et aéronautique concentrent près de 40.000 emplois.

Une industrie régionale qui est donc peut-être moins imposante que dans d'autres régions de France comme Auvergne-Rhône-Alpes souvent citée en concurrente principale, mais une industrie régionale qui n'en demeure pas moins particulièrement résistante, au point d'engranger des points de croissance, là où d'autres territoires encaissent plus durement les soubresauts économiques.

Des fondamentaux qui s'adaptent

Où il est question de revenir au tourisme, autre secteur majeur, qui d'ailleurs, n'en n'est pas moins une industrie aussi. Véritable pilier économique, parfois ébranlé dans ses business modèles devenus quelque peu routiniers, le tourisme s'est remis en question - certes à marche forcée, au début de la crise sanitaire notamment - mais en faisant preuve d'une capacité d'adaptation particulièrement bienvenue.

Ainsi, selon l'Insee, les heures rémunérées ont cru de 6,6% rapport à 2019. Une activité qui ne plie pas, même face aux changements de consommation, ce que semble valider la fréquentation des hôtels, recueillant régionalement un +2,3% quand la même fréquentation est de +1,3% si on considère le tout nationalement. Et des changements de consommation qui sont même à l'origine du regain de fréquentation, un point particulièrement favorable à la Côte d'Azur, qui a été une destination en quelque sorte de substitution à des destinations plus lointaines, une nouvelle façon de voyager qui reste imprégnée dans les mentalités, même post-crise.

Le point de surveillance et d'attention demeure, plus que jamais, le secteur du bâtiment et des travaux publics. Le BTP qui continue de souffrir de moindres mises en chantier. Une situation de recul engendrée par le coût des matières premières notamment. Mises en chantier, logements commencés, permis de construire délivrés... le bât blesse de façon quasi-générale. A noter cependant que dans les Alpes de Haute-Provence, le nombre de permis de construire accordés est clairement à la hausse, à +6,2%.

Et demain ?

Un ensemble d'éléments qui permet à Provence Alpes Côte d'Azur d'atteindre et dépasser le cap très symbolique de 2 millions de salariés. Soit + 5,5% si on considère le sujet depuis 2019, + 4.000 emplois si on considère le tout d'un trimestre à l'autre (du 3ème au 4ème).

Une tendance haussière qui vaut pour les six départements de la région. Autant d'éléments qui démontrent la capacité du tissu régional à s'adapter tout maintenant les fondamentaux. Le Sud résiste et résiste bien. Nul doute que les prochaines projections économiques, notamment sur les fréquentations touristiques tous types confondus comme sur les carnets de commande des industriels, seront particulièrement observées...