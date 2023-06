Renouveau urbain, réponse aux besoins et lien social… pourquoi Meridiam investit dans le futur campus de La Plateforme à Marseille

C'est l'étape 2, celle qui vient conforter le pari pris en 2019 par Cyril Zimmermann et le Club Top20, unis dans la volonté et le projet de répondre aux besoins criants des entreprises en matière de profils numériques. Quatre ans après l'initiative, La Plateforme a largement fait la preuve de son concept, en témoignent notamment les essaimages déjà réalisés à Toulon et Cannes.

Le succès de La Plateforme tient à la fois dans la capacité à créer des formations taillées sur mesure pour les entreprises des différents bassins où elle est implantée - sachant que selon les filières et les métiers, les compétences recherchés sont différentes - ainsi qu'à la gratuité desdites formations, ce qui ouvre la porte de l'emploi à des personnes qui s'en trouvent éloignées ou qui n'oseraient pas.

66 millions d'investissement

Un succès que Cyril Zimmermann n'avait sans doute pas anticipé de façon aussi forte mais qui, cependant, a eu très tôt l'idée de construire un vrai campus tel qu'il s'inscrit dans les imaginaires, avec école mais aussi services, commerces et activités.

Un projet qui exige de l'espace, trouvé assez naturellement dans le périmètre d'Euroméditerranée, où il prendra place sur un total de 25.000 m2, prévoyant 14.600 m2 pour l'école, 3.000 m2 pour les logements, commerces, activités dont un cinéma et une épicerie solidaire se répartissant le reste.

Un campus tout neuf qui devrait mobiliser 66 millions d'euros, un investissement « en grande partie » porté par Meridiam. Le groupe qui développe, finance et gère des infrastructures d'importance investit dans La Plateforme via le fonds TURF (pour The Urban Resilience Fund), un fonds qui est spécifiquement orienté vers le financement de la résilience urbaine. Car si l'école a choisi Euroméditerranée 2, elle prévoit de réhabiliter 4 bâtiments déjà existants et d'en construire deux nouveaux. Un ensemble qui sera dans la norme RE2020, intégrant panneaux solaires, toitures végétalisées et utilisant des matériaux biosourcés. Et qui sera certifié BREEAM Very Gold, l'une des certifications les plus exigeantes en matière environnementale.

Permis accordé

C'est donc ce lien avec le territoire, à la fois social, environnemental et urbain qu'accompagne Meridiam. Lequel a dit veiller précisément à l'intégration du site dans l'environnement et à son ouverture au quartier et ses habitants. Une façon de poursuivre le lien social au-delà de l'école. L'école qui a d'ailleurs des ambitions d'accueil de 2.000 étudiants d'ici 3 ans et 4.000 d'ici 2028.

Un investissement financier et une attention particulière portée par Meridiam qui vient donc conforter le pari prix en 2019, qui le consolide aussi car le financement d'infrastructures de cette taille n'est jamais simple, même si ici le soutien financier se fait avec la Banque des Territoires et l'ANRU.

Pour rappel, La Plateforme a obtenu l'autorisation nécessaire pour son permis de construire voici deux jours, le 20 juin dernier. Un timing parfait, les travaux étant prévus pour débuter à la rentrée 2023, la livraison et la mise en route opérationnelle étant envisagée pour la rentrée 2025