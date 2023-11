A Monaco, l’économie enregistre une croissance à deux chiffres

L'année 2021 avait été celle de la reprise partout dans le monde et à Monaco, celle-ci s'était traduite par une croissance en hausse de 21,9% soit une reprise particulièrement forte, au point de gommer les effets de la pandémie et de retrouver un niveau encore meilleur qu'avant la crise. Une reprise qui s'est poursuivie avec un effet de traîne jusqu'au début de l'année 2022, ralentie ensuite par l'inflation qui a impacté l'ensemble de l'économie en Europe et n'a pas épargné le Rocher. Conséquence, un PIB qui présente donc une courbe haussière moins forte mais toujours à un niveau significatif et une croissance à deux chiffres.

Un trio de tête qui génère la moitié de la richesse

Établi à 8,34 milliards d'euros, le PIB monégasque, corrigé de l'inflation, affiche une croissance de 11,1% par rapport à 2021. Et si on observe la croissance du Produit intérieur brut sur dix ans, c'est une augmentation de 50% qui est évaluée, quand, pour la même période, elle est de 10% en France et de 27% au niveau mondial.

L'économie monégasque va donc bien. Et ce sont les fondamentaux qui tirent ce bon comportement. Dont les activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien, qui réalisent un PIB à 1,7 milliard d'euros notamment grâce aux activités de conseil de gestion.

Parmi les fondamentaux, se trouvent également les activités financières et d'assurance, particulièrement en croissance puisqu'elles enregistrent un + 26% significatif, culminant à 1,5 milliard d'euros, puis le commerce de gros, en progression de 21,9%. Soit 888,4 millions d'euros au total, générés principalement par les intermédiaires du commerce en combustibles, produits chimiques, métaux ou minéraux. A elles trois, ces activités réalisent près de la moitié - à 49,1% - de la richesse du pays.

Contrairement à la conjoncture qui la secoue fortement chez sa voisine française, la construction monégasque retrouve une meilleure dynamique après une année 2021 baissière, générant un niveau de richesse de l'ordre de 745 millions d'euros. Sur le même trend, l'hébergement et la restauration continuent d'enregistrer une augmentation de près de 40%, avec un PIB à 676, 8 millions d'euros.

Malgré ces bons comportements, l'économie monégasque fait néanmoins face au ralentissement, à la fois des autres activités de services ainsi que de celles relatives à l'administration, l'enseignement, la santé et action sociale, cette dernière catégorie observant un ralentissement après deux fortes années de hausse.

Répartition sectorielle du PIB 2022

La stratégie de la diversification

Performante, plus que résiliente et plutôt équilibrée, l'économie monégasque s'appuie aussi sur une particularité bien à elle, celle d'accueillir sur son territoire, chaque jour, des actifs venus de France et d'Italie, les deux pays voisins. Ainsi, 86,4% des salariés opérants quotidiennement en Principauté ne résident pas à Monaco. Mais participent bel et bien à la création de richesse. Une situation inédite qui est prise en compte dans le calcul du PIB, notamment du PIB per capita qui tient compte de la présence sur le territoire.

Quoi qu'il en soit, Monaco continue d'être un phare dans l'économie du bassin méditerranéen et un partenaire, voire un allié économique de premier ordre pour la France. Monaco, qui a su développer un tissu économique particulier, évidemment pas tourné uniquement vers le tourisme mais avec des activités d'innovation - on rappelle, entre autres, la présence de l'incubateur Monaco Tech - spatiales, d'activités automobiles - un héritage de l'histoire - d'industrie aussi. Le BTP est un secteur qui structure aussi l'économie nationale. Bien que contrainte par sa géographie, Monaco a su trouver des axes de développement pointus. Elle s'est notamment tournée vers le numérique pour porter une politique stratégique extrêmement volontariste. Comme tout territoire, elle possède aussi ses locomotives, au rang desquelles se placent Monaco Telecom, la SMEG, la Société des Bains de Mer ou Venturi...