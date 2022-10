Euro Packaging Group installe sa première unité de production d’emballages papier d’Europe à Fos

C'est le type d'implantation qui signifie beaucoup pour un territoire. D'abord en termes de reconnaissance de l'attractivité de la destination. En termes de stratégie déployée aussi. Pour l'impact économique évidemment. Et pour l'effet domino, aussi. Comprendre les liens de collaboration, sous-traitance, émulation qui vont naître et se développer, parfois là où on pense et parfois là où on ne s'y attend pas.

L'installation d'Euro Packaging Group est de celles-ci. L'entreprise a annoncé l'implantation de sa première unité européenne de façonnage d'emballage papier à Port Saint-Louis du Rhône, près de Fos-sur-mer. Le choix du Sud qui s'est fait après études d'autres sites potentiels, notamment dans les Hauts-de-France. Mais c'est bien Provence Alpes Côte d'Azur et la métropole d'Aix-Marseille que le groupe a choisi. Il faut dire que les acteurs du développement économique et de l'attractivité ont su jouer collectif, notamment les deux agences concernées, RisingSud, le bras armé de la Région Sud sur ces sujets et Provence Promotion, celle de la Métropole. Avec l'Etat, bien sûr, qui - et ce n'est pas anodin - porte le sujet de la réindustrialisation et le Plan Marseille en Grand. Un travail et une démarche d'équipe qui paye.

Des investissements, des emplois, un écosystème

Car l'investissement consenti par EP Group est conséquent : 47 millions d'euros pour s'installer dans un ancien bâtiment logistique à Port Saint-Louis du Rhône. EP Group qui va bénéficier d'aides, l'Etat activant son dispositif Territoires d'industrie, la Métropole Aix-Marseille Provence apportant les subventions prévues pour ce type d'implantation alors que la Région Sud prévoit d'accorder 5,3 millions d'euros - la somme et le principe seront débattus lors de la prochaine Assemblée plénière dans quelques jours - ce qui devrait prendre la forme de soutiens à l'investissement productif.

De quoi fournir un cadre rassurant et dynamisant pour le spécialiste de l'emballage qui annonce la création de 200 emplois.

Et qui surtout arrive avec son savoir-faire. Tournée vers l'industrie 4.0 - celle qui est numérique et durable - EP Group va forcément créer des liens avec les acteurs économiques présents. Elle pourrait par exemple s'appuyer sur le technocentre de la Team Henri-Fabre, à Marignane. Et puis, bien sûr, s'appuyer tout autant sur les savoir-faire déjà présents, d'autres entreprises notamment, autant en termes de fournitures ou de prestations diverses comme la logistique ou le transport. Il va sans dire que c'est aussi le type d'installation qui va faire du bien au Grand Port Maritime Marseille-Fos, en termes de transit de matières premières notamment.

R&D et innovation, le pari du collectif

Mais c'est aussi le volet innovation qu'EP Group va nourrir. L'entreprise réfléchit et travaille sur les nouveaux matériaux. Ce qui lui fait être curieuse des travaux de R&D menés par les entreprises innovantes. La preuve la plus tangible est sa prise de participation au capital d'Eranova. L'entreprise, qui elle-même avait fait le choix d'une implantation à Port Saint-Louis du Rhône, a installé un démonstrateur pré-industriel de production de biomatériaux à partir d'algues d'échouage. L'usine, installée début 2022 et qui mobilise 63 millions d'euros d'investissement, présente une capacité de traitement de 30.000 tonnes. L'échelle industrielle est prévue pour 2024.

Voilà qui répond à la question majeure d'une souveraineté industrielle. D'ailleurs, sur ce point, EP Group annonce pouvoir répondre d'ici 5 ans, à 20% des besoins de Provence Alpes Côte d'Azur en termes d'emballages papier. L'emballage qui fait partie des sujets de transition énergétique. Autant pour la vente physique - la fin de l'emballage plastique à usage unique a été un déclencheur de la nécessité de faire émerger d'autres solutions - que l'e-commerce très appétent sur ce point également en termes d'innovation. Une implantation qui pourrait en attirer d'autres ? Une implantation qui dit finalement beaucoup de l'écosystème industriel du territoire.