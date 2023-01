Fos-sur-mer, de bassin industriel polluant à vitrine de l’industrie décarbonée ? 1/2

C'est l'annonce qui conforte et elle provient ce 16 janvier du ministre délégué de l'industrie, Roland Lescure : Fos-sur-mer est, avec Dunkerque, lauréat de l'appel à projet ZIBaC, un acronyme pour désigner ces zones industrielles bas carbone, qui vont donc mettre en place des solutions de rupture pour conjuguer industrie et durabilité et par extension, montrer l'exemple de ce que peut être, doit être, désormais l'industrie française.

Fos-sur-mer, il est vrai, continue de traîner sa réputation de bassin industriel qui pollue. Ce qui n'est pas faux. Mais ce qui cache aussi les initiatives nées voici plusieurs années et qui réfléchissaient déjà à l'avenir de cette filière essentielle pour le territoire et la France, dont on a compris avec encore plus d'acuité depuis 2020, toute la nécessité qu'elle soit la plus souveraine possible.

Les industriels en avance de phase

Fos-sur-mer est le lieu d'implantation choisi par ArcelorMittal, Kem One, Lyondell Chimie... C'est aussi une partie du Grand Port Maritime qui repose sur son espace, d'où le nom de Grand Port Maritime de Marseille-Fos. Fos-sur-mer s'est construire sur cette particularité de zone industrielle. Une industrie de pointe, avec la présence des plus grands groupes internationaux, qui a aussi contribué à une certaine attractivité.

Mais les industriels ont aussi été dans l'anticipation. Pas tous, loin de là. Mais des projets dont PIICTO, acronyme de Plateforme industrielle et d'innovation de Caban-Tonkin, ont très tôt pris la mesure de la nécessaire mutation de l'industrie. PIICTO naît ainsi en 2014 sous forme d'association réunissant industriels, autorité portuaire, collectivités, institutions consulaires, aménageurs et s'est efforcée depuis de travailler de concert sur ce qu'elle appelle elle-même une dynamique d'écologie industrielle et territoriale, en testant, en s'appuyant sur l'innovation, en créant des synergies entre acteurs industriels, en visant la décarbonation... Et c'est elle qui est lauréate du projet ZIBaC annoncé le 16 janvier par Roland Lescure.

Syrius, la feuille de route de PIICTO pour aller vite (et bien)

ZIBaC représente une fabuleuse opportunité. Pour Fos-sur-mer mais aussi pour tout le territoire. Si ces Zones ont comme objectif de répondre à la volonté du gouvernement de diviser par deux les émissions de l'industrie en dix ans - c'est ce qu'Emmanuel Macron a demandé aux 50 sites industriels les plus émetteurs de CO2 en novembre dernier - elles doivent surtout expérimenter, tester, mettre en place à l'échelle 1 pour montrer la voie. C'est donc PIICTO qui a rassemblé, coordonné le brainstorming organisé entre les industriels de la zone, certains acteurs de la logistique, et auquel ont participé aussi le pôle de compétitivité Capénergies, le réseau spécial chimie et matériaux Novachim, le GPMM ainsi que la Région Sud - qui possède une Opération d'intérêt régional Industrie du futur - et la Métropole Aix-Marseille Provence. Ensemble ces acteurs aux intérêts convergents ont mis au point le programme Syrius, acronyme pour - et la signification est limpide - Synergies Régénératives Industrielles Sud. Un programme, doté de 9 millions d'euros pour 2 ans - 50% financés par l'Ademe, 50% financés par les industriels eux-mêmes - qui doit définir les projets à mettre en place prioritairement, les financements nécessaires qui vont avec et dessiner les étapes pour y arriver. Pour cela, une trentaine d'études d'ingénierie et de faisabilité va être engagée. Les thèmes identifiés concernent l'écologie industrielle, le captage, l'utilisation et la séquestration de Co2, la décarbonation de la logistique - segment sans lequel rien ne se fait - sans oublier l'attractivité et le développement local.

Fos sur-mer, vitrine de dimension européenne ?

Un Syrius qui a vocation à contribuer au changement de l'image de Fos-sur-mer. La brique innovation est celle qui permet de recouvrir tous les sujets. Dans le même esprit, l'implantation de GravitHy est un autre signal fort envoyé urbi et orbi, comprendre au niveau national mais aussi international. Porté par un consortium auquel participe Engie New Ventures, Forvia, Plug, Primetals Technologies, Groupe Idec et que pilote EIT Inno Energy, doté depuis cet été d'un PDG à la manœuvre opérationnelle - José Noldin expert de la décarbonation du fer et de l'acier et à la carrière internationale - cette unité de production de DRI (pour Direct reduce iron, matière première qui sert à fabriquer de l'acier vert) a précisément choisi Fos pour la logistique multi-routes du GPMM. Et GravitHy est un projet d'envergure européenne, à l'investissement annoncé de 2,2 milliards d'euros pour une mise en toute opérationnelle en 2027.

Fos-sur-mer est donc sur la voie du changement. Un long chemin cependant qui reste à parcourir avant de devenir une vitrine de l'industrie décarbonée, car beaucoup reste encore à changer et que, malgré toutes les bonnes volontés, existe aussi un certain mouvement d'inertie.