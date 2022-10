« 10% d’économies d’énergie sans investissement supplémentaire est un objectif facilement atteignable » (Elodie Bondi, Qualisteo)

Comptage, suivi logiciel et accompagnement, voilà le trois-en-un qui sert les problématiques actuelles de sobriété et les 10% d'économie demandés par le gouvernement. Pour Elodie Bondi, cet effort n'est pas si inatteignable que cela. « 10% c'est le montant des économies d'énergie que réalise la quasi-totalité de nos clients », assure la dirigeante de la PME qui monitore les bâtiments sans exiger d'investissements supplémentaires. « On peut même dépasser ce pourcentage dans certains cas ». Le cœur de métier de Qualisteo, c'est l'identification des fuites d'énergies, celles que l'on ne voit pas forcément mais qui sont pourtant bel et et bien là et font consommer les bâtiments, sans raison. « Dans l'industrie, il existe une multitude de bâtiments, d'usages qui consomment et dont on ne connaît pas la consommation justement. L'idée est de faire calquer la production avec la consommation ».

Vision globale

Si elle s'est d'abord intéressée à l'électricité, aujourd'hui ce sont toutes les sources d'énergie que la PME traque, de la vapeur, au gaz en passant par l'eau. « Nos clients ont besoin d'avoir une vision énergétique globale. Ils nous ont demandé une solution unique, qui compte toutes les énergies. C'est ce qui a été lancé en 2022 ».

Aux côtés de la techno pure, c'est la notion de conseil qui participe la différenciation de la PME. « La technologie n'est qu'un moyen pour atteindre les économies d'énergie. On compte, mesure, affiche sur un logiciel mais il faut une dimension humaine pour que le tout soit efficace. C'est pour cela que nous nous appuyons sur des energy managers, qui ont digitalisé l'efficacité énergétique. Nous avons une forte automatisation de l'energy management et pouvons ainsi bien conseiller les clients ».

Si les industriels et les entreprises globalement sont visés par les volontés gouvernementales, quid des collectivités, elles aussi amené à faire preuve de sobriété. « Ce sont plutôt les industriels qui viennent nous voir. Nous travaillons pour quelques collectivités publiques. Aujourd'hui, il peut être considéré comme une faute de gestion de ne pas prendre en compte la question énergétique », dit Elodie Bondi.

Prédiction et effacement, prochains sujets d'innovation

Présente depuis dix ans sur le secteur, Qualisteo a évidemment vu évoluer les mentalités et avec elles, les préoccupations. « Avant, nous allions voir les entreprises en leur disant qu'elles avaient besoin de réaliser des économies d'énergies. Nous avons créé un besoin qu'elles n'avaient pas. Aujourd'hui le driver de l'augmentation du coût de l'énergie est très important ».

Qualisteo qui continue de croître et de travailler en R&D sur la prédiction des consommations et à la flexibilité. « Quand on digitalise un processus industriel on comprend comment l'énergie est consommée et l'industriel peut alors s'effacer en fonction des pics de consommation », ajoute Elodie Bondi, ce qui répond aussi à une demande formulée par le gouvernement.

Le momentum est plutôt favorable à Qualisteo qui a réalisé en deux mois - en commandes - le chiffre d'affaires de 2021. « Nous carnets de commande sont pleins jusqu'à janvier », précise sa DG, qui recrute, une dizaine de postes étant ouverts.

