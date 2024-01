Tourisme durable : la stratégie du CRT Côte d’Azur pour se démarquer

« C'est un tourisme respectueux de l'environnement et de la qualité de vie des habitants », ainsi Claire Béhar définit-elle le tourisme durable, axe stratégique majeur pris par le CRT Côte d'Azur que préside la sénatrice Alexandra Borchio-Fontimp. Durable, cela signifie aussi « pérenne et à l'année ». Car on le sait, fini les ailes de saison et la sur-consommation touristique aux saisons hautes. Ça, c'était avant. Désormais la stratégie d'attractivité est toute autre.

Si la stratégie choisie veut affirmer la Côte d'Azur comme une destination durable, il n'en reste pas moins qu'il faut aussi changer la perspective, la façon dont ce bout de Sud est perçu à l'extérieur de son périmètre. Pour cela, la communication est véritablement portée vers les offres concoctées exprès. Une première façon d'emmener le visiteur a considéré le territoire autrement. « Notre territoire est composé à 80% d'espaces naturels, ce sont des vallées, des montagnes, nous avons 19 parcs départementaux. Nous nous attachons à valoriser toute cette richesse », explique Claire Béhar.

Modifier la « consommation » locale

L'objectif est aussi de ne plus tout concentrer en littoral mais aussi de faire en sorte que les visiteurs choisissent la montagne. Une façon de répartir la fréquentation avec un autre objectif, celui de permettre à l'offre d'hébergement de se structurer davantage. « Nous essayons de faire remonter les personnes présentes sur le littoral dans nos vallées. L'offre d'hébergement n'est pas actuellement de nature à permettre de longs séjours », analyse Claire Béhar. Mais une augmentation de capacité hôtelière est bel et bien l'enjeu. « Pour qu'une offre soit pérenne, elle doit fonctionner tout au long de l'année ».

Evidemment, les professionnels ont leur rôle à jouer. Car ce sont eux qui reçoivent les touristes, les hébergent, orientent aussi, lorsqu'ils le peuvent, la consommation sur place. Eux qui les sensibilisent aussi aux éco-gestes, une initiative engagée l'an dernier et qui a été mesurée, la consommation en eau ayant, par exemple, été moindre grâce à cette initiative. Il faut dire que le tourisme durable est une tendance de fond du tourisme et que le consommateur est forcément sensibilisé aux enjeux, qu'il vit également en tant que citoyen.

Quant à en finir avec les ailes de saison, voilà une volonté qui s'est généralisée dans le tourisme. Et pas que sur la Côte d'Azur. Comment, alors, faire la différence ?

« Nous nous démarquons par la qualité de nos géographies », pointe la directrice générale du CRT Côte d'Azur et par la possibilité offerte de vivre en plein air.

Les réseaux sociaux, le levier pour faire savoir

Pour convaincre, montrer, donner envie, il y a les réseaux sociaux. L'outil indispensable de relais de stratégies. « Nous avons une stratégie BtoC. Nous sommes pionniers en la matière. Nous comptabilisons 850.000 abonnés tous réseaux confondus, le plus étant sur Facebook avec 500.000 abonnés. Nous sommes sur Instagram, également sur TikTok depuis un an et demi où nous réunissons 70.000 abonnés. Nous mesurons l'impact de Tik Tok sur le renouvellement de la clientèle, sur la jeunesse », raconte Claire Béhar. L'appel à des influenceurs fait évidemment intégralement partie des leviers activés. Une autre façon de convaincre des aspects moins connus de la Côte d'Azur. Et quand on dispose sur son territoire de la meilleure destination mondiale pour les événements qu'est Cannes, ça aide pour l'image globale mais aussi pour le rayonnement auprès des acteurs du tourisme d'affaires, pointe encore Claire Béhar.

La perspective des JO d'hiver 2030 conforte la volonté de montrer la Côte d'Azur sous un nouveau visage. Entre littoral et montagne, une consommation qui s'équilibre... durablement.

